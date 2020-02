Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben die Behörden in der besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ein Fahrverbot verhängt. In den Städten Hubeis dürfen nur noch Dienst- und Notfallfahrzeuge sowie Transporte mit Waren des täglichen Bedarfs auf den Straßen fahren, wie die Regierung mitteilte. Private Fahrten seien nicht mehr zugelassen. Die Provinz hat etwa 60 Millionen Einwohner. In Hubei waren zuvor schon Städte abgeriegelt, darunter die Hauptstadt Wuhan, wo das Virus entdeckt worden war.

In Hubei sind bislang landesweit die mit Abstand meisten Todesfälle und Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet worden. Insgesamt sind seit Ausbruch der Krankheit 68.500 Fälle in Festland-China bestätigt, wobei Experten eine hohe Dunkelziffer vermuten. Die Zahl der Toten in China liegt derzeit bei 1.665.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus meldete die chinesische Regierung erste Erfolge. "Die Kontrollen beginnen zu wirken", sagte der Sprecher der Gesundheitskommission, Mi Feng. Am Sonntag seien 2.009 neue Infektionen registriert worden; am Vortag seien es noch mehr als 2.600 gewesen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Samstag ebenfalls von einer möglichen Stabilisierung gesprochen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mahnte bei der Münchner Sicherheitskonferenz alle Regierungen, Unternehmen und Medienorganisationen, "den angemessenen Grad an Besorgnis auszurufen, ohne die Hysterie anzufachen". China habe der Welt Zeit gekauft, sagte Tedros, betonte aber: "Wir wissen nicht, wie viel Zeit".

In Peking sollte am Wochenende ein Team von WHO-Experten eintreffen. Die WHO hatte China aufgefordert, ihr mehr Informationen über die Diagnose-Möglichkeiten von Coronavirus-Fällen zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag hatten die Behörden in Hubei verkündet, die Diagnose-Kriterien angepasst zu haben. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen war daraufhin innerhalb eines einzigen Tages um mehr als 14.000 gestiegen.

Altmaier fürchtet keine Belastungen für die deutsche Wirtschaft

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet derzeit keine Belastung der Konjunktur in Deutschland durch das Virus. Mögliche Gefahren der von China ausgehenden Epidemie müssten zwar ernst genommen werden, sagte der Politiker im Deutschlandfunk. "Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass wirtschaftliche Auswirkungen eingrenzbar und beherrschbar sind, wenn die Politik rechtzeitig und gut reagiert", sagte Altmaier. Man sei daher im Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden. "Wir bereiten uns auf mögliche Herausforderungen und Fragen vor", sagte er, ohne Details zu nennen. Für den Augenblick glaube er, "dass dadurch keine große Belastung der Weltwirtschaft einhergeht".