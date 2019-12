Greta Thunberg gehört für das Fachmagazin Nature zu den zehn Menschen, die dieses Jahr eine entscheidende Rolle für die Wissenschaft gespielt haben. Die jugendliche Klimaaktivistin aus Schweden habe weltweit die Schlagzeilen zum Kampf gegen die Klimakatastrophe bestimmt. Diese Aufmerksamkeit habe nicht nur Politik und Wissenschaft inspiriert, sondern werde auch großen Einfluss auf die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben, so die Begründung des Magazins.

Zu den Nature's 10 des Jahres gehört neben der 16-Jährigen auch der brasilianische Physiker Ricardo Galvão. Der Direktor des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) hatte Zahlen zur Abholzung des brasilianischen Regenwaldes veröffentlicht – und damit den Zorn von Präsident Jair Bolsonaro auf sich gezogen, was zu Galvãos Entlassung führte.



Auf eine Umweltkatastrophe machte auch die argentinische Ökologin Sandra Díaz aufmerksam, als sie Anfang Mai 2019 gemeinsam mit Kollegen den ersten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES veröffentlichte: Ihm zufolge sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht – eine Prognose, die weltweit für Entsetzen sorgte.

Ebola, Crispr-Forschung und Strahlenblitze

Weitere Wissenschaftler, die von Nature hervorgehoben werden, sind die amerikanisch-kanadische Astrophysikerin Victoria Kaspi, die mit einem einzigartigen Teleskop mysteriöse Strahlenblitze erforscht, der Neurowissenschaftler Nenad Sestan, der mit seiner Wiederbelebung von Schweinehirnen die Grenze zwischen Leben und Tod infrage stellte, und der Mikrobiologe Jean-Jacques Muyembe Tamfum, der bereits seit 1995 in der Demokratischen Republik Kongo gegen Ebola kämpft.

Ebenfalls in die Nature's 10 aufgenommen wurden der chinesische Stammzellbiologe Hongkui Deng für seine Forschung mit der Genschere Crispr-Cas9 zur Bekämpfung von HI-Viren, der äthiopische Paläoanthropologe Yohannes Haile-Selassie, der mit der Beschreibung des 3,8 Millionen Jahre alten Schädels eines Vertreters der Art Australopithecus anamensis einem unserer Urahnen ein Gesicht gab, sowie der US-amerikanische Physiker John Martinis, der Quantencomputer entwickelt. Auch die Ethikerin Wendy Rogers wurde genannt, deren Forschung enthüllte, dass einige Organtransplantationen in China möglicherweise ohne die Zustimmung der Spender stattgefunden haben.



"Nature's 10 ist keine Auszeichnung oder Liste der wichtigsten Personen in der Wissenschaft", sagte Chefredakteur Rich Monastersky. "Die Geschichten dieser zehn Menschen beleuchten vielmehr einige der bedeutendsten wissenschaftlichen Ereignisse des Jahres 2019 in einer Reihe von Themen, die von unseren Anfängen bis zur Zukunft der Welt reichen." Thunberg wurde als Repräsentantin der internationalen Klimaschutzbewegung in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und vom Magazin Time zur Person of the Year gewählt.