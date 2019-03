von: Anonym

Schon seit ich darüber nachdenken kann, steht für mich fest, dass ich keine Kinder haben möchte. In meiner Kindheit habe ich Mutterschaft als etwas sehr Negatives wahrgenommen, was sicherlich an der ungesunden und verstörenden Beziehung lag, die meine Eltern miteinander führten. In mir hat sich das Gefühl eingebrannt, dass ich als Frau nur Nachteile habe, wenn ich Kinder in die Welt setze – so wie meine Mutter, die ihre beruflichen Träume nie verwirklichen konnte.

Trotz dieser Einstellung bin ich ungewollt schwanger geworden. Seit 2007 lebe ich in einer festen Beziehung, seit 2009 bin ich verheiratet. Für meinen Mann ist es okay, dass ich keine Kinder möchte, also haben wir stets verhütet. 2017 ist uns jedoch offenbar ein Verhütungsfehler unterlaufen. Dass ich schwanger war, habe ich direkt mit dem ersten Ausbleiben meiner Periode gespürt. Panik überkam mich und mein erster Gedanke war: "Es muss raus!" Ich schämte mich aber auch, denn ich hatte eine bestimmte Vorstellung davon, welchen Frauen das passiert. Und nun war ich selbst davon betroffen. Ich fühlte mich dumm und verantwortungslos.

Ich ging in eine größere Frauenarztpraxis, bei der ich mir sicher war, dass mir dort geholfen werden würde. Die Ärztin klärte mich über die Möglichkeiten auf und wies darauf hin, dass ich einen Beratungsschein bräuchte. Mein Mann hat mir Adressen und Kontakte zugemailt, sodass ich direkt weiterfahren konnte.

Die Beraterin war äußerst freundlich und verständnisvoll, als ich ihr meine Situation erläutert habe. Sie wollte wissen, ob der Abbruch meine eigene Entscheidung sei oder ob ich von jemand anderem dazu genötigt werde. Nach dem Gespräch hatte ich den Beratungsschein in der Tasche und musste noch drei Tage warten, bis ich abtreiben durfte. Das war eigentlich das Schlimmste daran, denn meine Entscheidung stand fest. Ich fühlte mich wie ein kleines Mädchen, dessen Entscheidungsfähigkeit erst mal angezweifelt werden muss.

Weil ich die Schwangerschaft sehr früh bemerkt hatte, konnte ich mit der Abtreibungspille Mifegyne abtreiben. Unter Aufsicht einer anderen Ärztin habe ich sie geschluckt und konnte danach nach Hause gehen. Mifegyne suggeriert dem Körper, nicht mehr schwanger zu sein, damit sich die Gebärmutterschleimhaut löst und die Versorgung unterbunden wird. Nach zwei weiteren Tagen habe ich zusätzlich Prostaglandin geschluckt, damit das gelockerte Gewebe gemeinsam mit der befruchteten Eizelle abgestoßen wird.

Es setzte eine etwas stärkere Periode ein, die also etwas schmerzhafter und blutiger war als normalerweise. Die Schmerzen waren jedoch auszuhalten, und nach der Ausscheidung war ich erleichtert, aber auch enttäuscht von mir selbst. Ich konnte mir nicht richtig verzeihen, dass mir das passiert ist, und ich stellte mir die Frage, ob ich eine Straftäterin bin? Letztlich wollte ich mich selbst vor einem psychischen Absturz durch eine ungewollte Mutterschaft schützen, aber auch das potenzielle Kind davor, sich ungewollt zu fühlen – so wie ich mich damals als Kind gefühlt habe. Ich habe mir sogar das Ultraschallbild aus der fünften Schwangerschaftswoche angesehen. Darauf konnte ich nach wie vor noch nichts erkennen, die befruchtete Eizelle ähnelte eher einer Eierstockzyste, die sich zu der Zeit ebenso in meinem Unterleib befand. Somit war es in der Tat lediglich ein ungewollter Zellhaufen für mich, für dessen Ausscheidung ich so schnell wie möglich gesorgt habe.

Auch heute bereue ich diesen Schritt nicht. Ich habe mir aber geschworen, dass ich nicht noch einmal in diese Situation kommen möchte, und lasse mich im nächsten Monat endgültig sterilisieren. Die aktuelle Debatte macht mich wütend. Ich hatte Glück, dass ich intuitiv in eine Praxis gegangen bin, die mir helfen konnte. Mein Mann hat mich unterstützt, er hat sich in kürzester Zeit um einen Beratungstermin gekümmert und er war am Tag der Ausscheidung für mich da. Ich habe mich von den Ärztinnen und der Beraterin aus der Beratungsstelle kompetent und gut behandelt gefühlt.

Schwieriger ist es sicherlich für Frauen, die nicht in einer Großstadt leben und die keinen unterstützenden Partner an ihrer Seite haben. Für eben diese Frauen würde ich mir wünschen, dass sie online alle nötigen und vor allem sachlichen Informationen bekommen, die sie für ihre Entscheidung brauchen. Frauen sollten sich nicht kriminalisiert fühlen, weil sie sich für eine Abtreibung und gegen eine Mutterschaft entschieden haben. Solch eine Entscheidung kann manchmal eben auch getroffen werden, um das potenzielle Kind vor einem selbst zu schützen.