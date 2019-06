Inhalt Seite 1 — Nasa vergibt Millionen für den Trip zum Mond Seite 2 — Nasa setzt auf Outsourcing Auf einer Seite lesen

Seitdem Apollo-17-Astronaut Eugene Cernan am 14. Dezember 1972 den Mond verließ, hat kein Mensch mehr Mondboden betreten. Das soll sich ändern, finden die USA. Sie wollen 50 Jahre nach der ersten Mondlandung der Menschheit die Ersten sein, die wieder Astronautinnen und Astronauten auf den Erdtrabanten schicken – und eben nicht nur ferngesteuerte Roboter.



Spätestens 2024 soll die Reise losgehen, so der ambitionierte Plan. Zum ersten Mal soll nicht nur wieder ein Mensch zum Mond, mit einer Nasa-Astronautin soll auch erstmals eine Frau dorthin reisen. Bis dahin muss jedoch noch viel vorbereitet werden – und die US-Weltraumbehörde setzt dabei auf private Raumfahrtunternehmen, die erstmal die Vorhut für eine bemannte Mission ins All schicken sollen. Drei davon hat die Nasa nun nach eigenen Angaben mit dem Bau von unbemannten Mondlandefähren beauftragt.

Die Firmen haben den Auftrag, für das Artemis-Programm der Nasa ferngesteuerte Lander zu entwickeln, die schon ab dem kommenden Jahr wissenschaftliche Experimente und Technik zum Mond bringen könnten. "Nächstes Jahr wird unsere erste wissenschaftliche und technische Forschung auf der Oberfläche des Mondes sein und das wird uns dabei unterstützen, die erste Frau und den nächsten Mann innerhalb der nächsten fünf Jahre auf den Mond zu schicken", teilte Nasa-Chef Jim Bridenstine mit.



Privatfirmen sollen alles vorbereiten

Allerdings werden bei Raumfahrtmissionen dieser Größenordnung die Zeitpläne nur selten so genau eingehalten. Ob 2024 wirklich jemand aus den USA zum Mond startet, wird sich erst in einigen Jahren abzeichnen.



Mondlandungen Bedeutende Mondlandungen der USA Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Insgesamt betraten den Erdtrabanten zwölf Menschen in sechs Missionen des Apollo-Programms. Im Jahr 1972 war es der Astronaut Gene Cernan, der als vorerst letzter Mensch den Mond verließ. Seitdem kamen nur Roboter zu Besuch. Missionen der Sowjetunion Der Sowjetunion war die erste weiche Landung auf dem Mond in der Geschichte der Raumfahrt gelungen – am 3. Februar 1966 hatte die unbemannte Luna 9 aufgesetzt. Mit der am 20. September 1970 gelandeten Luna 16 brachte man gar Gestein zurück zur Erde. Das einst geplante bemannte Mondprogramm aber setzte der Staat bislang nicht um. China auf dem Mond Als dritte Nation ließ China eine Sonde auf dem Mond landen. Am 1. Dezember 2013 startete Chang’e 3 an Bord einer Rakete vom Typ Langer Marsch 3B, Touchdown war der 14. Dezember 2013. Für mehr Aufregung aber sorgte die chinesische Sonde Chang’e 4: Sie landete im Januar 2019 auf der erdabgewandten Seite des Mondes – ein Manöver, das nie zuvor gelungen war. Im Dezember 2019 soll schließlich Chang'e 5 starten, auf der uns zugewandten Seite landen und von dort bestenfalls rund zwei Kilogramm Mondgestein zur Erde bringen.

Die Firma Astrobotic aus Pittsburgh erhält nach eigenen Angaben rund 79,5 Millionen US-Dollar (etwa 71 Millionen Euro), um bis Juli 2021 mit einem eigenen Mondlander bis zu 14 Ladungen an Material zu einem Mondkrater auf der erdzugewandten Seite zu bringen.

Außerdem soll das Unternehmen Intuitive Machines aus Houston Aufträge im Wert von etwa 77 Millionen Dollar bekommen, um bis zum selben Datum fünf Ladungen zu einem dunklen Fleck namens Oceanus Procellarum auf dem Mond zu befördern.

Auch das private Raumfahrtunternehmen Orbit Beyond aus dem US-Bundesstaat New Jersey wird von der Nasa für 97 Millionen US-Dollar beauftragt. Es soll bis September 2020 vier Ladungen an Nutzast in einen Krater in der Lavaebene Mare Imbrium transportieren.