von: Ulrich Scholz

Am 1. Juli 1969 wurde ich zum Luftwaffenausbildungsregiment 5 nach Goslar zum Wehrdienst eingezogen. Die ersten Wochen waren für mich deprimierend. Ich fühlte mich von der Welt und von meinem Leben weggesperrt. Zuhause und Freundin waren in Bremen und so weit weg wie der Mond. Zu den täglichen Dienstpflichten gehörte die Gebäudereinigung. Jede Räumlichkeit, vom Keller bis zum Dachboden, war in Reviere eingeteilt. Meine Gruppe war unter anderem für den Dachboden zuständig. Wir haben Fegen, Wischen und Fensterputzen sehr ernst genommen. Wenn wir bei der Abnahme auffielen, konnte das bedeuten, am Samstag die Arbeit noch mal zu machen, und das wollte natürlich keiner.

Am 21. Juli 1969 war ich für den Dachboden eingeteilt. Wegen des warmen Wetters war es unter dem Dach stickig und heiß. Beim Fegen entdeckte ich in einer Ecke einen alten Fernseher. Gelangweilt von der stupiden Arbeit habe ich ihn eingeschaltet. Nach etwa 20 Sekunden erschien ein etwas krisseliges schwarz-weißes Fernsehbild. Es zeigte einen schwarzen Himmel und eine gleißende Mondlandschaft. Im Vordergrund sah man die Leiter der Mondlandefähre, auf der gerade ein Astronaut in seinem bulkigen Raumanzug rückwärts herunterkletterte. Seine Unförmigkeit und die federhafte Leichtigkeit seiner zeitlupenartigen Schritte und Hüpfer faszinierten mich. Im Hintergrund hörte man leicht verzerrten Funksprechverkehr, der immer wieder durch einen Piepton unterbrochen wurde. Die Amerikaner waren auf dem Mond gelandet. Ich wusste zwar vom Apollo-Programm, aber dass genau an diesem Tag die Landung sein sollte, war mir entgangen. Damals gab es noch keine Handys. Die ersten Wochen in der Kaserne waren für mich wie auf dem Mond.