Die britische Fluggesellschaft British Airways stellt Buchungen von direkten Flügen von London in die Volksrepublik ein. Auch Flüge aus China nach Großbritannien werden gestoppt, teilte das Unternehmen mit. Großbritannien hat von nicht dringenden Reisen nach China abgeraten.

Nachdem bekannt geworden war, dass mehrere Mitarbeiter des deutschen Automobilzulieferers Webasto in Bayern mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, hat das Unternehmen seinen Standort in Stockdorf vorübergehend geschlossen. Darüber hinaus würden auch alle nationalen und internationalen Dienstreisen bis Sonntag eingestellt.

Die Sperre für Dienstreisen nach China gelte sogar für zwei Wochen, teilte das Unternehmen weiter mit. Am Mittwoch soll demnach zudem mit "systematischen" Tests von Kontaktpersonen der vom Virus betroffenen Mitarbeiter durch ein Ärzteteam begonnen werden. Die Krankheitsverläufe der Patienten seien nach jetzigem Stand "sehr, sehr milde", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin.

Auch der japanische Autobauer Toyota reagiert mit einer Schließung seiner Werke in dem Nachbarland. Man habe entschieden, den Betrieb der Fabriken bis zum 9. Februar auszusetzen, teilte eine Sprecherin des Konzerns in Tokio mit. Man werde die Situation beobachten und entscheiden, wie ab dem 10. Februar weiter vorgegangen werde.



Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich insgesamt vier Webasto-Mitarbeiter mit dem neuartigen Virus aus China infiziert haben. Dem bayerischen Gesundheitsministerium zufolge hatten sie zuvor Kontakt mit einer mit dem Virus infizierten Kollegin aus China, die sich am 21. Januar zu einer Schulung an dem bayerischen Standort aufgehalten hatte. Bei der Chinesin war die Infektion den Angaben zufolge erst nach ihrer Rückkehr nach China diagnostiziert worden.

Coronavirus ist im Nahen Osten angekommen

Die Vereinigten Arabischen Emirate bestätigten am Mittwoch den ersten Verdachtsfall, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtete. Die betroffene Person sei aus der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan gekommen.

Ein Markt in Wuhan gilt als Ausgangspunkt des Virus. Die meisten Infizierten und Toten gibt es in der dazugehörigen Provinz Hubei. Neben China gibt es in Asien bestätigte Fälle von Infektionen in Thailand, Taiwan, Singapur, Malaysia, Japan, Südkorea, Vietnam, Nepal, Kambodscha und Sri Lanka. In Europa sind bisher Frankreich und Deutschland betroffen. Auch Australien, Kanada und die USA meldeten bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Zahl der Krankheitsfälle durch das Coronavirus in China ist inzwischen höher als seinerzeit bei der Sars-Epidemie. Laut neuer Zahlen der chinesischen Regierung vom Mittwoch stieg die Zahl der infizierten Menschen auf 5.974 – das sind mehr als 1.400 bestätigte neue Fälle seit Dienstag. Durch das Sars-Virus waren in den Jahren 2002 und 2003 in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 5.327 Menschen erkrankt.



Virus im Labor in Australien nachgezüchtet

Australische Wissenschaftler haben im Labor das tödliche Coronavirus nachgezüchtet. Das teilte das Peter Doherty Institut für Infektionen und Immunität in Melbourne mit. Das Virus sei von einem infizierten Patienten entnommen und erfolgreich nachgezüchtet worden. Nunmehr könne in Zusammenarbeit mit anderen Instituten und der Weltgesundheitsorganisation WHO an einem Gegenmittel gearbeitet werden. Der Leiter des Virenlabors sprach von einem "bedeutenden Durchbruch".