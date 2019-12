"Entscheidend ist, was hinten rauskommt." In diesem berühmten Zitat eines einstigen Kanzlers steckt viel Wahrheit. Auch wenn Helmut Kohl es anders meinte. Konsistenz, Farbe und Frequenz unseres Stuhls – all das verrät viel über unsere Gesundheit. Doch mancher traut sich nicht einmal, mit dem Hausarzt darüber zu sprechen.



Das geht schon los mit der Frage: Wie oft ist normal? "Alles zwischen dreimal pro Tag und dreimal pro Woche ist völlig im Rahmen", erklärt Berndt Birkner, der als Gastroenterologe auf den Magen-Darm-Trakt spezialisiert ist. Seit mehr als 25 Jahren führt er eine Facharztpraxis in München. Er redet täglich mit Menschen über ihre Ausscheidungsgewohnheiten. "Viele Leute hocken ewig auf der Toilette, weil sie denken, sie müssten einmal pro Tag Stuhlgang haben", sagt er. Dabei sollte man den natürlichen Vorgang nicht erzwingen. Denn dieser ist ein ausgefeiltes Zusammenspiel zweier Nervensysteme.

Vor ein paar Jahren erlangte die Medizinstudentin Giulia Enders – die auch schon für die ZEIT schrieb – deutschlandweit Bekanntheit damit, dass sie eben diesen Vorgang verständlich erklärte. In ihrem Buch Darm mit Charme beschreibt sie unter anderem, wie zwei Schließmuskeln so miteinander kommunizieren, dass der Mensch weiß, ob er Kot ausscheiden oder nur pupsen muss. Da ist zunächst der innere Schließmuskel, der zwischen Enddarm und Mastdarm liegt und sich nicht bewusst steuern lässt. Kommen Verdauungsreste bei ihm an, macht er reflexartig auf und wieder zu, sodass nur ein kleiner "Testhappen" in den Mastdarm gelangt, wie Enders schreibt. Sensorzellen analysieren diesen Happen und signalisieren dem Gehirn, ob es sich um feste oder gasförmige Bestandteile handelt. Je nachdem, in welcher Situation wir uns gerade befinden, können wir dann entscheiden, ob wir dem Drang, Luft beziehungsweise Stuhl auszuscheiden, nachgeben oder nicht. Der äußere Schließmuskel reagiert entsprechend.



Nichts erzwingen

Verspüren wir nicht den Drang, uns zu entleeren, sollten wir dies auch nicht erzwingen. Zumal zu starkes Pressen gefährlich sein kann. "Exzessive Druckmanöver können zu Blutdruckspitzen führen", sagt der Gastroenterologe Birkner. Habe jemand bereits ein Aneurysma, also eine örtliche Aussackung eines Blutgefäßes im Kopf, könne der erhöhte Blutdruck dies zum Reißen bringen. Eine so entstehende Blutung verursacht ähnliche Symptome wie ein Schlaganfall und ist ebenso lebensbedrohlich.

Quelle: Apotheken Umschau © ZEIT ONLINE

Ob starkes Pressen auch zu schmerzhaften Hämorrhoiden führt, ist unklar. Diese Gewebepolster im Analkanal tragen zum Verschluss des Anus bei. Jeder hat sie. Beschwerden wie Juckreiz oder Brennen bereiten sie erst, wenn sie sich vergrößern. Klar ist: Im fortgeschrittenen Stadium können sie heraustreten, wenn man zu heftig presst. Stattdessen hilft es, seine Sitzposition zu verändern. Verschiedene Studien (Digestive Diseases and Sciences: Sikirov, 2003) legen nahe, dass eine hockende Haltung für die Entleerung förderlicher ist als aufrechtes Sitzen mit den Beinen im rechten Winkel. Grund dafür ist ein Muskel, der wie eine Schlinge um den unteren Darm liegt. Im Stehen und Sitzen hebt er den Darm an und knickt ihn leicht ab. In der Hocke wird dieser Knick entlastet. Das erleichtert die Passage des Kots.

Forscher in Japan haben Probanden beim Stuhlgang geröntgt und konnten den Unterschied erkennen: Im Sitzen zeigte der Darmkanal einen Winkel von 100 Grad, im Hocken vergrößerte sich der Winkel durchschnittlich auf 126 Grad. Und auch die Anspannung des unteren Bauches war im Hocken geringer (Low Urin Tract Symptoms: Sakakibara et al., 2010). Das wird anschaulich, wenn man sich den Darm als Gartenschlauch voll Schlamm vorstellt. Hält man den Schlauch senkrecht nach unten, muss man weniger Druck ausüben, um den Schlamm durchzudrücken, als wenn der Schlauch einen Knick hat.

Mitteleuropäer, die sich in den allermeisten Fällen nicht in der Hocke entleeren, können es erst einmal mit dem Vorbeugen des Oberkörpers und mit einem Hocker für die Füße probieren, sodass die Beine in einen günstigeren Winkel zum Rumpf kommen und der Darmkanal eine bessere Position erreicht. Diese Veränderung der Sitzposition zeigte in einer Studie mit 52 Probanden und Probandinnen, die im März dieses Jahres veröffentlicht wurde, eine positive Wirkung. Zwar ist das eine vergleichsweise kleine Versuchsgruppe – um den Effekt allgemeingültig zu belegen, bräuchte es weitere Studien. Doch zumindest in diesem Experiment (J Clin Gastroenterol: Modi et al., 2019) führte die Nutzung des Hockers meist zu einer besseren und schnelleren Entleerung und es musste weniger gedrückt werden.

Sport ist gut für die Verdauung

"Viele Menschen denken, dass Kot vor allem aus dem besteht, was sie gegessen haben. Das stimmt nicht", schreibt Giulia Enders in Darm mit Charme. Drei Viertel seien Wasser, der Rest ausgediente Bakterien, unverdauliche Pflanzenfasern und sonstige Stoffe, die der Körper loswerden will. Die Beschaffenheit und die Frequenz hängen einerseits durchaus von der Ernährung ab: Je mehr Obst und Gemüse und Vollkornprodukte wir essen, desto voluminöser wird der Stuhl. Ebenso spielt eine Rolle, wie viel Bewegung jemand hat und wie sein oder ihr psychisches Befinden ist. Wer sich sportlich betätigt, bewegt auch den Verdauungstrakt und unterstützt damit dessen Transportfunktion. Das Ergebnis: eine angemessene Frequenz des Stuhlgangs.



Was die Konsistenz betrifft, so hilft eine mehr als zwanzig Jahre alte Skala (Scandinavian Journal of Gastroenterology: Lewis/Heaton, 1997) dabei, zu beschreiben, wie der Stuhlgang aussehen kann – die Bristol-Stuhlformen-Skala.

Quelle: National Center for Biotechnology © ZEIT ONLINE

Der Stuhl selbst lässt sich anhand von drei Kriterien beschreiben: Geruch, Konsistenz und Farbe. Vorneweg sei gesagt, dass Ausscheidungen sich ständig verändern können. Mal riechen sie anders als sonst, mal sehen sie ungewöhnlich aus – das ist normal. Sollte der Geruch über Tage beißend faulig sein, sollte man das allerdings nicht ignorieren, sondern lieber zum Arzt oder zur Ärztin gehen.



Die Typen 3 und 4 der Bristol-Skala gelten als ideal, da sie leicht auszuscheiden sind und ein gutes Verhältnis von Wasser und Feststoffen aufweisen. Abweichungen auf die Typen 1, 2, 5 und 6 sind normal und unbedenklich. Auch gelegentliche Verstopfung ist nicht ungewöhnlich. Jeder und jede fünfte Deutsche ist davon betroffen. Tritt eine Verstopfung jedoch plötzlich und ohne erkennbare Ursache auf und wird von Schmerzen und vielleicht sogar von Erbrechen begleitet, ist es Zeit, medizinischen Rat einzuholen.