Stämmiger Körper, dürre Spinnenbeine, zerknitterte Goldhaut – das Mondlandefahrzeug der Apollo-11-Mission sah weder elegant noch flugtauglich aus. Es sei der sonderbarste Apparat, den er je im Himmel gesehen habe, sagte das Crewmitglied Michael Collins einmal. Aber dieser knubbelig-plumpe Lander brachte die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 20. Juli 1969 sicher zur Mondoberfläche.

Der Lander war also bis ins Detail durchdacht, die Mondlandung seine ultimative Bewährungsprobe. Und er bestand sie mit Auszeichnung. Das lag auch an den visionären Technologien, die Nasa-Ingenieure eigens für Apollo entwickelt hatten. Die Eagle mag bizarr ausgesehen haben, doch sie war ein Wunderwerk der Technik. In ihr steckte beispielsweise der bis dahin kleinste, verlässlichste und schnellste Computer der Welt. Er brauchte keine Lochstreifen mit Informationen, er rechnete fix selbst. Die Maschine kam auf 85.000 Rechenoperationen pro Sekunde. Das mag aus heutiger Sicht wenig scheinen – moderne Smartphones schaffen mehrere Billionen –, doch damals war es eine großartige Leistung. Im Ergebnis empfing der Computer Daten verschiedener Sensoren, steuerte Aldrin und Armstrong so zielsicher aus der Mondumlaufbahn hinab zum Mond und flog sie von dort auch wieder fort.



Eine Originalaufnahme vom 20. Juli 1969 zeigt Astronaut Buzz Aldrin, wie er Messgeräte für Experimente aus dem Stauraum der Eagle holt, um sie auf der Mondoberfläche aufzubauen. © Nasa/JSC

Während Armstrong und Aldrin mit der Eagle im Mondstaub weilten, umkreiste Pilot Michael Collins im Kommandomodul namens Columbia den Erdtrabanten. Er wartete darauf, sie wieder einzusammeln. Und so hob nach Abschluss des Mondspaziergangs der obere Teil des Landers mit Armstrong und Aldrin an Bord ab. In der Mondumlaufbahn traf sich das abgekoppelte Modul wieder mit der Columbia, um zur Erde zurückzukehren. Die Aufstiegsstufe selbst schaffte es nicht bis dorthin, sie wurde planmäßig noch im Mondorbit abgeworfen. Die untere Hälfte der Eagle mitsamt Plakette verblieb auf dem Mond – wo sie noch heute steht.

Der Adler ist virtuell gelandet. Auf dem Tempelhofer Feld. © ZEIT ONLINE

So funktioniert Augmented Reality So funktioniert Augmented Reality Wenn Sie diesen Artikel auf einem Smartphone lesen, das Augmented Reality (AR) unterstützt, wird Ihnen unterhalb des 3D-Modells ein roter Hinweisknopf angezeigt. Sie können die Mondlandefähre dann direkt in Ihre Umgebung stellen. Um Augmented Reality zu nutzen, benötigen Sie ein aktuelles Smartphone mit dem neuesten Betriebssystem. Für Apple gilt: Sie brauchen mindestens ein iPhone 6S beziehungsweise SE oder ein iPad der fünften Generation. Für Android ist ein installierter ARCore notwendig. Ob Ihr Gerät AR unterstützt, entnehmen Sie bitte dieser Liste. Bitte beachten Sie, dass sich diese Technologie noch in einem experimentellen Stadium befindet und auch auf einigen modernen Smartphones nicht funktionieren kann. Auch kann die AR-Funktion derzeit noch nicht mit der ZEIT-ONLINE-App genutzt werden. Funktioniert es bei Ihnen? Oder bekommen Sie eine Fehlermeldung? Wir freuen uns über Feedback in den Kommentaren und per E-Mail. Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur NEEEU entstanden.

Wie groß war die erste Landung auf dem Mond für die Wissenschaft? Und müssen Menschen da wieder hin? Reisen Sie mit uns in die Geschichte und Zukunft in unserem Schwerpunkt "Zum Mond und zurück".