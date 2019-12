Das sind die Gefährdungskategorien der IUCN:



EX extinct = nach dem Jahr 1500 ausgestorben

EW extinct in the wild = in der Natur ausgestorben

RE regionally extinct = regional ausgestorben

CR critically endangered = vom Aussterben bedroht

EN endangered = stark gefährdet

VU vulnerable = gefährdet

NT near threatened = potenziell gefährdet

LC least concern = nicht gefährdet

DD data deficient = ungenügende Datengrundlage

NE not evaluated = nicht beurteilt