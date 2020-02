Er hat zehn Menschen erschossen und sich selbst. Ein Schreiben, das dem mutmaßlichen Täter von Hanau zugeschrieben wird, lässt auf rechtsextreme Motive und eine ernste psychiatrische Erkrankung schließen. Die Kriminologin Britta Bannenberg erklärt, wie beides zusammenhängt.

ZEIT ONLINE: Ein Schreiben voller wahnhafter und rechtsextremer Gedanken, das im Netz kursierte und ZEIT ONLINE vorliegt, ist offenbar dem mutmaßlichen Täter von Hanau zuzuschreiben, dem 43-jährigen Tobias R. Er schildert darin, wie er seit seiner frühesten Kindheit innere Stimmen gehört habe, überzeugt davon gewesen sei, von einem ominösen, allgegenwärtigen Geheimdienst überwacht zu werden. Später wird es immer rassistischer bis hin zum Vernichtungswillen aller "Ausländer". Auf was für ein Krankheitsbild deutet dieses Schreiben hin?



Britta Bannenberg ist Professorin für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie befasst sich mit der interdisziplinären Erforschung von Amoktaten und -drohungen. © privat

Britta Bannenberg: Die wahnhaften Vorstellungen, die das Schriftstück durchziehen, sind recht eindeutig einer paranoiden Schizophrenie zuzuordnen – eine schwere psychiatrische Erkrankung, durch die der Bezug zur Realität verloren geht. Die Erkrankten haben Wahnvorstellungen, hören Stimmen, fühlen sich bedroht und nehmen ihre Umwelt, Erfahrungen und andere Menschen häufig als gefährlich wahr. Nicht wenige entwickeln Feindseligkeiten und Hass auf ihr Umfeld, auf Teile der Gesellschaft bis hin zu der Vorstellung von einer universellen zu bekämpfenden Weltverschwörung.

ZEIT ONLINE: Wobei es sicher kaum möglich ist, aus so einem Schriftstück eine Ferndiagnose zu stellen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter in psychiatrischer Behandlung war. Wieso sind Sie sich so sicher?



Bannenberg: In dem Schriftstück wird eine paranoide Überzeugung von irrealen Vorstellungen deutlich. Die Überwachung durch den imaginären Geheimdienst, die Eingebungen fremder Gedanken und Stimmen, die Ich-Bezogenheit in Verbindung zu Ereignissen, die nicht real sind, er selbst als angeblicher Retter Deutschlands – all das sind typische Beispiele.

ZEIT ONLINE: Minutiös schildert er sein Gedankensystem. Es folgt einer wahnsinnigen, aber doch strukturierten inneren Logik, ist in präziser, analytischer Sprache und nahezu fehlerfrei verfasst und mit Zeichnungen versehen. Ist das typisch?

Bannenberg: Die präzise Rechtschreibung und Klarheit der Sprache ist für einen Menschen mit einer paranoiden Schizophrenie eher ungewöhnlich. Meist sind die Schriften und Äußerungen fahriger, nebulöser und erscheinen weniger strukturiert. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Gedanken dieses Mannes, wenn er denn Urheber des Schreibens gewesen ist, dargelegt werden, ändert aber nichts daran, wie hochgradig bizarr sie sind. So ist er davon überzeugt, Skripte für Fernsehserien beeinflusst zu haben, weil seine Gespräche und Gedanken von einem allgegenwärtigen "Geheimdienst" abgehört worden seien, oder glaubt, wenige Tage nach seiner Geburt ein klares Bewusstsein gehabt zu haben.



ZEIT ONLINE: Deutlich kommt sein Hass gegenüber Zuwanderern, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund zum Ausdruck: Bestimmte Völker, die Tobias R. auflistet, sollen in seiner Welt "komplett vernichtet" werden. Er schreibt: "Ich würde diese Menschen alle eliminieren, auch wenn wir hier von mehreren Milliarden sprechen." Wie sind diese rassistischen, hetzerischen und rechtsextremen Morddrohungen vor dem Hintergrund einer mutmaßlich schweren Wahnerkrankung einzuordnen?

Als Ursache dieser Taten würde ich die paranoide Schizophrenie betrachten.

Bannenberg: Schwer psychisch krank zu sein und rechtsextrem und rassistisch – das ist kein Widerspruch. Menschen mit einer paranoiden Schizophrenie oder einer ausgeprägten paranoiden Persönlichkeitsstörung können zugleich eine reale Feindseligkeit besitzen. Im Gegenteil: Gerade aus der Kombination eines negativen Wahnsystems und einer tatsächlichen Aggressivität und Feindseligkeit ergibt sich die besondere Gefährlichkeit des Verfassers, die sich ja letztlich wohl mit den Morden in Hanau bewahrheitet hat.



ZEIT ONLINE: Worin sehen Sie die Hauptursache der Gewalt?



Bannenberg: Als Ursache dieser Taten würde ich die paranoide Schizophrenie betrachten. Die rechtsextreme Einstellung des Täters, die sicherlich durch die Präsenz rechter und feindlicher Äußerungen in Medien, im Netz und durch das Vorbild früherer Gewalttaten genährt wurde, hat die Art der Radikalisierung beeinflusst und damit auch, welche Taten begangen wurden und gegen wen.