Das Jahr 2019 ist das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 gewesen. Zudem hat es vergleichsweise wenig Niederschlag bei überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden gebracht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Daten seiner rund 2.000 Messstationen mit. Der Temperaturdurchschnitt im zu Ende gehenden Jahr hat demnach bei 10,2 Grad Celsius gelegen.

Damit gehört 2019 neben 2018 mit 10,5 Grad Celsius Temperaturdurchschnitt und 2014 mit 10,3 Grad zu den drei wärmsten Jahren seit Beginn regelmäßiger Messungen vor fast 140 Jahren. Der für 2019 gemessene Temperaturdurchschnitt von 10,2 Grad Celsius liegt laut DWD um 2,0 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Bezogen auf die Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung nach oben 1,3 Grad.

Großen Anteil daran hatten elf zu warme Monate im zu Ende gehenden Jahr sowie die extreme Hitze Ende Juli, als die Temperatur an 23 DWD-Messstellen auf 40,0 Grad Celsius oder sogar darüber stieg. Am höchsten lag die Temperatur am 25. Juli 2019 in Lingen im Emsland mit dem neuen deutschen Rekord von 42,6 Grad Celsius. Den kältesten Wert meldete Deutschneudorf-Brüderwiese am 21. Januar 2019 mit minus 18,6 Grad Celsius.

Die Niederschlagsmenge blieb auch 2019 hinter dem Jahressoll zurück: Mit rund 730 Litern pro Quadratmeter verzeichnete der DWD nur 93 Prozent des Solls von 789 Litern pro Quadratmeter. Der geringste Niederschlag fiel vom Thüringer Becken bis zur Leipziger Tieflandsbucht, wo lokal nur etwa 350 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. Der meiste Regen und Schnee fiel im Allgäu mit bis zu 2.450 Litern pro Quadratmeter.

"Hitzewelle im Sommer ist die tödlichste Gefahr, die unser Wetter zu bieten hat"

Zugleich schien die Sonne 2019 überdurchschnittlich lange: Mit etwa 1.800 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer ihr Soll von 1.544 Stunden um 18 Prozent. Am längsten zeigte sich die Sonne am Hochrhein mit rund 2.120 Stunden, am kürzesten im Norden und im Sauerland mit örtlich unter 1.500 Stunden.

Es sei "kein Zufall", dass neun der zehn heißesten Jahre in Deutschland in der Dekade zwischen 2010 und 2019 verzeichnet worden seien, sagte der DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Er sprach von einer dramatischen Häufung. "Der Klimawandel ist auf der Überholspur", sagte Friedrich. Dies gelte nicht nur für Deutschland. Nach internationalen Messergebnissen ist 2019 weltweit wohl das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die hohen Temperaturen im Sommer seien gerade in den dicht bebauten Ballungsgebieten kein Vergnügen mehr und brächten hohe gesundheitliche Belastungen. "Eine Hitzewelle im Sommer ist die tödlichste Gefahr, die unser Wetter zu bieten hat, gefährlicher als Winterstürme oder Starkregen", sagte der DWD-Sprecher. Es müsse davon ausgegangen werden, dass auch in der kommenden Dekade die Sommer in Deutschland von Wetterextremen geprägt seien. "Dass es zu kühl ist, wird seltener sein", sagte Friedrich.