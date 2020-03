Mathematik ist nicht nur die Wissenschaft, die vom Unendlichen handelt – sie ist auch eines der größten Kunstwerke der Menschheit. Der Schwerpunkt "Mehr als Rechnen" nimmt Sie am Internationalen Tag der Mathematik mit in diese faszinierende Welt.



"Ein offenes Matheproblem ist wie ein Lied", sagt Anna Maria Hartkopf. "Manchmal kann man sofort mitsingen, manchmal nicht. Und wenn man selber Musik machen will, dann steht man da, mit seiner Geige, und muss erst mal Tonleitern üben." Anna Maria Hartkopf hat mal Geige gelernt, als Schülerin. Heute ist sie eine Mathematikerin, die weiß, wie mathematische Melodien zu Hits werden: Sie hat einige Jahre als Mathelehrerin gearbeitet und hat Öffentlichkeitsarbeit für ein mathematisches Forschungszentrum organisiert.



Nun sitzt die Doktorandin in einer alten Villa auf dem Campus der Freien Universität Berlin. In einem nüchtern eingerichteten Büroraum forscht sie unter anderem an offenen Fragen aus der Geometrie – Problemen, wie man in der Mathematik sagt –, vor allem aber daran, wie man mit ihnen Mathematik erzählen kann. Ihr Lieblingsproblem? Sie grinst: "Dürers Vermutung, ganz klar. Ich finde es toll, wenn man mathematische Probleme mit den Händen anfassen kann." Tatsächlich dreht sich dieses Problem um etwas, was man als Bastelbögen umschreiben könnte: 500 Jahre alte Kupferstiche von Albrecht Dürer, die aufgeschnittene und aufgeklappte Würfel, Pyramiden und anderer Körper zeigen. In der "Underweysung der messung, mit dem zirckel und richtscheyt" erklärt Dürer mit Hilfe von Skizzen, wie man dreidimensionale geometrische Körper aus Papier falten kann.

Mit der Papierschere Probleme lösen

Woran er vermutlich nicht dachte: Das geht für viel mehr als nur Würfel und Pyramiden. Die moderne Dürer-Vermutung handelt von "konvexen Polyedern", einem Begriff, den es zu Dürers Zeit noch gar nicht gab. "Polyeder sind dreidimensionale Körper, die aus Ecken, geraden Kanten und ebenen vieleckigen Seitenflächen bestehen. Konvex sind sie, wenn sie keine Einbuchtungen, Aushöhlungen oder Löcher haben", erklärt Anna Maria Hartkopf.



Die Frage ist: Kann man für alle konvexen Polyeder ein Netz, einen zusammenhängenden Ausschneidebogen zeichnen, ohne dass sich die Seiten überlappen, sodass man daraus den Polyeder zusammenfalten kann? 1975 stieß der britische Mathematiker und Spezialist für Geometrie Geoffrey Colin Shephard auf diese Frage. Ob die Antwort Ja oder Nein lautet, ließ er in seiner Arbeit über Polyedernetze offen, und notierte stattdessen vorsichtig: "Das Problem scheint von Interesse. Die Antwort auf diese Frage ist offenbar nicht bekannt."



Wenig später kam das Ganze im Gedenken an Dürers Ausschneidebögen als Dürer-Vermutung in Umlauf. Seither ist man auf der Suche nach einer Methode, die für jedes konvexe Polyeder angibt, welche Kanten man aufschneiden muss, um es eben aufzufalten. Was wäre damit gewonnen? Erst mal vor allem eines: Wissen über die Strukturen von Polyedern im Allgemeinen. Und das ist schon eine ganze Menge, denn die Vielfalt von Polyedern ist unendlich. Man hätte ein kleines bisschen Ordnung geschaffen in einem unendlichen Durcheinander.

Pyramiden stapeln

Genau hinter solchen Erkenntnissen sind Mathematikerinnen wie Anna Maria Hartkopf her, und hinter den Lösungen von Problemen, die solche Erkenntnisse versprechen. "Fragen gibt es überall, im Ausblick am Ende fast jeder mathematischen Arbeit", sagt sie. "Dass daraus dann große 'offene Fragen' werden, passiert erst in der Community, das ist ein sozialer Prozess. Von Vorteil ist es da, wenn die Frage einfach zu formulieren ist und irgendwann einen Namen bekommt. Und es müssen sich viele darauf beziehen. Da hilft es auch, wenn hinter der Frage in Wirklichkeit ganz viele Unterprobleme zu einem Thema und Titel stehen."

© Jakob Börner Andreas Loos Andreas Loos ist promovierter Mathematiker. Als Data Scientist findet er für ZEIT ONLINE Geschichten in komplexen Daten. zur Autorenseite

Ein Beispiel für eine solche Frage, in der ganz viele Fragen stecken: Wie stapelt man Polyeder möglichst dicht? Einen Lagerraum mit gleichartigen Würfeln zu füllen, scheint nur auf den ersten Blick simpel. Was, wenn der Lagerraum Stützpfeiler enthält, wenn Gänge und Fenster freigehalten werden müssen? Im Einzelfall kann man diese Fragen vielleicht beantworten, auch wenn die Lösungen schon komplex sind. Noch komplizierter wird es, wenn die Würfel gar keine Würfel sind, sondern (womöglich sogar verschiedene) Quader oder gar Pyramiden. Und wenn man den Raum nicht beschränkt, sondern das ganze Universum mit unendlich vielen gleichartigen Dreieckspyramiden füllen will, steht man vor einem ungelösten Problem: Es ist unklar, wie man Pyramiden am dichtesten packt. Klar ist nur: Zwischen den Pyramiden werden stets Lücken bleiben. Aktuell kann man mit Pyramiden 85,63 Prozent des unendlichen Raumes füllen. Keiner weiß, ob es besser geht.