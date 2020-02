Wer sich im südfranzösischen Nizza den Universitätskliniken nähert, wird schon am Parkplatz von einem Wachmann abgefangen. "Was ist Ihr Grund, herzukommen?", fragt der Mann im dunkelblauen Anzug. Menschen, die fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, weist er zum Gebäude für virale Erkrankungen, dort zeigen orangefarbene Pfeile auf dem Boden den weiteren Weg. Auf der extra für diese Fälle eingerichteten Station fragt mit Masken geschütztes und geschultes Personal die Hilfesuchenden nach Symptomen und eventuellen Reisen in die Coronavirus-Risikogebiete.



Dann erfolgt ein Nasenabstrich für den Covid-19-Test. Anschließend werden die potenziellen Corona-Patienten standardmäßig auf einer Etage isoliert – sie sollen nicht auf andere Kranke treffen, bis das Ergebnis nach einigen Stunden vorliegt. Mehrere Dutzend Menschen, die sich in den letzten Tagen in einem der Krankenhäuser in Nizza vorgestellt hatten, durchliefen diese Prozedur. Bisher waren jedoch sämtliche Tests negativ. Noch bleibt die Stadt von dem Virus anscheinend verschont.

Im Moment gibt es in ganz Frankreich inzwischen 38 Personen mit der Diagnose Covid-19. Elf gelten als bereits geheilt, zwei sind verstorben: Ein 60 Jahre alter Lehrer aus dem Norden von Paris starb in der Nacht zum Mittwoch, ein 80-jähriger Chinese erlag schon Mitte Februar den Folgen von Covid-19. "Wir haben in Frankreich keine Epidemie", betonte der Pariser Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwochabend.



Bevor Véran Minister in der Regierung von Präsident Emmanuel Macron wurde, war er Chirurg, und schon damals wiederholte er unermüdlich das, wofür die französischen Behörden seit Tagen verstärkt werben: "Waschen Sie sich die Hände, das ist das Wichtigste." Indessen sind Atemschutzmasken in Frankreich in den meisten Apotheken ausverkauft: Das Gesundheitsministerium hat 15 Millionen Stück aus dem Verkehr gezogen und für Krankenhäuser reserviert.

Die Sorge vor dem unbekannten Virus

Auch der Virologe Eric Cua, zu dessen Station im Universitätsklinikum Nizza die orangefarbenen Pfeile führen, möchte beschwichtigen. "Wir haben Erfahrungen mit akuten Atemwegserkrankungen. Wir werden auch mit dieser fertig." Der hochgewachsene Mann mit schwarz umrandeter Brille vermittelt den Eindruck, lieber nicht allzu viel Aufhebens um das Virus machen zu wollen, um die Sorge in der Bevölkerung gering zu halten.



"Unser Hauptjob ist es heute, die tatsächlichen Fälle von den zahlreichen Fehlalarmen zu unterscheiden", sagt Cua. "Wir müssen die Patienten sortieren", sagt er, und teilt mit seinen Armen die Luft vor sich in zwei Hälften. Das ließe sich in einem Gespräch über die Symptome aber durch die Reisewege der Patienten klären. "Neulich kam ein aufgeregter Mann ins Krankenhaus – er hatte Angst, weil er abends zuvor beim Chinesen essen war. Seine Furcht war natürlich völlig unbegründet – aber wir müssen sie ihm nehmen."

Cua hat die schwierige Aufgabe, panische Menschen zu beruhigen – und gleichzeitig sagen zu müssen, dass sich seiner Einschätzung nach "sehr bald" weitere Menschen in Frankreich mit Covid-19 anstecken werden. Ein schwieriger Spagat. "Menschen sind irrationale Wesen", sagt Cua. Weil das Virus neu sei und "aus dem fernen Land China" stamme, hätten sie vor ihm mehr Angst als vor der Grippe, die zurzeit ebenso grassiere und in Frankreich jährlich 10.000 Menschen das Leben koste.