Sein Opa sitzt allein auf der Piazza, seine Tochter spielt im verlassenen Park. Der 35-jährige Lehrer Marzio Toniolo lebt im Ort San Fiorano in der Lombardei und zeigt leere Regale im Laden, leere Spielplätze und Straßen. Er schaut mit den Bewohnern aus ihren Fenstern. Keiner kommt mehr in den Ort hinein und keiner heraus. Die Menschen, die hier in der Gegend wohnen, stehen unter Quarantäne, weil ein paar von ihnen am Coronavirus erkrankt sind.