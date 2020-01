Nach dem Feuer im Krefelder Zoo mit etlichen toten Menschenaffen haben sich mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet. "Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen", teilten die Ermittler mit. Da die Überprüfung einige Zeit dauere, würden zunächst keine weiteren Informationen zu den Tatumständen und den Verdächtigen gegeben. Der Zoo bleibt auch am Donnerstag geschlossen.

Die Polizei vermutet, dass eine Himmelslaterne das Feuer in der Silvesternacht ausgelöst haben könnte. Diese schwebenden Leuchtkörper sind in Deutschland verboten. Mehrere von ihnen, teils auch mit handschriftlichen Zetteln daran, waren in Krefeld sichergestellt worden. Die Verdächtigen haben sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Krefelt nach einer Pressekonferenz zu dem Großfeuer in der nordrhein-westfälischen Stadt an die Ermittler gewandt.



Die Feuerwehr berichtete, Anwohner hätten um 0.38 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte seien wenige Minuten später vor Ort gewesen, doch bei ihrem Eintreffen habe das Affenhaus bereits voll in Brand gestanden.



Das Feuer hatte das Affentropenhaus des Krefelder Zoos komplett zerstört. Fast alle Tiere, die in dem rund 2.000 Quadratmeter umfassenden Gebäude lebten, starben nach Angaben des Zoos in dem Feuer. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden", hatte der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Nur zwei Schimpansen überlebten

Am Mittag gab die Polizei bekannt, dass zwei Schimpansen lebend aus dem Gebäude gerettet werden konnten. Mehr als 30 Tiere sind in den Flammen gestorben, darunter acht Menschenaffen, wie Zoodirektor Wolfgang Dreßen sagte.

In dem 1975 eröffneten Haus, das bis auf das Grundgerüst niederbrannte, lebten neben Orang-Utans, Schimpansen und zwei alten Gorillas nach Angaben der Zoo-Website auch Krallenaffen und Nagetiere der Gattung Aguti sowie freifliegende Vögel und Epauletten-Flughunde. Auch diese Tiere kamen im Feuer um.

Der Gorilla-Garten des Zoos, in dem Westliche Flachlandgorillas gehalten werden, blieb nach Angaben des Zoos von den Flammen verschont. Eine junge Gorillafamilie aus sieben Mitgliedern überlebte das Feuer in dem Freigehege, das an das Affenhaus grenzt, wie der Zoo am Mittwoch bekannt gab.