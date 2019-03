Pünktlich um 2.49 Uhr Ortszeit (8.49 Uhr deutscher Zeit) ist am Samstagfrüh die Raumkapsel Crew Dragon des Privatunternehmens SpaceX vom Raketenstartgelände Cape Canaveral in Florida gestartet. Die Kapsel sitzt auf einer Rakete vom Typ Falcon 9. Crew Dragon soll am Sonntag an der Internationalen Raumstation ISS andocken.

An Bord sind keine Raumfahrer, sondern nur eine verkabelte Puppe im Raumanzug sowie Material für die ISS. Der Testflug mit dem offiziellen Namen Demo-1 gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zu bemannten Missionen durch SpaceX des Tesla-Chefs Elon Musk. Seit dem Ende des Shuttle-Programms der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Jahr 2011 fliegen US-Astronauten mit russischen Sojus-Kapseln zur Internationalen Raumstation ISS. Die USA wollen künftig mit Hilfe von privaten Unternehmen wie SpaceX wieder selbst Menschen ins All befördern und zur ISS bringen. Dafür hat die Nasa das Commercial Crew Program geschaffen.



Nasa-Chef Jim Bridenstine schrieb nach dem Start auf Twitter: "Der heutige erfolgreiche Start markiert ein neues Kapitel der amerikanischen Exzellenz und bringt uns dazu, amerikanische Astronauten erneut mit amerikanischen Raketen zu fliegen." Die Raumkapsel soll sich am 8. März wieder von der ISS trennen und mit dem Dummy den Rückflug zur Erde antreten, um dann nach rund sechs Stunden im Atlantischen Ozean zu landen.

Kennedy Space Center Launch Pad 39A Es ist ein historischer Ort in Florida, von dem aus SpaceX den Weltraum ansteuert: Launch Pad 39A. Apollo 11 flog von hier zum Mond. 1981 war von ebendiesem Startplatz das erste Shuttle der US-Weltraumbehörde Nasa gestartet – und das letzte im Jahr 2011. Mit dem Ende des Shuttle-Programms kam das Ende für Launch Pad 39A. Die Plattform lag brach, jahrelang verrostete sie unter dem dauernden Einfluss von Salz und Wind als Symbol einer vergangenen Ära. Dann übernahm SpaceX.



Nach aufwendiger Renovierung hob am 19. Februar 2017 eine Rakete des Typs Falcon 9 von der Rampe ab. Menschen waren keine an Bord, stattdessen trug die Rakete rund 2.500 Kilogramm Last zur Internationalen Raumstation ISS. Es war ein erster Schritt, um Nasas Kennedy Space Center zu einem "multifunktionalen Weltraumbahnhof" zu machen, wie es die Behörde nach eigenen Angaben anstrebt.



SpaceX hat zudem Nutzungsrechte an Plattform Nummer 40 erworben. Diese jedoch war stark beschädigt worden, als im September 2016 eine Rakete während des Starts explodierte. Falcon 9 2015 war die Falcon 9 die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Zehn bis 50 Tonnen Nutzlast kann sie transportieren. Ein Flug mit der Falcon 9 kostet umgerechnet rund 60 Millionen Euro. Weil sie sich mehrfach nutzen lässt, soll es im Laufe der Jahre allerdings deutlich billiger werden. Die Recyclingidee ist nicht neu. Schon die Nasa-Shuttles waren wiederverwendbar, ebenso ihre Zusatzraketen, die nach dem Start abgeworfen wurden. Allerdings hat sich das Konzept nicht gerechnet. Es haben weit weniger Flüge stattgefunden, als ursprünglich geplant. Falcon Heavy Die Falcon 9 war nur der Anfang. Ein neuer Raketenyp, die Falcon Heavy absolvierte im Februar 2018 ihren Demonstrationsflug. Die Entwicklung hatte Jahre länger gedauert, als gedacht. Wie die Falcon 9 ist sie für bemannte Missionen zu weit entfernten Planeten zu klein. Immerhin aber könnte Falcon Heavy eine weiterentwickelte Raumkapsel Dragon leer zum Mars tragen. Dragon-Kapsel 5,9 Meter lang, 3,66 Meter im Durchmesser, 3.310 Kilogramm – das sind die Maße des Raumtransporters Dragon. Erstmals war die Kapsel 2011 von Cape Canaveral aus an Bord einer Falcon 9 zur Internationalen Raumstation geflogen, der Roboterarm der ISS fing sie ein und ermöglichte so das Andocken. Bis heute kann Dragon als einziger Raumtransporter nicht nur Lasten zur ISS bringen, sondern auch zurück zur Erde; inklusive Proben von Experimenten, die die Besatzung des Weltraumlabors durchgeführt hat. Fünfeinhalb Stunden etwa dauert die Rückkehr. Wie Teile der Raketen ist auch Dragon mehrfach benutzbar. Der Nachfolger der Raumkapsel ist Dragon V2 oder Crew Dragon. Die wiederverwendbare Kapsel soll bis zu sieben Menschen Platz bieten. Internationale Raumstation Die Internationale Raumstation (ISS) ist der äußerste Posten der Menschheit. In durchschnittlich 400 Kilometern Höhe umkreist sie die Erde. Seit November 2000 ist die Station dauerhaft besetzt, mehr als 200 Menschen waren bereits in dem Labor im Orbit, das ungefähr so viel Wohnraum bietet wie eine Boeing 747. Acht Solarpanels mit einer Spannweite von 73 Metern liefern Energie. Mit einem Gewicht von rund 420.000 Kilogramm wiegt die ISS mehr als 320 Kleinwagen.

Mit den Raketen vom Typ Falcon 9 und den Kapseln aus der Dragon-Reihe hat der Unternehmer Elon Musk die Raumfahrt bereits jetzt fundamental verändert. Das Commercial Crew Program der Nasa soll die Entwicklung von privat betriebenen Raumkapseln vorantreiben, um damit regelmäßig, sicher und kostengünstig von amerikanischem Boden aus in eine niedrige Erdumlaufbahn und insbesondere zur Internationalen Raumstation zu gelangen.



Commercial Crew Program Commercial Crew Program Das Space Shuttle Programm war der Stolz der USA. Doch 2011 wurde es nach zwei tödlichen Katastrophen und aus Kostengründen eingestellt. Seitdem sind die amerikanischen Astronauten darauf angewiesen, mit den russischen Sojus-Raumschiffen zur Internationalen Raumstation ISS zu fliegen. Das System funktioniert, doch es ist teuer und riskant: In den vergangenen Jahren ist der Preis für einen ISS-Roundtrip von rund 20 Millionen US-Dollar auf 80 Millionen gestiegen. Und sollte der Sojus-Dienst wegfallen – ob aus technischen oder politischen Gründen –, gibt es kein Taxi mehr in den Orbit. Die ISS läge brach.



Die amerikanische Luft- und Raumfahrtagentur Nasa hat deshalb die Initiative ergriffen: Sie will künftig nicht mehr nur selbst Raketen und Frachter ins All bringen, sondern private Unternehmen für Flüge mit deren Raumschiffen bezahlen. Die Firmen müssen ihre Technologien erst noch entwickeln, das Commercial Crew Program dies ermöglichen. Seit 2014 sind SpaceX (2.6 Milliarden Dollar) und Boeing (4.2 Milliarden Dollar) die ausgewählten Partner. 2019 wollen sie erstmals Menschen ins All bringen.

Boeing und SpaceX sind die derzeitigen Vertragspartner der Nasa. Ohne Boeing ist bislang noch kein US-Astronaut ins All geflogen, doch zeitlich liegt Elon Musks Raketen-Start-up SpaceX mit der Demo-1-Mission im Rennen um die Zukunft der bemannten Raumfahrt vorn. Aber nur wenn mit Demo-1 alles läuft wie geplant und der Dummy die Reise ins All und zurück zur Erde unbeschadet übersteht, werden Menschen in die Kapsel einsteigen dürfen. Das könnte bei einem erfolgreichen Testflug schon dieses Jahr passieren.

Das Traditionsunternehmen Boeing plant mit der Raumkapsel Crew Space Transportation 100 Starliner (CST-100) für April einen unbemannten Testflug. Ob die Firma den Zeitplan einhalten wird, ist noch ungewiss.