Es ist eine Infektion, die wir in Deutschland bisher nur als Reisekrankheit kennen, eingeschleppt aus tropischen, teils auch aus gemäßigten Breiten: das Welt-Nil-Fieber. Nun vermeldet das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals einen Fall, in dem sich jemand nicht im Ausland, sondern hierzulande mit den West-Nil-Virus angesteckt hat – und zwar durch den Stich einer infizierten Mücke.

Der Patient aus Sachsen war an einer Gehirnentzündung (Enzephalitis) erkrankt – dem schwersten Verlauf, den so eine Infektion nehmen kann. Nach einer Behandlung in einem Leipziger Klinikum ist der Mann inzwischen wieder gesund, hieß es in einer Mitteilung des RKI. Tatsächlich kommen in Deutschland seit einigen Jahren bestimmte tropische Mückenarten vor. Und: Auch heimische Mücken haben durchaus das Potenzial, bisher hier nicht vorkommende Viren oder Parasiten zu übertragen.



Was konkret das West-Nil-Fieber in Deutschland angeht, sagte der Präsident des RKI, Lothar Wieler: "Das Risiko weiterer Fälle nimmt derzeit ab, da die Zahl der Mücken im Herbst zurückgeht." In den kommenden Sommern müsse in Deutschland jedoch mit weiteren West-Nil-Virus-Infektionen gerechnet werden.

Was ist West-Nil-Fieber? Was ist West-Nil-Fieber? Das West-Nil-Fieber ist eine Virusinfektion, die durch Mücken übertragen wird. Die Viren stammen ursprünglich aus Afrika, schlummern vor allem in Vögeln – können aber auch Säugetiere (vor allem Pferde) und Menschen über den Umweg von Mückenstichen infizieren. Da das West-Nil-Virus eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit ist, zählt es zu den Zoonosen. In tropischen und gemäßigten Breiten kommt das West-Nil-Fieber vergleichsweise häufig vor. 2019 kam es zum ersten durch Mücken übertragenen Fall in Deutschland. Was sind die Symptome? Die meisten Menschen (etwa 80 Prozent), die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, merken wenig bis nichts davon. In knapp 20 Prozent der Fälle bekommen die Menschen grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Hausausschlag, Schlappheit und Kopfschmerzen. Nur bei weniger als einem Prozent der Infizierten – in der Regel bei Älteren mit Vorerkrankungen – kommt es zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) oder seltener zu einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis), die tödlich enden kann. Impfstoffe oder eine spezifische Therapie für Menschen gibt es bislang nicht. Das Wichtigste zur Vorbeugung ist Mückenschutz. Quelle: Robert Koch-Institut (RKI)



Die meisten Menschen (etwa 80 Prozent), die sich mit dem Virus infizieren, bemerken wenig bis nichts davon. Knapp 20 Prozent bekommen Fieber, Kopfschmerzen, fühlen sich schlapp, bemerken eventuell einen Hautausschlag – Symptome ähnlich wie bei einer Grippe. Nur bei weniger als einem Prozent der Infizierten kommt es zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) oder seltener zu einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis): Dann allerdings wird es lebensgefährlich für die Patientinnen und Patienten. Diese schweren Verläufe treffen meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen.



Impfstoffe für Menschen gibt es nicht

Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika. Die Erreger werden von Stechmücken zwischen Vögeln übertragen. Aber auch Säugetiere, vor allem Pferde, und Menschen können durch Mückenstiche infiziert werden. Übertragungen sind auch durch Bluttransfusionen möglich.

Durch Zugvögel und Stechmücken gelangte das Virus in nördlichere Regionen und kann dort während der Mückensaison verbreitet werden. Den Forscherinnen und Forschern des RKI zufolge trugen die durch den Klimawandel bedingten ungewöhnlich warmen Sommer der vergangenen beiden Jahre dazu bei, dass sich das Virus nördlich der Alpen etablierte. Der beste Schutz vor einer Infektion ist der Schutz vor Mückenstichen. Eine gezielte antivirale Therapie steht bislang nicht zur Verfügung.



Als Tierseuche breitet sich das West-Nil-Virus in Südeuropa aus

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Ausbrüche in Süd- und Zentraleuropa sowie in Schwarzmeerstaaten. 2018 und 2019 wiesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts und des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Deutschland mehr als 70 am West-Nil-Virus verendete Wild- und Zoovögel nach.

Besonders in Ostdeutschland hat sich das West-Nil-Virus unter Tieren ausgebreitet, vor allem unter Pferden. Für sie gibt es tatsächlich eine Impfung. Außerdem zählt der Erreger zu den meldepflichtigen Tierseuchen.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Virus auch erstmals in einem Vogel aus Hamburg nachgewiesen wurde.