Mathematik ist nicht nur die Wissenschaft, die vom Unendlichen handelt – sie ist auch eines der größten Kunstwerke der Menschheit. Der Schwerpunkt "Mehr als Rechnen" nimmt Sie am Internationalen Tag der Mathematik mit in diese faszinierende Welt.



Denken Sie sich eine Zahl. Ist sie gerade? Dann teilen Sie sie durch zwei. Sonst nehmen Sie sie mal drei und zählen anschließend eins dazu. Mit dem Ergebnis machen Sie genauso weiter. Landen Sie irgendwann bei eins, egal, mit welcher Zahl Sie gestartet sind? Vermutlich.

Dem deutschen Mathematiker Lothar Collatz fiel das zum ersten Mal auf, in den späten Vierzigerjahren, doch er ließ seine Beobachtung bald wieder in der Schublade verschwinden. Nach ihm wird die Vermutung manchmal die Collatz-Vermutung genannt, meist wird aber einfach vom "3x+1-Problem" gesprochen, mit Ehrfurcht in der Stimme. Denn 3x+1 wird gemeinhin als eines der schwierigsten Probleme der aktuellen Mathematik angesehen. Im Jahr 2010 fasste der Zahlentheoretiker Jeffrey Lagarias in einem Sammelband den Zwischenstand aus 60 Jahren Forschung zu 3x+1 zusammen. Fazit der 300 Seiten: Es ist fast nichts klar.

Die Collatz-Vermutung Rechen(bei)spiel: Sie starten mit einer beliebigen Zahl. Die Regeln für das 3x+1-Spiel sind simpel: Ist die Zahl gerade, teilt man durch zwei, sonst nimmt man mal drei und addiert eins – und mit dem Ergebnis verfährt man genauso immer weiter. Ziemlich sicher landet man irgendwann bei 1. Bewiesen ist das nicht.





Bevor Sie jetzt selbst mit dem Rechnen beginnen (in der Grafik oben können Sie das direkt tun und selbst jede beliebige Zahl eingeben oder einfach eine Zufallszahl generieren): Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits allen Startzahlen bis zu 10 hoch 20 (einer Eins mit 20 Nullen!) ausprobiert und sind am Ende stets bei der Eins gelandet.



Der Ausnahmemathematiker Terry Tao konnte im Dezember 2019 sogar beweisen, dass das kein Zufall ist: Bei fast allen Startzahlen – selbst vielen, die noch nie ausprobiert wurden, weil sie viel zu groß für Computer sind – wird man bei eins enden. Der Teufel steckt im Wörtchen "fast": Niemand weiß sicher, ob nicht bei einer irrsinnig großen Startzahl am Ende doch was anderes als eins rauskommt. Und so gilt immer noch die Warnung von Richard Guy, dem Herausgeber einer bekannten Sammlung offener Probleme aus der Zahlentheorie: "Don't try to solve this problem."

Es lässt sich eben nicht alles berechnen. "Die Mathematik ist nicht die Kunst des Rechnens, sondern die Kunst des Nichtrechnens", notierte der Großmeister der Mathematik David Hilbert Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Tagebuch. Mathematik handelt von der Unendlichkeit, und die lässt sich nur bedingt kleinrechnen. Man versucht, Aufgaben anders kleinzubekommen: Indem man die Muster und Strukturen hinter den Problemen entdeckt, Algorithmen beschreibt und nur im Notfall den Rechner anwirft. Oder zum Spaß.

mathematik-zahlen Was sind natürliche und ganze Zahlen? Die natürlichen Zahlen sind die Zahlen, die wir zum Abzählen verwenden: 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wenn Sie Brötchen einkaufen, verwenden Sie ganz natürlich natürliche Zahlen. In der Mathematik wird die Menge dieser Zahlen mit N abgekürzt. Ob die Null auch dabei ist, ist Geschmackssache: Für die einen nicht, für die anderen schon. Schließlich macht es auch Sinn, beschreiben zu können, dass jemand kein, also null Mohnbrötchen möchte. Negative Zahlen sind aber niemals natürlichen Zahlen und ebenso nicht die Brüche. Natürliche Zahlen bilden zusammen mit ihren negativen Gegenstücken (-1, -2, -3 und so weiter) und der Null zusammen die ganzen Zahlen. Was sind rationale Zahlen? Dividiert man eine ganze Zahl durch eine natürliche Zahl (hier auf jeden Fall ohne die Null), dann erhält man eine rationale Zahl, vulgo: Bruch. Die Menge der rationalen Zahlen Q enthält also genau die Zahlen, mit denen Computer rechnen. Der Preis für zwei Brötchen wird als rationale Zahl geschrieben, üblicherweise als Kommazahl ("0,40 Euro"). Schreibt man eine rationale Zahl so mit Komma, dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder endet die Zahl nach einer gewissen Anzahl von Nachkommastellen oder die Nachkommastellen wiederholen sich irgendwann. Was sind reelle Zahlen? Es gibt eine ganze Menge rationale Zahlen, unendlich viele auf jeden Fall. Aber es gibt noch sehr viel mehr Kommazahlen, also Dezimalbrüche: Jede unendlich lange Kommazahl, deren Nachkommastellen sich nicht irgendwann wiederholen, ist keine rationale Zahl. Eine solche Zahl ist zum Beispiel die Wurzel aus 2, die Zahl 1,414213562… oder die Kreiszahl Pi. Man nennt solche Zahlen irrational. Die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen zusammen bilden die reellen Zahlen R. Jede reelle Zahl lässt sich also als Kommazahl (Dezimalbruch) schreiben. Nur braucht man für die meisten unendlich viel Papier.

Das Projekt Gimps ist so ein Spaß-Mathe-Projekt: Mit einem kleinen Stück Software kann dabei jeder Rechenzeit auf dem heimischen PC spenden, um große Primzahlen zu berechnen. Primzahlen sind natürliche Zahlen (siehe Kasten), die größer als eins sind und ausschließlich durch sich selbst und durch eins teilbar.

Der Ursprung des Projektes liegt darin, die Dinge verkehrt herum zu denken: das Multiplizieren von ganzen Zahlen zum Beispiel. Erst, wenn man vom Ergebnis her denkt, wird die Sache richtig spannend. Denn manche Zahlen lassen sich als Ergebnis vieler Multiplikationen darstellen, andere nicht. Warum eigentlich? Wo ist da das Muster? Mit der schieren Größe der Zahl hat das nichts zu tun: 47169433 kann man nur als Produkt von 1 und 47169433 darstellen. Der Zahlennachbar 47169434 ist dagegen die Lösung von 15 verschiedenen Malaufgaben, 47169432 sogar von 444. Warum? Das ist eine große Frage, die kein Computer beantworten kann.