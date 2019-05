Sobald ein Ei bebrütet wurde, ist es in Deutschland nicht mehr zum Verzehr geeignet.



Eier, die in den Supermarktregalen landen, sind in der Regel unbefruchtet. Aus ihnen kann auch durchs Bebrüten kein Küken schlüpfen. Die meisten Legehennen werden deshalb auch ohne Hahn gehalten, da sie so oder so Eier legen. Eine Befruchtung ist also etwa für das Frühstücksei nicht nötig. Nach ein paar Monaten beginnen heute Hennen in modernen Legebetrieben mit der Eierproduktion.

Werden Hühner im Freiland gehalten, sind meist auch Hähne in der Herde, um diese zu schützen. So können eben auch befruchtete Eier entstehen. Da diese Eier aber nicht bebrütet werden, sondern die Betriebe sie direkt nach dem Legen einsammeln, entwickelt sich der Embryo nicht weiter. Das passiert nur, wenn das Ei warm gehalten wird.

Im Handel gilt für Eier die Güteklasse A, wenn sie unter anderem einen nicht sichtbar entwickelten Keim besitzen. Dies wird geprüft, indem das Ei durchleuchtet wird, ehe es verpackt und versandt wird.