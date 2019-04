Kein anderes privates Raumfahrtunternehmen ist so bekannt wie SpaceX. 2002 hat Elon Musk, auch bekannt für Tesla und PayPal, die Firma gegründet. Das ultimative Ziel: fremde Planeten besiedeln.



Schlagzeilen macht SpaceX mit seiner wiederverwertbaren Falcon 9. 2015 war sie die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Die derzeitige Frachtkapsel heißt Dragon. Ab 2018 will SpaceX mit der Dragon 2 auch Menschen ins All bringen. Es bestehen Verträge mit der Nasa.