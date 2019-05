Im Osten Kongos hat sich die Ebolaepidemie drastisch weiterverbreitet. In der letzten Aprilwoche habe man 106 bestätigte Neuerkrankungen des hämorrhagischen Fiebers und 72 Todesfälle registriert, erklärte das Gesundheitsministerium in Kinshasa. So viele neue Fälle in einer Woche habe es zuvor noch nicht gegeben. Seit Ende März ist die Zahl der Erkrankungen sogar um fast 50 Prozent in die Höhe geschnellt – von etwa 1.000 auf inzwischen rund 1.500. Das Virus, das die Krankheit Ebola verursacht, ist eines der tödlichsten der Erde – mehr als die Hälfte aller, die es infiziert, stirbt. Seit August 2018 geht es wieder in der Demokratischen Republik Kongo um.

"Diese neuen Fälle sind beunruhigend", sagte Kongos Koordinator für den Kampf gegen Ebola, Aruna Abedi. Die Epidemie könne noch lange andauern, solange sich die Bevölkerung nicht an die Hygieneempfehlungen der Behörden halte, warnte Abedi.

Trotz internationaler Anstrengungen bekommen Hilfskräfte die Epidemie nicht unter Kontrolle. Auch die Zahl der Todesopfer stieg zuletzt rasch an, von rund 630 Ende März auf inzwischen rund 950. Helferinnen und Helfer tun sich schwer, den Ausbruch in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri einzudämmen, weil in der Region zahlreiche Milizen aktiv sind. Wiederholt gab es Angriffe auf Ebola-Zentren. Ende April wurde ein Arzt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getötet.



Zudem hat die Bevölkerung in der seit vielen Jahren instabilen Region kaum Vertrauen in die Behörden und es halten sich Gerüchte über den Ausbruch. Eine Umfrage unter Menschen in der betroffenen Region im September vergangenen Jahres ergab, dass ein Viertel aller Befragten glaubte, der Ausbruch sei nicht real (Lancet Infectious Diseases: Vinck et al., 2019). Derartige Einstellungen sind äußerst gefährlich, denn sie können dazu führen, dass sich Infizierte nicht sofort in Behandlung begeben, und so weitere Menschen anstecken.



Um den gegenwärtigen Ausbruch im Ost-Kongo einzudämmen, haben in der Region bereits mehr als 108.000 Menschen einen experimentellen Ebola-Impfstoff erhalten, der Geimpfte wohl vor der Krankheit schützen kann (Lancet: Henao-Restrepo et al., 2017). Seit Ende November werden neben der Impfung auch verschiedene Wirkstoffe getestet, darunter ein Antikörper gegen das Ebolavirus, der aus dem Blut eines Ebola-Überlebenden isoliert wurde, und ein Medikament, das die Vervielfältigung des Virus hemmt.

Weitere Informationen rund um das Ebolavirus finden Sie auch in unserem FAQ zum letzten Ausbruch und auf unserer Themenseite.