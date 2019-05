Bei einem schweren Unfall auf der A 6 starb in der vergangenen Woche ein Lkw-Fahrer. Gaffer sorgten zusätzlich für ein Verkehrschaos und filmten die Szenen – ein Polizist wies sie zurecht und konfrontierte sie mit der Frage, ob sie einen toten Menschen sehen wollten. Ein Gespräch mit der Psychologin Ursula Gasch über den Drang, hinzuschauen, und die Not, es nicht lassen zu können.



ZEIT ONLINE: Dieser Drang bei einem Unfall hinzuschauen – er ist körperlich spürbar. Woher kommt er?

Ursula Gasch: Etwas zu beobachten, ist eigentlich erst einmal ganz normal und wichtig. Bestimmte Ereignisse motivieren uns dabei besonders: Wenn etwas selten ist, intensiv oder auch destruktiv, schauen wir hin. Besonders wenn viele Menschen beteiligt und Emotionen im Spiel sind, etwa wenn jemand schreit.

ZEIT ONLINE: Wie bei einem Verkehrsunfall also.



Gasch: Ja. In diesem Fall kommt auch noch hinzu, dass der Ablauf mit Spannung verbunden ist. Man ist sich nicht sicher, ob der eingeklemmte Mensch aus dem Fahrzeug gerettet werden kann. Denken Sie mal an den Tatort am Sonntagabend, da fesseln uns dieselben Ereignisse und Abläufe.

Ursula Gasch ist Fachpsychologin für Klinische Psychologie, Kriminologin und Gerichtsgutachterin. © privat

ZEIT ONLINE: Wenn wir so etwas sehen, ist der Körper geradezu starr, das Gehirn aber auf Hochtouren. Was läuft da genau ab?

Gasch: Wenn ein Unfall passiert, müssen wir uns zunächst orientieren, die Gefahren abschätzen. Das ist aus evolutionärer Sicht sogar überlebensnotwendig. Wenn es knallt, müssen wir uns im ersten Moment selbst versichern, dass wir unversehrt sind. Das alles passiert unbewusst und in Millisekunden.

ZEIT ONLINE: Gaffen hat also durchaus eine Funktion?

Gasch: Das beharrliche Hinschauen hat durchaus einen Sinn. Nicht nur wegen der Orientierungsfunktion, sondern auch, weil wir durch Neugier lernen: Und das ist nützlich. Wir müssen nicht alles selbst erleben, sondern es reicht, zu sehen, was anderen passiert und was sie dabei empfinden. Aber natürlich sehen wir auch deshalb hin, weil das für einen Adrenalinausstoß sorgt. Langeweile finden wir nicht gut, Spannung aber schon.

ZEIT ONLINE: Wie vermeide ich es, selbst zum Gaffer zu werden?

Gasch: Es besteht ein Unterschied zwischen dem Beobachter, der bewusst entscheidet: Was mache ich? Sind schon andere Menschen vor Ort? Kann ich helfen oder nicht? Und wenn nicht, dann fahre oder gehe ich weiter. Heute aber gibt es Gaffer, die aggressiv und rücksichtslos durchsetzen wollen, das Geschehen weiter zu beobachten. Und so blockieren Schaulustige am Straßenrand immer wieder Polizei und Rettungskräfte, manchmal verursachen sie sogar weitere Unfälle.

ZEIT ONLINE: Manche Menschen zücken stattdessen ihr Smartphone und filmen.

Gasch: Das ist ein extremes Beispiel. Diese Menschen nehmen nicht nur wahr, was passiert, sondern sie wollen es auch mitteilen. Sie hoffen, dafür womöglich Likes und Follower zu bekommen oder zumindest Reaktionen auszulösen. Also teilen sie Unfälle über die sozialen Medien. Studien zeigen, dass es das Belohnungszentrum in unserem Gehirn anregt, wenn wir solche Informationen, die eigentlich privat sind, preisgeben (PNAS: Tamir und Mitchell, 2012, PDF).

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die Leute, wenn man sie darauf anspricht, wie das der Polizist bei dem Unfall in der vergangenen Woche getan hat? Schämen sie sich?

Gasch: Ja, denn die Menschen fühlen sich dann ertappt. In diesem Moment werden sie wahrscheinlich an ihre Erziehung erinnert. Eigentlich wissen die meisten: Wenn sie da liegen würden, wollten sie nicht, dass jemand Fotos macht. Es ist paradox: Gaffer gestehen sich selbst zu, was sie von anderen nicht möchten.

ZEIT ONLINE: Hat der Polizist also genau das Richtige getan, indem er die Gaffer äußerst deutlich zurechtwies?



Gasch: Sie mit ihrem Handeln zu konfrontieren, ist sinnvoll. Denn die Geldstrafe ist zu niedrig und lässt auf sich warten. Der Lerneffekt ist dann am größten, wenn sofort eine Sanktion erfolgt. Gaffen wird seit dem Jahr 2017 zwar bereits härter bestraft, aber die Umsetzung ist schwierig, denn die Rettungskräfte und Polizisten vor Ort haben bei Verkehrsunfällen ganz anderes zu tun.