Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Satellitenkommunikation seines Landes schützen. Frankreich müsse sich nicht nur zu Wasser, zu Land und in der Luft, sondern auch im All verteidigen können. Weil der Weltraum ein "neuer Bereich der Konfrontation" sei, wolle er ein Weltraumkommando innerhalb der Luftwaffe schaffen. Das kündigte Macron am Wochenende bei einer Rede vor Militärs in Paris an. Wie ist solch ein Raumfahrtkommando strukturiert? Haben andere Länder ähnliche Verteidigungsstrategien? Und ist das überhaupt mit geltendem Weltraumrecht vereinbar? ZEIT ONLINE beantwortet die wichtigsten Fragen und Antworten.



Wie soll das Weltraumkommando aussehen?

Laut Präsident Macron soll die neue militärische Einheit ab September offiziell zur Luftwaffe gehören. Das wäre analog zum US-amerikanischen Modell. Zu den Hauptaufgaben gehört es, Satelliten vor Angriffen zu schützen. Das ist laut dem Verteidigungsministerium dringend notwendig: Erst im vergangenen Jahr hat Frankreich Russland einen Spionageangriff auf den französisch-italienischen Satelliten Athena-Fidus vorgeworfen, der eine gesicherte militärische Kommunikation ermöglicht.

Es geht also nicht darum, Truppen im Weltraum zu stationieren, sondern besseren Schutz von der Erde aus zu ermöglichen – und darum, andere Länder selbst gezielter überwachen zu können. Wo sich das Hauptquartier des Weltraumkommandos befinden soll, wie viele Leute angestellt werden sollen und wer die Einheit leiten wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls ungeklärt ist die Finanzierung. Laut Macron wird die französische Verteidigungsministerin Florence Parly zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren.

Was bekannt ist: Der aktuelle Fünfjahresplan für Rüstungsinvestitionen bis 2025 sieht in einer ersten Phase 3,6 Milliarden Euro für diesen Bereich vor. Zudem sollen drei neue Abhörsatelliten ins All und ein weiterer Satellit Frankreichs militärisches Radarsystem Graves verbessern.

Gibt es das schon in anderen Ländern?

In den USA ist bislang die Luftwaffe für die Weltraumsicherheit zuständig. Genau genommen kümmert sich das Air Force Space Command unter der Leitung von Jay Raymond um das Starten, Betreiben und Überwachen von militärischen Satelliten für Aufklärung, Kommunikation und Wetterdaten. Außerdem überwachen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weltraum mit diversen Radarstationen.

Vor einem Jahr allerdings hat die US-Regierung angekündigt, bis 2020 eine eigene Teilstreitkraft für Verteidigung im Weltall einrichten zu wollen. Die Space Force soll laut Präsident Donald Trump die sechste Teilstreitkraft des US-Militärs werden. Wie in Frankreich ist man in den USA laut einem Bericht zu der Überzeugung gelangt, dass der Weltraum als militärisches Kampfgebiet immer wichtiger wird.

Auch Staaten wie Russland, China und Indien wollen auf Kriege im Weltraum vorbereitet sein. Die Nato, das Atlantikbündnis, hatte im Juni dieses Jahres erstmals eine Weltraumstrategie beschlossen. Laut den bisherigen Plänen würden Angriffe aus dem All demnach ebenso behandelt wie am Boden oder im Luft-, See- oder Cyberraum. Es gäbe dann außerdem neben Heer, Luftwaffe, Marine und Cyber eine Teilstreitkraft Weltraum.

"Weltraumkrieg" – was ist damit gemeint?

Es geht weniger um Gefechte, in denen sich Menschen an Bord von Raumschiffen verschiedener Nationen abschießen, sondern vielmehr um die Angriffe auf technische Gerätschaften im All. Satelliten umkreisen den Planeten heute je nach Funktion auf Bahnen in Höhe von 200 bis 36.000 Kilometer. Zahlreiche von ihnen sind unerlässlich für Militäreinsätze. Weil sich mit ihnen große Datenmengen schnell und weltweit übermitteln lassen, ermöglichen Satelliten Streitkräften, zu kommunizieren, aufzuklären, zu spionieren und zu überwachen. Militärische – aber auch zivile – Navigationssysteme hängen von Satellitendaten ab. Ein Angriff auf die Gerätschaften mittels Antisatellitenraketen oder Funkstörsystemen würde daher die Infrastruktur des betroffenen Landes erheblich einschränken und dem Militär die Arbeit erschweren.

Die Nato will den Weltraum womöglich noch in diesem Jahr als möglichen Kriegsschauplatz anerkennen. Das gaben Diplomaten im Juni bekannt. Demnach erwägt die Allianz, Teile des luftgestützten Frühwarn- und Leitsystems Awacs künftig ins All zu verlagern.

Ist das alles laut Weltraumvertrag überhaupt erlaubt?

Friedlich soll die Menschheit das All erkunden, militärische Aufrüstung bloß kontrolliert möglich sein – so sieht es der Weltraumvertrag vor, das Outer Space Treaty, entwickelt unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Der Vertrag ist die erste und grundlegende völkerrechtliche Vereinbarung des Weltraumrechts. Im Jahr 1967 wurde er abgeschlossen, bis Juni 2019 sind 109 Staaten beigetreten. Dazu zählen Frankreich und Deutschland, die USA und Russland.

Die grundlegende Idee ist das "gemeinsame Interesse der gesamten Menschheit an der fortschreitenden Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken", so steht es in der Präambel. Demnach sind nicht nur das All, sondern alle Himmelskörper, egal, ob Mond, Planet oder Asteroid Gemeingüter der Menschheit. Was laut Artikel II wiederum heißt: Einzelne Staaten können keine Besitzansprüche erheben. Mögen die USA 1969 auch die erste Flagge auf den Mond gestellt haben – er gehört ihnen nicht, sondern allen.

In Artikel I und III ist zudem festgeschrieben, dass im Weltraum sowie allen Himmelskörpern das Völkerrecht inklusive der UN-Charta gültig ist. Artikel IV regelt die Rüstung:

Die Unterzeichner haben sich verpflichtet, "keine Gegenstände, die Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen und weder Himmelskörper mit derartigen Waffen zu bestücken noch solche Waffen im Weltraum zu stationieren".

"Die Errichtung militärischer Stützpunkte, Anlagen und Befestigungen, das Erproben von Waffen jeglicher Art und die Durchführung militärischer Übungen auf dem Mond und anderen Himmelskörpern" ist verboten.

Damit ist jedoch nicht alles geregelt. Manch militärische Aktion bleibt erlaubt. Es ist beispielsweise laut dem Weltraumvertrag in Ordnung, konventionelle Waffen und militärische Aufklärungs-, Kommunikations- und Navigationssatelliten im All zu stationieren – wie es heutzutage auch der Fall ist. Ebenso wäre es ungestraft möglich, Satelliten oder Raketen von der Erde aus anzugreifen.

Gibt es nationale Weltraumgesetze?

Ja, in den USA, Österreich und Luxemburg beispielsweise. Die Gesetze regeln vor allem private Investitionen in Weltraumprojekte, Haftungsansprüche und Vorgaben für den Weltraumbergbau, also die Gewinnung von Rohstoffen wie Gold, Platin, Nickel oder Eisenerz im All.

In Deutschland gibt es bislang kein Weltraumgesetz, obwohl es Politikerinnen und Politiker mitunter thematisiert haben. Ein neuer Entwurf solle im Laufe des kommenden Jahres vorgelegt worden, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, der Deutschen Presse-Agentur zu Beginn dieses Jahres.

Die Kritik an derlei nationalen Regelungen: Mit dem Weltraumvertrag von 1967 und seinen Ergänzungen gebe es bereits internationale Übereinkommen. Zusätzliche Regelungen seien irreführend.

Was ist mit Bedrohungen aus dem All?

Weltraummüll, der auf die Erde stürzt. Satelliten, die zusammenstoßen und Netzwerke zusammenbrechen lassen. Asteroiden oder Meteoriten, die ganze Landstriche verwüsten. All das sind extraterrestrische Bedrohungen, für die es Abwehrstrategien gibt – einzelne Vorfälle gab es schließlich bereits. Erarbeitet wurden die Pläne unter anderem in internationalen Forschungsprojekten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diverser Koordinierungszentren und Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen.

Bereits seit Ende der Neunzigerjahre suchen Astronomen systematisch nach gefährlichen Himmelsobjekten. Während Astronominnen anfangs vor allem große Asteroiden mit Durchmessern von einigen hundert Metern bis zu mehreren Kilometern sichteten, finden die Teams heute immer kleinere Objekte, die bei ihrem Umlauf um die Sonne in Erdnähe geraten (Near-Earth Objects, kurz NEOs).

In Uedem beispielsweise gibt es das Weltraumlagezentrum. Es wird von der Bundeswehr und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betrieben. Die Aufgabe: Deutsche Satelliten vor Kollisionen schützen, Weltraumschrott beobachten, potenziell gefährliche Objekte im Weltraum aufspüren und verfolgen sowie das Weltraumwetter analysieren. Angestellte des Europäischen Weltraumforschungsinstituts Esrin überwachen ebenfalls erdnahe Objekte. Um Asteroiden abzuwehren, arbeiten die europäische Weltraumorganisation ESA, die US-Raumfahrtagentur Nasa und andere Organisationen an einer gemeinsamen Abwehrmission.

Das International Asteroid Warning Network arbeitet unter UN-Mandat derzeit an einem Kommunikationsplan für den Ernstfall. Die Space Mission Advisory Group würde derzeitigen Plänen zufolge dann Maßnahmen beschließen, um NEOs abzuwehren.

Diskutiert wird unter Forschern und Politikerinnen übrigens auch, wie mit außerirdischen Lebensformen umzugehen ist, die womöglich den Planeten erobern wollen.