Der Hambacher Forst an der Abbruchkante der rheinischen Braunkohlekrater ist ein Symbol für das nahende Ende des fossilen Zeitalters. Dabei denken die meisten erst mal an Strom aus Wind und Sonne, doch Ulrich Schurr vom Forschungszentrum Jülich will auch nachwachsende Rohstoffe produzieren und nutzen. Geht es nach ihm, dann soll die welkende braune Ökonomie mithilfe biologischer Rohstoffe und biotechnologischer Innovationen als grüne Kreislaufwirtschaft neu erblühen. "Bioökonomie-Revier", so nennt der Pflanzenforscher die Idee für das große "Reallabor". Es wäre ein Modell für eine Nachhaltigkeitsvision, die in diesen Tagen deutschlandweit ins Rampenlicht gestellt wird.

Denn 2020 soll das neue Wissenschaftsjahr über Bioökonomie aufklären, die in der breiten Öffentlichkeit bisher kaum bekannt ist. Am Donnerstag wird die Bundesforschungsministerin im Berliner Zukunftsmuseum Futurium den Startschuss für Projekte und Debatten landauf, landab geben. Außerdem brachte Anja Karliczek am Mittwoch schon gemeinsam mit der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner die neue "Nationale Bioökonomiestrategie" durchs Kabinett.

Eigentlich sollten Klöckner und Karliczek das Papier schon vor vielen Monaten fertig haben. Die zähen Verhandlungen mit anderen Ressorts sind ein Hinweis darauf, dass das Thema nicht nur zukunftsweisend ist, sondern auch ziemlich umstritten.

Die Wirtschaft soll Ressourcen sparen und auf neue Ideen kommen

Dabei hängt die Bundesregierung die Bioökonomie hoch: Sie werde "entscheidend" zur Lösung der ganz großen globalen Herausforderung beitragen, "einer wachsenden Weltbevölkerung wirtschaftlichen Wohlstand und das Recht auf Entwicklung zu ermöglichen" – dabei aber zugleich "die Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen durch einen geringeren Ressourcenverbrauch zu erhalten", heißt es in der Strategie. Mit diesem Ziel sollen Wissenschaftlerinnen und Forscher Funktionsweisen, Überlebenstricks und Zusammenspiel natürlicher Systeme immer genauer erkunden, um die Wirtschaft zu mehr Sparsamkeit beim Ressourcenverbrauch und neuen Ideen zu inspirieren.

Schon jetzt werden Ackerpflanzen, Algen oder Bioabfälle in Lebens- und Futtermittel verwandelt oder auch in Grundstoffe für die unterschiedlichsten Branchen. Pflanzenzüchter, Bioinformatikerinnen und Biotechnologen suchen überdies gemeinsam mit Materialforscherinnen und Ingenieuren nach biologischen Baumaterialien aus Holz und Hanf oder neuen Agrar-, Produktions- und Logistiksystemen. Bei all dem hilft die Verschmelzung von Digitalisierung und Biotechnologien. In beiden Disziplinen galoppieren die Fortschritte – auch das ist eine Antriebsfeder der bioökonomischen Forschung.

Vom Turnschuh aus Spinnenseide bis Möbel aus Pilzen

In Berlin stellten Klöckner und Karliczek einen weitgehend biologisch abbaubaren Fahrradhelm aus Holz und einen Turnschuh aus Spinnenseide vor. Das sind Beispiele aus einem viel breiteren Spektrum der Bioökonomie-Innovationen, an denen gearbeitet wird. Es reicht von Kleidern und Möbeln aus Pilzen über Lebensmittel aus Insektenprotein bis zum Hightech-Urban-Farming. Im Odenwald erzeugt die kleine Bioraffinerie Biowert aus Grasschnitt Terassenplatten, Dämmstoffe und Biogas. Dresdner Forscherteams entwickeln biologisch abbaubare Elektronikteile und Implantate. In Dortmund will das Start-up b.fab Chemikalien aus CO2, Wasser und Ökostrom erzeugen, auch unter Mitwirkung gezielt veränderter Bakterien und Hefen.

Für solche und viele andere Ansätze geben Agrar- und Forschungsministerium eine Menge Geld aus. 2,4 Milliarden Euro waren es allein in den vergangenen sechs Jahren. Bis 2024 wird mit 3,6 Milliarden Euro sogar noch mehr geklotzt. Wegen solcher Anreize sind bereits neue Hochschulprofile, Fakultäten und Studiengänge entstanden, außerdem Innovationscluster wie das CLIB 21 in Nordrhein-Westfalen. Eines seiner Mitglieder ist das Forschungszentrum Jülich, an dem Ulrich Schurr das Zusammenwirken zwischen dem Erbgut der Pflanze mit seiner Umwelt erforscht.

Seine Vision für das Bioökonomierevier malt der umtriebige Wissenschaftler schon bildhaft aus: Auf den degradierten Böden des Tagebaus werden in Zukunft robuste Pflanzenzüchtungen getestet, die in Zeiten der Flächenknappheit und der Klimaerhitzung gebraucht werden. Mini-Agrarroboter ermöglichen einen ökologisch wertvollen Mischfruchtanbau, weil ihre Sensoren jede Pflanzenvariante einzeln erkennen und ernten können. Bioraffinerien schneiden Grundstoffe auf die Bedürfnisse regionaler Pharma-, Lebensmittel- oder Chemiefirmen zu. Auch die Zuckerfabriken im Rheinland liefern nicht mehr nur Süßes, sondern auch Basischemikalien. Bei all dem soll des einen Abfall zum Ausgangsmaterial für des anderen Produkt werden. Eine regionale Bioökonomie könne bei den Transporten Nachhaltigkeitsvorteile haben, meint Schurr.

Konflikte wie beim Biosprit und Biogas sollen verhindert werden

Kreislauffähigkeit, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität: All diese Schlagworte stehen auch in der neuen Regierungsstrategie. Nachdem die ersten großen Testläufe, Biosprit und Biogas, zu Beginn des Jahrtausends weltweit Landkonflikte und die Ausbreitung von Monokulturen zur Folge hatten, ist die Aufmerksamkeit für solche Zielkonflikte auf den 43 Seiten gewachsen. Vor allem das Bundesumweltministerium drängte darauf, die Grenzen der Ökosysteme zu betonen, bei Böden, Wasser und Wäldern. Neue Technologien, heißt es immer wieder, sollten noch stärker im gesellschaftlichen Zusammenhang erforscht und auch die Bürger dabei einbezogen werden.