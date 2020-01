In Australien brennen Millionen Hektar Wald und Busch. Seit September sind mindestens 25 Menschen im Feuer oder an seinen Folgen gestorben, mehr als tausend Häuser wurden zerstört und unzählige Tiere getötet. Besonders im Bundesstaat New South Wales an der Pazifikküste brannten Farmen, Buschland und Eukalyptuswälder. Mehr als 100 einzelne Feuer brennen noch immer. Matthew Abbott, ein preisgekrönter Fotojournalist aus Sydney, dokumentiert den Kampf gegen die Natur.