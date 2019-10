Wo kommen wir her? Und sind wir allein im Universum? Es sind die existenziellen Fragen, denen James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz ihre Forschung gewidmet haben. Auf der Suche nach Antworten haben sie nicht nur die Entstehung des Universums mit seinen Milliarden Galaxien und Galaxienhaufen hinterfragt, sie wagten es auch, die Besonderheit der Erde zu entzaubern. "Begründer des goldenen Zeitalters der Kosmologie" seien sie. Deshalb erhalten die drei Kosmologen dieses Jahr den Nobelpreis in Physik.



Doch beginnen wir ganz am Anfang, beim Urknall. Er ist die verlässlichste Erklärung dafür, wie Materie, Raum und Zeit einst entstanden sind. Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren, so die gängige Vorstellung. Was in jenem Moment genau geschah, ist nicht zu sagen. Aber es gab wohl zunächst nicht mehr als eine heiße, ungeordnete Plasmasuppe aus Protonen, Elektronen und Photonen. Es dauerte etwa 380.000 Jahre, bis sich alles so weit abgekühlt hatte, dass Wasserstoff- und Heliumatome entstehen konnten, woraufhin Photonen endlich frei waren und Licht begann, ungehindert durch den Raum zu fliegen: Diese ersten Strahlen reichen bis ins Heute.

Der Urknall glüht also nach. Zwar nur sehr schwach, aber dennoch konnten die Forscher Arno Penzias und Robert Wilson das im Jahr 1964 messen. Sie empfingen mit einer Antenne Signale aus dem Weltraum, ein konstantes Rauschen, das sie sich nicht erklären konnten. Für den Nachweis dieser Hintergrundstrahlung erhielten sie 1978 einen Nobelpreis. Dabei war es James Peebles von der Princeton-Universität in New Jersey, der ihnen die Erklärung für ihre Entdeckung lieferte.

Der Kanadier hatte mit seinem Doktorvater Robert Henry Dicke die kosmische Mikrowellenstrahlung in den Sechzigerjahren vorausgesagt. Er war überzeugt: Es müsse eine überall existierende kosmische Strahlung geben, die gleichmäßig aus allen Richtungen vom Weltall auf die Erde trifft, weil sie durch den Urknall entstanden ist. Er hatte recht und sollte noch öfter recht behalten. Denn die Vorhersage der Sechzigerjahre war bloß seine erste wesentliche Erkenntnis.

Die Hintergrundstrahlung sagt zunächst nur aus, dass das Universum gleichförmig ist. Wie aber haben sich Galaxien gebildet? Peebles entwickelte also die Theorie, dass sich in der Strahlung Unregelmäßigkeiten messen lassen müssten, die gewissermaßen die Saatkörner für größere Materiegewächse sind. Als einer der ersten erstellte er entsprechende Simulationen am Computer und stellte fest: Wenn man etwas nicht ganz Gleichförmiges sich selbst überlässt, können sich daraus Strukturen bilden. In den frühen Achtzigerjahren haben Forscher basierend auf dieser Annahme dann gezeigt, dass es diese Strukturen wirklich gibt.



© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Das kosmische Netz war entdeckt, was die nächste Schlussfolgerung mit sich brachte – an der erneut Peebles maßgeblich beteiligt war: Wir sehen eigentlich viel zu wenig in der Strahlung, als das allein daraus so viele Galaxien in so kurzer Zeit entstanden sein können. Da muss noch etwas sein, dachte der Kosmologe. Neutrinos, vermuteten manche. Doch die Theorie ging nicht auf. Im Jahr 1982 war es wieder Peebles, der die neue durchschlagende Idee hatte: Es könnte ein Elementarteilchen sein, das wir noch gar nicht kennen. Ein Teilchen, das schwer und langsam ist, also kalt statt heiß wie Neutrinos. Die kalte Dunkle Materie war in der Welt.



Es gibt mehr, als zu sehen ist

Mit Peebles theoretischen Werkzeugen und Berechnungen begann eine neue Ära der modernen Kosmologie. "Er hat dafür gesorgt, dass das Urknallmodell von dem Szenario wie es Einstein, Lemaître und Hubble entwickelt haben, zu einem kohärenten Modell der Kosmologie bis hin zur Entstehung von Galaxien und der großräumigen Struktur wurde", sagt der Astrophysiker Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Somit konnten Forscherinnen und Wissenschaftler endlich mit großer Sicherheit sagen, wie alt das Universum ist, was aus ihm werden wird und das wohl nur fünf Prozent des Universums aus Atomen und Molekülen bestehen, den Rest machen nach jetziger Kenntnis Dunkle Materie (etwa 25 Prozent) und Dunkle Energie (70 Prozent) aus. Bislang hat die allerdings niemand nachgewiesen. Fest steht nur, dass es da draußen mehr gibt, als Astronomen sehen können.

Die Theorie des kanadischen Kosmologen, dem die Nobeljury eine Hälfte des Preisgeldes zuerkennt, lieferte also die Grundlage für das moderne Verständnis der Geschichte unseres Universums, vom Urknall bis zur Gegenwart – inklusive neuer Rätsel. "Dieser Nobelpreis ist eher eine Ehrung für ein Lebenswerk", sagt Astrophysiker Steinmetz.



Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Verfolgen Sie die gesamte Berichterstattung auf ZEIT ONLINE. Der engagierte Pazifist Nobel vermachte sein Vermögen einer Stiftung. Die Zinserträge sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Die drei wissenschaftlichen Preiskategorien sind Physik, Physiologie oder Medizin sowie Chemie. Hinzu kommen der Literatur- und der Friedensnobelpreis. Die Nobelpreisjurys sind allerdings dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu warten, bis sie die Preise für eine Leistung, Entdeckung oder Theorie verleihen. Begründet wird dies damit, dass oft erst lange später klar sei, ob eine Errungenschaft tatsächlich von derart großer Bedeutung gewesen ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.782 Schwedischen Kronen auf zehn Millionen (rund eine Million Euro), wurde in den vergangenen Jahren aber wieder etwas gesenkt, um auch künftig die Aufgaben der Nobelstiftung finanzieren zu können. Dieses Jahr wurde das Preisgeld wieder auf neun Millionen Kronen erhöht, umgerechnet gut 830.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich den Preis in einer Kategorie teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise jedes Jahr verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträgerinnen oder Preisträger in einer Kategorie, wird die Summe aufgeteilt. Weitere Preise Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wird von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedensnobelpreisträgerinnen bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Bekanntgabe 2019 Die Preisträgerinnen und Preisträger des laufenden Jahres werden traditionell Anfang Oktober verkündet. Die Reihenfolge ist dabei stets dieselbe. Das Datum für die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises erfolgt erst in der ersten oder zweiten Oktoberwoche. Dies sind die Daten und Uhrzeiten für 2019: Montag, 7. Oktober : Drei Forscher aus den USA und Großbritannien haben den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommen. William Kaelin, Peter Ratcliffe und Gregg Semenza haben molekulare Mechanismen entdeckt, die uns die Luft zum Atmen sichern.

: Drei Forscher aus den USA und Großbritannien haben den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommen. William Kaelin, Peter Ratcliffe und Gregg Semenza haben molekulare Mechanismen entdeckt, die uns die Luft zum Atmen sichern. Dienstag, 8. Oktober : Drei Astronomen aus Kanada und der Schweiz haben den Nobelpreis für Physik bekommen. James Peebles für theoretische Entdeckungen in der Kosmologie und Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung eines Exoplaneten, der um einen sonnenartigen Stern rotiert.

: Drei Astronomen aus Kanada und der Schweiz haben den Nobelpreis für Physik bekommen. James Peebles für theoretische Entdeckungen in der Kosmologie und Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung eines Exoplaneten, der um einen sonnenartigen Stern rotiert. Mittwoch, 9. Oktober : Nobelpreis für Chemie

: Nobelpreis für Chemie Donnerstag, 10. Oktober: Doppelte Vergabe des Literaturnobelpreises für 2018 und 2019

Doppelte Vergabe des Literaturnobelpreises für 2018 und 2019 Freitag, 11. Oktober : Friedensnobelpreis

: Friedensnobelpreis Montag, 14. Oktober: Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel, verkündet von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm

So weit, so gut. Doch wie fügt sich die Menschheit in dieses große Ganze ein? Sind wir wirklich allein in diesem riesigen, sich ausdehnenden Universum? Diesem nicht minder großen Thema ist die zweite Hälfte des diesjährigen Nobelpreises in Physik gewidmet. So haben die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz im Jahr 1995 etwas entdeckt, was viele bis dahin für unmöglich hielten: einen riesigen Planeten, der einen sonnenähnlichen Stern fern unseres eigenen Sonnensystems umkreist – einen Exoplaneten.

Die beiden Forscher von der Uni Genf hätten "ein Bild des Universums gezeichnet, das weit sonderbarer und weit schöner ist, als wir es uns jemals hätten vorstellen können", begründet das Nobelkomitee seine Entscheidung. Die Suche nach einer zweiten Erde konnte beginnen.