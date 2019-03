Alle Verkehrsflugzeuge werden regelmäßig gewartet und überholt, sonst dürften sie nicht abheben. Die Fluggesellschaften befolgen dabei international strikte Gesetze, Vorschriften von Behörden für Luftsicherheit und eigene Regeln. Eine schnelle Prüfung findet vor jedem einzelnen Flug statt. Die Crew und Mechaniker suchen dabei nach sichtbaren äußeren Schäden oder Lecks. Einmal am Tag testen Mechaniker zusätzlich einzelne Funktionen, kontrollieren Bremsen und Reifen und füllen gegebenenfalls Öl und Hydraulikflüssigkeit nach. Nach einigen Hundert Stunden Flug muss eine Maschine in den sogenannten ausführlicheren A-Check, in dem auch die Funktion des Triebwerks überprüft wird. Neben diesem A-Check gibt es in größeren Abständen noch weitere Wartungstermine, für die die Maschinen auch mal mehrere Tage aus dem Verkehr gezogen werden. Etwa alle zehn Jahre wird ein Flugzeug völlig auseinandergenommen und Teil für Teil gründlich untersucht.

Die Maschine, die am Sonntag abgestürzt ist, war laut Ethiopian Airlines zuletzt am 4. Februar gewartet worden. Seit dem Kauf des Flugzeugs Ende 2018 sei es rund 1.200 Stunden im Einsatz gewesen. Ein Routinecheck unmittelbar vor dem Start am Sonntag habe keine Probleme aufgezeigt, sagte der Airlinechef Tewolde GebreMariam.