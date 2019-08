30.000 Quadratkilometer Wald brennen im Nordosten Russlands – eine Fläche von der Größe Belgiens. Die Brände toben seit einer Woche und haben inzwischen mehrere Millionen Hektar Wald verwüstet. Präsident Wladimir Putin hat das Militär angewiesen, die Feuerwehr bei ihren Löschversuchen zu unterstützen.



In der sibirischen Stadt Krasnojarsk sind laut Angaben des Verteidigungsministeriums die ersten zwei Transportmaschinen vom Typ Iljuschin II-76 mit 42 Tonnen Wasser an Bord gelandet. Insgesamt sollen zehn Flugzeuge und genauso viele MI-8-Hubschrauber eingesetzt werden. Dabei hatten die Behörden zunächst entschieden, die Brände überhaupt nicht zu löschen und ihr Ende abzuwarten.



Im Sommer sind Feuer in den sibirischen Wäldern üblich. Da sie in der dünn besiedelten Gegend keine Ortschaften bedrohen und nur schwer zu erreichen sind, sind die Löschkosten in der Regel größer als der entstandene Schaden. In diesem Jahr jedoch hatte sich die Situation nach einigen Tagen geändert: Hunderte Ortschaften versinken derzeit im Rauch, in vielen Gebieten wurde der Ausnahmezustand erklärt. Laut Medienberichten betrug die Sichtweite in einigen Gebieten weniger als 100 Meter, Flugverbindungen mussten eingestellt werden.

Besonders betroffen sind die Republiken Jakutien und Burjatien sowie die Regionen um die Großstädte Krasnojarsk und Irkutsk. In sozialen Netzwerken beklagen Bewohner, dass sich die Behörden kaum um die Katastrophe kümmern. Es gebe dort kaum noch Luft zum Atmen. Viele klagen über Kopfschmerzen. Berichten zufolge gab es vereinzelt Proteste, bei denen Betroffene die Behörden aufforderten, sie besser zu schützen.



Der Rauch ist bis in das Nachbarland Kasachstan vorgedrungen. In der Hauptstadt Nur-Sultan stieg die Feinstaubkonzentration über den erlaubten Grenzwert.



Waldbrände in der Nähe des Polarkreises beschleunigen den Klimawandel

Für das Klima stellen die Brände eine Gefahr da. Greenpeace Russland bezeichnet sie als "Umweltkatastrophe auf nationaler Ebene". Durch das Feuer werden große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. Der Effekt verdoppelt sich, da ausgebrannter Wald auch kein CO2 mehr aus der Atmosphäre aufnehmen kann.

Hinzu komme noch das "Problem der Rußpartikel, die auf Eis und Schnee fallen", warnte die Weltorganisation für Meteorologie. Der Ruß lasse das Eis schmelzen und sorge durch die Verdunkelung der Schnee- und Eisflächen dafür, dass sie nicht mehr so viel Sonnenlicht reflektieren. Damit tragen sie weniger zur Kühlung der Erde bei, als es gewöhnlich der Fall ist.

Auf Bildern der US-Weltraumbehörde Nasa ist zu erkennen, dass die gewaltigen Rauchwolken bereits die Arktis erreicht haben. Ruß und Asche können die Eisschmelze in der Arktis und das Auftauen der Permafrostböden beschleunigen. Das ist ein enormes ökologisches Problem, das die UN sogar als eines der fünf meistunterschätzten Risiken für die Menschheit bezeichnet. Ein Sechstel der Erdoberfläche ist Permafrostgebiet. In den teilweise mehrere Hundert Meter dicken gefrorenen Schichten sind gigantische Mengen Biomasse aus abgestorbenen Pflanzen erhalten. Wenn sie auftauen und sich zersetzen, geben sie Treibhausgase frei.

Zahl der Brände im hohen Norden hoch wie nie

Das Zusammenspiel dieser Faktoren kann eine gefährliche Spirale bewirken. "Je mehr die Brände das Klima beeinflussen, desto günstiger sind die Bedingungen für gefährliche Brände", sagte Grigori Kuxin von Greenpeace Russland.



Wissenschaftlern zufolge ist die Zahl der Brände im hohen Norden weltweit so groß wie nie. Neben Sibirien brannten im Monat Juli auch in Kanada und Alaska große Waldgebiete, teilte der von der EU finanzierte Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) mit. Im vergangenen Monat waren die CO2-Emissionen in der Arktis mit 60 Millionen Tonnen doppelt so hoch wie in den entsprechenden Monaten der Vorjahre. Da die Daten vom 25. Juli stammen, als die Brände in Sibirien noch viel kleiner waren, wird der Wert wahrscheinlich noch viel höher ausfallen.



Arctic fires are also releasing large quantities of carbon dioxide ♨️. In June, these fires emitted 50 megatons of carbon dioxide — more than the past eight Junes combined. Carbon dioxide is a greenhouse gas, contributing to Earth's continued warming 🌡https://t.co/oWUok9IBk1 pic.twitter.com/1QgiBJok3u — NASA Earth (@NASAEarth) 1. August 2019

Die Cams-Forscher betonten, dass sommerliche Feuer zwar normal, doch ihre Anzahl, Größe und Dauer dieses Jahr ungewöhnlich hoch sind. Allein in Alaska seien in diesem Jahr schon 400 Brände ausgebrochen. Die im Juni innerhalb des nördlichen Polarkreises ausgestoßenen 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid hätten demzufolge die Juni-Emissionen der vergangenen acht Jahre zusammengenommen überstiegen.



Hilfsangebot aus den USA

US-Präsident Donald Trump hat Russland Unterstützung bei der Bekämpfung der Feuer angeboten. Putin soll beim Telefonat am Mittwochabend seine "aufrichtige Dankbarkeit" für das Hilfsangebot zum Ausdruck gebracht haben. Russland werde "wenn nötig" auf das Angebot eingehen.



Nach Angaben des Kreml fand das Telefongespräch auf Initiative der US-Regierung satt. Putin wertete das Hilfsangebot demnach als Zeichen dafür, dass es den beiden Ländern gelingen wird, ihre angespannten Beziehungen wieder "vollständig" zu normalisieren.