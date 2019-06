Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die Internationale Raumstation (ISS) für Touristen öffnen. Wie Nasa-Finanzvorstand Jeff DeWitt in New York ankündigte, soll es ab 2020 eine "kommerzielle" Nutzung der ISS für Weltraumtouristen geben. Die Behörde will dann bis zu "zwei kurze Missionen pro Jahr für Privat-Astronauten" genehmigen.

Die privaten Reisen ins All können laut der Raumfahrtbehörde bis zu 30 Tage dauern. Bis zu einem dutzend Weltraumtouristen könnten somit jährlich an Bord der ISS kommen. Dorthin sollen sie von zwei Anbietern gebracht werden, die derzeit Raumkapseln für die Nasa entwickeln: das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und der US-Flugzeugbauer Boeing.

Die beiden Unternehmen wählen die Weltraumtouristen aus. Hin- und Rückflug sollen rund 58 Millionen Dollar kosten. Für das Leben an Bord der Raumstation müssen die Urlauber laut DeWitt rund 35.000 Dollar täglich bezahlen.