Mathematik ist nicht nur die Wissenschaft, die vom Unendlichen handelt – sie ist auch eines der größten Kunstwerke der Menschheit. Der Schwerpunkt "Mehr als Rechnen" nimmt Sie am Internationalen Tag der Mathematik mit in diese faszinierende Welt.

Nie war in den vergangenen dreitausend Jahren in der Mathematik mehr los als heute: In den Neunzigerjahren knackte Andrew Wiles Fermats letzten Satz, eine im 17. Jahrhundert von dem Franzosen Pierre de Fermat aufgestellte Vermutung. Fermat war aufgefallen, dass es zwar Dreier-Grüppchen von Quadratzahlen wie 9, 16 und 25 gibt, bei denen die Summe der ersten beiden Zahlen die letzte ergibt: 9+16=25. Bei höheren Potenzen – Kubikzahlen zum Beispiel – fand er nichts Vergleichbares, und glaubte, dass es da keine solchen Dreiergrüppchen gibt. Stimmt.



Und ran an die nächste Vermutung. 1998 kündigte Tom Hales das Ende der Kepler-Vermutung an, was die Frage beantwortete, wie dicht man Orangen in einen unendlich großen Lagerraum packen kann. 2002/03 löste Grigori Perelman die Poincaré-Vermutung, und zur selben Zeit legten der bekannte US-Mathematiker Michael Aschbacher und sein Team – ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit – letzte Hand an eines der größten Beweisprojekte der Mathematikgeschichte: die Klassifizierung der endlichen einfachen Gruppen, einer Menge von mathematischen Objekten, die alles andere als einfach zu verstehen sind. Die wichtigsten Beweise dieses Mammutprojekts werden derzeit in einer zwölfbändigen Buchreihe veröffentlicht.



© Jakob Börner Andreas Loos Unser Datenwissenschaftler und Hausmathematiker Dr. Andreas Loos ist immer gefragt, wenn es bei ZEIT ONLINE um Zahlen geht. "Dabei ist Mathe ja viel mehr als Zahlen", sagt er dann. zur Autorenseite

2013 konstruierte Harald Helfgott den Schlussstein eines Beweises der Schwachen Goldbach-Vermutung: Jede ungerade Zahl über fünf ist eine Summe dreier Primzahlen. In derselben Zeit brachte Yitang Zhang eine neue Methode auf, um zu beweisen, dass es unendlich viele Primzahl-Pärchen gibt, die weniger als einen gewissen Abstand haben – und dieser Wert wurde im Folgenden immer weiter gedrückt, unter anderem von James Maynard und Terence Tao. Und 2017 zeigte Michael Rao, dass es genau 15 grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Ebene mit Fünfecken zu pflastern. Es ist, als wären in den vergangenen 30 Jahren zwanzig Achttausender erstmals bestiegen worden.



Goldene Zeiten der Mathematik

Dreißig Jahre, in denen sich eine prominente Lösung an die andere reiht: Es herrschen goldene Zeiten in der Mathematik. Da sieht man vor lauter Lösungen die mathematischen Fragen gar nicht mehr. Doch die gibt es zuhauf. Mathematikerinnen und Mathematiker sammeln gerne, ordnen und klassifizieren – selbst offene mathematische Probleme. Und ihre Listen werden länger, obwohl es immer wieder erfolgreiche Lösungen zu feiern gibt.



Die erste Problemliste, die größere Bekanntheit erlangte, stellte der 1862 in Königsberg geborene David Hilbert im Jahre 1900 auf dem zweiten Internationalen Mathematiker-Kongress in Paris vor. Damals war Hilbert mit 38 Jahren eine anerkannte Größe in der mathematischen Szene. Seine Liste umfasste 23 Probleme, viele davon etwas unscharf formuliert. Die meisten gelten heute als abgearbeitet, zumindest soweit das möglich ist.

Der Promi unter den ungelösten Problemen auf Hilberts Liste ist die Riemann-Vermutung. Sie feierte gerade erst ihren 160. Geburtstag: 1859 formulierte Bernhard Riemann die Vermutung als Randnotiz eines zahlentheoretischen Vortrags, den er zum Antritt als Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften gehalten hatte. Er definierte darin eine Funktion, die Mathematikerinnen und Mathematikern heute als Riemannsche Zeta-Funktion bekannt ist. Diese Funktion bildet die Punkte einer Ebene auf andere Punkte in der Ebene ab. Eine ganze Menge Punkte bildet die Zeta-Funktion direkt auf den Nullpunkt ab.



Wer Riemann knackt, löst anderes gleich mit

Das Problem: Man kennt diese Punkte nicht gut genug. Man weiß, dass es unendlich viele sind, aber nicht, wo sie genau liegen. Allerdings sind diese Nullstellen hoch interessant, weil man sie für Rechentricks ausnutzen könnte, in denen die Zeta-Funktion just die Schlüsselrolle spielt. Tatsächlich kann man die Funktion nämlich zur Berechnung einer ganzen Reihe von Eigenschaften von Zahlen verwenden. Dafür muss man aber wissen, wo die Nullstellen liegen. Würde die Riemann-Vermutung gelöst, dann würden damit gleich Dutzende weiterer Vermutungen mitgelöst. Viele halten sie daher für eine der wichtigsten Vermutungen überhaupt. Und eine der schwierigsten.

Die Riemann-Vermutung findet sich deshalb auch in der Liste der Millenium-Probleme. Im Jahr 2000 wurden sie von Landon T. Clay, einem Geschäftsmann, medienwirksam in die Welt gesetzt und für die Lösung jedes Problems eine Belohnung von einer Million US-Dollar ausgesetzt. Von den sieben Problemen gilt seither nur ein einziges, die Poincaré-Vermutung, als gelöst. Die anderen sind noch völlig offen, darunter zum Beispiel ein Problem, das üblicherweise nur mit einer Formel bezeichnet wird: "P=NP?". Hinter den Kürzeln P und NP stecken zwei Typen von mathematischen Problemen: Für die einen – die "P-Probleme" – kennt man gute Algorithmen, um Lösungen zu finden, bei den anderen – den NP-Problemen – kann man zumindest angebliche Lösungen schnell auf Richtigkeit überprüfen. Finden lassen sich Lösungen aber für die NP-Probleme nicht so schnell wie für die P-Probleme, zumindest im Moment. Das Millenium-Problem lautet also: Sind NP-Probleme komplexer als P-Probleme, oder kennen wir nur noch nicht die wirklich schnellen Algorithmen dafür? Wohl auch eine extrem schwere Frage, und eine philosophische obendrein.