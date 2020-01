9/12

In Austalien können Städte und Regionen temporär bestimmte Vorgaben machen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das Land ist sehr trocken, es kommt immer wieder zu Dürren. Im Bundesstaat New South Wales gilt derzeit Level 2. Einwohnerinnen und Einwohner dürfen ihre Gärten tagsüber zum Beispiel nicht mehr mit Sprenkelanlagen bewässern. Die Menschen in der Region, so wie hier in Lake Tabourie, haben derzeit aber ohnehin ganz andere Probleme: Wegen der anhaltenden Brände hat New South Wales den Notstand ausgerufen.