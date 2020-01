Der Himmel blutrot, Feuerwehrleute im Funkensturm, Obdachlose, die mit Atemmasken am Strand auf Hilfe warten, weil sie vor den Flammen fliehen mussten. Ist die Naturkatastrophe, die Australien erlebt, so extrem, wie die Bilder es erahnen lassen? Darüber haben wir mit dem Feuerökologen Johann Georg Goldammer gesprochen.

ZEIT ONLINE: Es sieht aus wie die schlimmste Feuersbrunst in der Geschichte Australiens. Ist sie das?

Johann Goldammer: Die Buschfeuer sind auf jeden Fall intensiv. Aber damit sind die Australier regelmäßig konfrontiert. Das Besondere in dieser Saison ist: Es brennt großflächig und zwar in besiedelten Regionen – dort, wo viele Menschen leben. Deshalb ist die Lage so angespannt.

ZEIT ONLINE: Das heißt, es steht gar nicht unbedingt mehr Fläche in Flammen als in anderen Jahren?

Johann Georg Goldammer ist Feuerökologe und Direktor des Zentrums für globale Feuerüberwachung (GFMC) und Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie am Max-Planck-Institut für Chemie. © Philipp von Dithfurth

Goldammer: Nicht unbedingt. Derzeit sind in ganz Australien mehr als fünf Millionen Hektar Land von Wildfeuern erfasst. Etwa so viel wie im Jahr 1851. Zum Vergleich: Allein im Bundesstaat New South Wales brannten im Sommer 1975 mehr als 4,5 Millionen Hektar. Erst nach der aktuellen Feuersaison – zwischen März und April 2020 – werden wir die Zahlen miteinander vergleichen können

ZEIT ONLINE: Wovon hängt ab, wie stark sich Buschfeuer und Waldbrände dort ausbreiten?

Goldammer: Wenn bei uns tiefster Winter ist, erlebt Australien auf der Südhalbkugel seinen Hochsommer. Der Sommer geht dort von Dezember bis Februar. Und dieses Jahr ist der australische Sommer extrem: Es ist seit Monaten sehr trocken und heiß. Im Westen und Süden herrschten teilweise Rekordtemperaturen von vereinzelt fast 50 Grad Celsius. Weil auch kaum Regen in Sicht ist, kann sich das Feuer auch in den kommenden Tagen weiterausbreiten – besonders, weil starke Winde die Brände rasch weitertragen.

ZEIT ONLINE: Sie sagen selbst: Solche Buschfeuer kommen für Australien nicht überraschend. Die Feuerwehr ist also vorbereitet – auch die Bevölkerung weiß, was bei langer Dürre und viel Hitze zu beachten ist. Trotzdem sind Feuer außer Kontrolle geraten, können nicht mehr gelöscht werden. Warum?

Goldammer: Die brennenden Gebiete sind so groß, dass es gar nicht möglich ist, alle Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dafür braucht man zum Beispiel große Löschflugzeuge, die Wasser und Chemikalien als Brandverzögerer abwerfen. Aber die sind sehr teuer und ihre Wirkung hält sich in Situationen wie derzeit in Australien in Grenzen. Die Feuerwehr konzentriert sich deshalb bei solchen Bränden darauf, besiedelte Gebiete zu schützen. Diese sind in diesem Jahr stärker betroffen als sonst. Hinzu kommt: In Australien und anderen Regionen der Welt ist es schwerer geworden, Waldbrände und Buschfeuer zu bekämpfen.

1/11 Wegen der andauernden Buschbrände müssen diese Menschen den Küstenort Mallacoota im Bundesstaat Victoria verlassen. Das Militär rettete gestrandete Urlauberinnen und Urlauber mit Schiffen und Hubschraubern. Auch ein schwimmendes Krankenhaus wurde eingesetzt, um Verletzte zu versorgen, die sich an Strände gerettet hatten. © Justin McManus/​The Age/​Fairfax Media/​Getty Images 2/11 Rauchwolken über der Stadt Bairnsdale. In Australien brennt es jedes Jahr in den Sommermonaten. Allerdings gehen Klimaforscherinnen und -forscher davon aus, dass der menschengemachte Klimawandel das Ausmaß der Feuer verstärkt. © Glen Morey/​Reuters 3/11 Ein Känguru mit verbrannten Pfoten in den Armen einer freiwilligen Helferin. Während der Buschfeuersaison kommen nicht selten wilde Tiere aus dem Outback, die sonst scheu sind, in die Nähe von Menschen. Nicht, weil sie Hilfe suchen, sondern in Todesangst und auf der Suche nach Wasser. © Jill Gralow/​Reuters 4/11 In der Kleinstadt Tahmoor schützen Feuerwehrleute mehrere Grundstücke. Der Bundesstaat New South Wales verhängte ab Freitag erneut einen siebentägigen Notstand. © AAP Image/​Dean Lewins/​Reuters 5/11 Australiens Premierminister Scott Morrison auf einer Farm in Sarsfield. Morrison hat es in seiner Neujahrsansprache vermieden, zu sagen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Situation bestehen könnte. © James Ross-Pool/​Getty Images 6/11 Ein zerstörtes Anwesen in Sarsfield. In ganz Australien sind seit Beginn der Feuersaison mehr als fünf Millionen Hektar Land verbrannt. © AAP Image/​News Corp Pool, Jason Edwards/​Reuters 7/11 Dieser Fuchskusu hat sich bei den Buschbränden schwere Verbrennungen zugezogen. Die Beuteltierart ist in Australien weit verbreitet. © Jill Gralow/​Reuters 8/11 Ein Feuerwehrmann löscht auf einer Farm in Mount Torrens. Anhaltende Hitze und Dürre haben in den vergangenen Wochen zu immer neuen sich ausbreitenden Buschbränden geführt. © AAP Image/​Kelly Barnes/​Reuters 9/11 Rauchschwaden ziehen über die ländliche Region Gippsland im Bundesstaat Victoria. Meteorologen rechnen am Wochenende erneut mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und starken Winden, die die Flächenbrände weiter anheizen könnten. © Darrian Traynor/​Getty Images 10/11 Viele Menschen suchen vor den Feuern Schutz am Meer. So auch die Besitzer dieses Hundes in Mallacoota. © Courtesy of George Mills/​Social Media/​Reuters 11/11 Auf dem Franz-Josef-Gletscher in Neuseeland liegt Schnee, den der Rauch der australischen Buschfeuer verfärbt hat. © Social media/​Reuters

ZEIT ONLINE: Wieso?

Goldammer: Wir beobachten seit zwei Jahrzehnten, dass die Feuersaison sich zum Teil ausweitet. Die Saison in Kalifornien etwa beschränkte sich vor wenigen Jahren noch auf die Zeit zwischen Mai und September. Heute treten dort schwer kontrollierbare Brände ganzjährig auf. Weil sie auch in Australien tendenziell früher als bisher ausbrechen, länger anhalten und vielfach größere Ausmaße annehmen, hat sich das Land erst vor Kurzem eigene Löschflugzeuge angeschafft. In der Vergangenheit hat man sich die noch in den USA ausgeliehen, wenn die dortige Brandsaison zu Ende ging. Aber in Kalifornien braucht man die Flugzeuge heute selbst – weit über den Herbst hinaus. Derzeit ist es so extrem, dass sich Australien zusätzlich zu den eigenen Maschinen noch Löschflugzeuge aus den USA geliehen hat.

ZEIT ONLINE: In einigen Gebieten der Erde brennt es seit einigen Jahrzehnten nachweislich häufiger und länger. Dennoch lassen sich einzelne Naturereignisse kaum direkt auf den Klimawandel zurückführen. Und solche Effekte können immer auch Ausreißer in der Statistik sein. Häufig wird genau diese Unsicherheit als Gegenargument genutzt, dass der Klimawandel für extreme Feuer wie jetzt in Australien mitverantwortlich ist. Was wissen wir denn sicher?

Goldammer: Die globale Erwärmung bereitet auf jeden Fall den Weg für extreme Trockenzeiten, höhere Temperaturen und längere Perioden ohne Niederschlag. Genau das sehen wir aktuell in Australien, und wir haben es auch 2018 und 2019 in Deutschland erlebt. Die Erderwärmung macht Landschaften anfälliger für Katastrophen. Wenn es brennt, sind die Probleme heute größer als früher.