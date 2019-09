Mit diesem Tod habe ich nicht gerechnet. Nicht jetzt. Als ich Sigmund Jähn zum letzten Mal sah, saß er an einem Abend in diesem Mai auf einer Bank im Leipziger Hauptbahnhof und biss gerade in ein Fischbrötchen. Dieses Gesicht, das ich unter Millionen anderen erkennen würde und an dem doch die meisten anderen Passanten einfach vorüber gingen, weil der einstige Kosmonaut Sigmund Jähn keiner war, der wollte, dass die Leute vor ihm wie einem Helden stehen blieben, wegen ihm stehen blieben. Ich ließ mich grußlos neben ihm nieder, schaute ihn an, er blickte mit seinen wachen Augen zu mir herüber, erkannte mich, lächelte und sagte: Ach, die Journalistin. Dann aß er weiter. Und wir lachten.



Dass Sigmund Jähn Humor hatte, dass er gern lachte, dass er für jeden Scherz zu haben war, das wusste ich ja schon. Ich verließ mich darauf. Auch deshalb war ich mir fast sicher, er würde ewig leben. Aber auch, weil man dem Über-80-Jährigen noch immer ansehen konnte, wie sportlich und agil er einst gewesen ist und noch immer war.



1/16 Als erster Deutscher flog Sigmund Jähn ins All. Er war der DDR-Co-Pilot von Sowjetoberst Waleri Bykowski und aus Sicht der SED ein nahezu idealer Held. Als Sohn eines Sägewerkarbeiters war Jähn im Vogtland aufgewachsen, glaubte an den Sozialismus, war Parteimitglied und NVA-Generalmajor. © imago/​ITAR-TASS 2/16 Für die Mission war Sigmund Jähn um den Jahreswechsel 1976/77 unter absoluter Geheimhaltung mit seiner Familie nach Moskau umgezogen. Zwei Jahre lang wurde er dort zum Kosmonauten ausgebildet. © imago/​ITAR-TASS 3/16 Sigmund Jähn mit Ehefrau Erika und Tochter Grit bei einem Familienausflug im Sokolniki-Park in Moskau © imago/​ITAR-TASS 4/16 Im Kommandoteil: Zum Training im Juri-Gagarin-Weltraumzentrum gehörte es, die Raumkapsel Sojus 31 genau kennenzulernen. © ullstein bild/​ADN-Bildarchiv 5/16 Zusammen mit dem Sowjetoberst Waleri Bykowski startete Jähn mit der Sojus 31 ins All. Einen Tag später koppelte er an die Orbitalstation Saljut 6 an. Dort schwebte er in der Schwerelosigkeit. © ullstein bild/​ADN-Bildarchiv 6/16 Am 3. September 1978 reisten die zwei Kosmonauten mit der Rückkehrkapsel Sojus 29 zur Erde zurück. Die Landung in der kasachischen Steppe war unerwartet hart, Jähn erlitt einen bleibenden Wirbelsäulenschaden. Hier lächelt er trotzdem. © ullstein bild/​ADN-Bildarchiv 7/16 Knapp drei Wochen später, am 21. September 1978, feierten die Menschen in Ost-Berlin den Heimkehrer Sigmund Jähn und seinen sowjetischen Kollegen Waleri Bykowski. © dpa 8/16 Nach seiner Rückkehr wurde Jähn über Nacht zu einem der bekanntesten Gesichter des Ostblocks und zur Propagandafigur. Immerhin hatte die DDR die Bundesrepublik im Rennen um den ersten Deutschen im Weltraum geschlagen. Erst fünf Jahre nach Jähn schickte die Bundesrepublik mit Ulf Merbold ihren ersten Raumfahrer ins All. © Wilfried Glienke/​picture alliance/​zb/​ullstein bild 9/16 Staatsbesuch in Ost-Berlin: Im Oktober 1979 begrüßte Staatspräsident Leonid Breschnew den Raumfahrer Sigmund Jähn. Im Rampenlicht zu stehen habe er als anstrengender empfunden als den Raumflug selbst, bekannte Jähn vor Jahren. © Werner Schulze/​imago 10/16 Noch Jahre nach seinem Raumflug gehörte es allerdings zu Jähns Aufgaben, Präsenz zu zeigen. 1983 etwa besuchte er mit seinem russischen Kollegen das Armeemuseum in Dresden. © Ulrich Häßler/​imago 11/16 Auch nach der Wende blieb der heute 81-Jährige der Raumfahrt verbunden. Mitverantwortlich dafür ist der Astronaut Ulf Merbold, der zweite Deutsche im All. Er verschaffte Jähn einen Job im Sternenstädtchen bei Moskau, als Kontaktmann zwischen der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, der Europäischen Weltraumbehörde und der russischen Raumfahrtbehörde. © Wilhlem Leuschner/​dpa 12/16 Im Chemnitzer Küchwald steht das nach Sigmund Jähn benannte Kosmonautenzentrum. Seit März 1979 trägt es seinen Namen. © ullstein bild/​EUROLUFTBILD.DE 13/16 Besucher können dort in einer Rakete einen Start zur russischen Raumstation Mir absolvieren – als Simulation. Rund 12.000 Kinder und Jugendliche besuchen jährlich das Kosmonautenzentrum. © dpa 14/16 In seinem Heimatort Morgenröthe-Rautenkranz wurde dem Düsenpiloten der DDR-Luftstreitkräfte sogar eine Raumfahrtausstellung gewidmet. 15/16 Beliebtes Ausstellungsstück: ein Sandmännchen im Bordanzug von Sigmund Jähn. Auf seinem Raumflug hatte Jähn eine "kosmische Hochzeit" zwischen der Fernsehfigur und der russischen Puppe Mascha zelebriert. © Hendrik Schmidt/​dpa 16/16 Bis heute ist Sigmund Jähn ein Vorbild für Raumfahrer – allen voran Alexander Gerst, Kommandant der internationalen Raumstation ISS. Dieser ist laut Jähn der "beste Raumfahrer", den er nach langer Zeit kennengelernt habe. © Jörg Carstensen/​dpa

Durch den Garten hinter seinem Haus im brandenburgischen Strausberg führte ein kleiner Weg die Böschung hinunter zum See. Bis vor ein paar Jahren ging er selbst im Winter dort noch jeden Morgen schwimmen, zuletzt tat er es nur, wenn es nicht ganz so kalt war. Wir standen an seiner kleinen Badestelle, er schaute aufs Wasser und fand daran nun gar nichts Besonderes. Wie er sich selbst überhaupt nichts Besonderes gewesen ist.

Zum ersten Mal trafen wir uns im Frühsommer des vergangenen Jahres, weil ich anlässlich des 40. Jubiläums seines Fluges vom 26. August 1978 über ihn schreiben wollte. Er selbst hielt das für eine eher abwegige Idee. Damals ist er vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gemeinsam mit dem sowjetischen Kommandanten Waleri Bykowski als erster und einziger DDR-Bürger, aber auch als erster Deutscher, in den Weltraum gestartet. In sieben Tagen, 20 Stunden, 49 Minuten und vier Sekunden haben die Männer 125-mal die Erde umkreist. Ländergrenzen soll man von dort oben gar nicht erkennen können.

Auf meine erste Mail an ihn bekam ich eine Absage. Als ich ihm erneut schrieb und erzählte, dass ich als Kind oft im Ferienlager im Vogtland gewesen war und dass wir eigentlich immer hinüber nach Morgenröthe-Rautenkranz, seinem Geburtsort, ins Sigmund-Jähn-Museum gewandert sind, schrieb er, na gut, dann kommen Sie eben. Aber ich weiß gar nicht, worüber wir reden wollen.

Sigmund Jähn hatte sich mit dem Umstand, dass das wiedervereinigte Land ihn aus seinen Geschichtsbüchern weitgehend herausgestrichen hatte, dass ihm nach der Wiedervereinigung kaum eine Ehre mehr zuteil wurde, mehr noch, dass er als ehemaliger Angehöriger der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR den Statuten der Bundeswehr gemäß als nicht traditionswürdig galt, inzwischen abgefunden. Im Gegenteil, er hatte eher Angst, dass die Leute, wie er sich ausdrückte, ihm nun erneut die Bude einrennen würden. "Ich habe einmal in meinem Leben erlebt, wie die Schilder mit meinem Namen über Nacht abgehängt wurden, ich muss mir nun am Ende meines Lebens nicht noch einmal anschauen, wie sie wieder aufgehängt werden", sagte er einmal gedankenversunken zu mir. Es hörte sich nicht so an, als sagte er solche Sätze oft.

In der DDR war er ein Volksheld

Einen größeren Helden jedoch hatte es in dem sozialistischen Land nicht gegeben. Jeder, wirklich jeder ehemalige DDR-Bürger kennt Sigmund Jähn, den meisten Westdeutschen hingegen ist er lange Zeit weitgehend unbekannt geblieben. Wie so vieles aus dem Land hinter der Mauer. Bis heute. Weder zu einem 80. Geburtstag noch zum 40. Jahrestag seines Fluges ins All hat er einen Glückwunsch der Bundesregierung bekommen. Darüber wollte ich schreiben, darüber schrieb ich. Und ich weiß, es hat ihn auf seine stille und bescheidene Art gefreut. Aber ich weiß auch, es war ihm nicht wirklich wichtig.