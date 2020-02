Zwei Petabyte. Das sind 2.000 Terabyte. Also rund zwei Milliarden Megabyte. Das entspricht ungefähr einer Billion Seiten Text. Vorstellen kann man sich diese Datenmenge kaum, aber klar ist: Es ist wahnsinnig viel.



Einen derart großen Datensatz aus Messdaten von Radioteleskopen haben Astronomen der Initiative Breakthrough Listen jetzt frei ins Netz gestellt, damit Laien und Wissenschaftlerinnen weltweit bei der Auswertung helfen können. Das teilte die beteiligte Universität von Kalifornien in Berkeley am Freitag (Ortszeit) in Seattle auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (AAAS) mit.



Die Daten stammen vom Parkes-Radioteleskop in Australien und vom Green-Bank-Radioteleskop in den USA. Diese hochempfindlichen Messgeräte haben unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, nach möglichen Funksignalen außerirdischer Zivilisationen abgehorcht.



Die Auswertung der Daten ist eine Herkulesaufgabe, bei der die Initiative auf die Hilfe von anderen Forschern, wie etwa Expertinnen für Maschinenlernen und künstliche Intelligenz, hofft. Auch Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen: Ein Teil der Daten kann über das Bürgerforschernetzwerk SETI@Home der Universität von Kalifornien auf heimischen PCs analysiert werden.

Breakthrough Listen ist eine der vom russischen Unternehmer Juri Milner privat finanzierten Forschungsinitiativen. Sie gehört inhaltlich zu den Seti-Projekten. Seti steht für Suche nach extraterrestrischer Intelligenz (Search for Extra-Terrestrial Intelligence).

Immer mehr Exoplaneten werden entdeckt

Sonnensystem Was ist ein Planet? Vom Wortsinn her ist ein Planet ein umherschwirrender Himmelskörper. Um nach der Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) als Planet zu gelten, muss dieser drei Kriterien erfüllen: 1) Er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. 2) Seine Masse ist groß genug, um ihn im hydrostatischen Gleichgewicht zu halten. Sprich: Er ist annähernd kugelförmig. 3) Er ist das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn, was bedeutet, dass er mit der Zeit durch sein Gravitationsfeld alles andere aus dem Weg geräumt hat.

Das Sonnensystem "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unsere (Uranus) neun (Neptun) Planeten (Pluto)" – so lautet ein Merkspruch für die Planeten unseres Sonnensystems. Die Eselsbrücke listet sie in der richtigen Reihenfolge, bei dem sonnennächsten Merkur angefangen, auf. Aber Achtung: Seit 2006 gilt Pluto offiziell nur noch als Zwergplanet, weil er das dritte Planetenkriterium nicht erfüllt. Eine umstrittene Entscheidung, über die in Fachkreisen weiter diskutiert wird. Dafür gibt es mitunter einen neuen Kandidaten: Planet X, auch Planet 9 genannt, der sich außerhalb der Umlaufbahn des Neptuns verbirgt. Bewiesen ist seine Existenz allerdings noch nicht. Bis auf Weiteres gilt jetzt für unser Sonnensystem der Merkspruch: "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unseren (Uranus) Nachthimmel (Neptun)." Wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, glaubten Astronomen gut verstanden zu haben. Doch inzwischen sind Hunderte ferne Sternsysteme und damit Tausende Exoplaneten bekannt, die das bisherige Modell infrage stellen.

Was verrückt klingt, ist aus Sicht führender Astronominnen und Astronomen ein wichtiges und sinnvolles Projekt: Die Mehrheit geht davon aus, dass es irgendwo im Weltall sehr wahrscheinlich Lebensformen gibt. Die Entdeckung zahlreicher Exoplaneten – also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – macht es wahrscheinlicher, dass eines Tages Leben, und seien es nur winzige Mikroben, gefunden wird. Bisher war unter den neu entdeckten Planeten, die einen fernen Stern umkreisen, zwar keiner, auf dem Spuren außerirdischer Existenz entdeckt wurden. Doch immerhin waren einige dabei, auf denen Leben, wie wir es von der Erde kennen, theoretisch denkbar wäre.



