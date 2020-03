Mathematik ist nicht nur die Wissenschaft, die vom Unendlichen handelt – sie ist auch eines der größten Kunstwerke der Menschheit. Der Schwerpunkt "Mehr als Rechnen" nimmt Sie am Internationalen Tag der Mathematik mit in diese faszinierende Welt.

ZEIT ONLINE: Aus der Schule kennen wir die Mathematik vor allem in Form von Prozentrechnung, Dreiecken und Dreisatz. Dass sie mehr ist, ahnen die meisten allenfalls. Können Sie uns sagen, was Mathematik ist?

Thomas Bedürftig: Die Frage muss man zweiteilen, in: "Was war Mathematik?" und: "Was ist Mathematik?" Im 19. Jahrhundert gab es eine wesentliche Wende, von der geometrischen Anschauung hin zu einer theoretischen Mathematik. Einst gehörte die Anschauung zur Mathematik dazu, auch die Wirklichkeit, und vor allem die Philosophie, die die Begriffe lieferte.

Thomas Bedürftig ist Mathematiker, Philosoph und Mitautor des Lehrbuchs "Philosophie der Mathematik". Er forscht und lehrt am Institut für Didaktik der Mathematik und Physik der Uni Hannover. © Thomas Bedürftig

ZEIT ONLINE: Der Mathematiker August Ferdinand Möbius schrieb in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sinngemäß, Mathematik sei in mehr als drei Dimensionen gar nicht möglich, weil man sie sich einfach nicht vorstellen kann. Da hört das mathematische Denken dort auf, wo die Anschauung versagt.

Bedürftig: Mathematik fußte eben zunächst auf der konkreten Beobachtung und leitete sich aus der lebensweltlichen Erfahrung ab. Im Gegensatz dazu ist die theoretische Mathematik viel abstrakter, sie basiert auf der Mengenlehre und der Logik, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Beides war bis in die Fünfzigerjahre ausgereift und ist die heutige theoretische Grundlage dessen, was an Universitäten gelehrt und geforscht wird. Und es war für die Mathematiker sehr, sehr schwierig, sich von der anschaulichen Größenmathematik des 19. Jahrhunderts zu lösen.



ZEIT ONLINE: Ein großer Teil des Schulunterrichts handelt aber immer noch just von dieser Größenmathematik des 19. Jahrhunderts.

Bedürftig: Und es sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die ihre Probleme mit der Kluft zwischen Anschauung und abstrakter Theorie haben, es ist auch Mathematik selbst, die diese Probleme macht – die höhere Mathematik im wahrsten Sinne des Wortes: höher insofern, als sie abgehoben ist von der Anschauung. Lange Zeit hat man gedacht, dass man damit die absolute Reinheit erreicht hat und nichts mehr zu tun hat mit der schmutzigen Anschauung. Reinheit im Sinne von: Die Mathematik macht sich frei davon, bildlich vorstellbar sein zu müssen und einen Bezug zur Welt zu haben; schmutzig im Sinne von: Man hängt fest an der Anschauung. Doch dann kamen die Unvollständigkeitssätze ...

ZEIT ONLINE: ... die Sätze, in denen Kurt Gödel 1930/31 bewies, dass wir mit mathematischen Aussagen leben müssen, deren Wahrheit oder Falschheit sich auf der Basis der Axiome, der mathematischen Grundsätze, nicht beweisen lässt. Damit war man an einem Punkt, an dem innerhalb der Regeln der Logik unlösbare Probleme entstanden.

Bedürftig: Wenn man in die Geschichte blickt, dann waren solche vermeintlich unlösbaren Probleme viel entscheidender als das Problemlösen. Nehmen Sie das Grundlagenproblem überhaupt, die Kontinuumshypothese. Kurz gesagt geht es da um die Frage, wie viele reelle Zahlen, also Dezimalbrüche, es eigentlich gibt (siehe Kasten). Das war das erste Problem auf Hilberts Liste ...

mathematik-zahlen Was sind natürliche und ganze Zahlen? Die natürlichen Zahlen sind die Zahlen, die wir zum Abzählen verwenden: 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wenn Sie Brötchen einkaufen, verwenden Sie ganz natürlich natürliche Zahlen. In der Mathematik wird die Menge dieser Zahlen mit N abgekürzt. Ob die Null auch dabei ist, ist Geschmackssache: Für die einen nicht, für die anderen schon. Schließlich macht es auch Sinn, beschreiben zu können, dass jemand kein, also null Mohnbrötchen möchte. Negative Zahlen sind aber niemals natürlichen Zahlen und ebenso nicht die Brüche. Natürliche Zahlen bilden zusammen mit ihren negativen Gegenstücken (-1, -2, -3 und so weiter) und der Null zusammen die ganzen Zahlen. Was sind rationale Zahlen? Dividiert man eine ganze Zahl durch eine natürliche Zahl (hier auf jeden Fall ohne die Null), dann erhält man eine rationale Zahl, vulgo: Bruch. Die Menge der rationalen Zahlen Q enthält also genau die Zahlen, mit denen Computer rechnen. Der Preis für zwei Brötchen wird als rationale Zahl geschrieben, üblicherweise als Kommazahl ("0,40 Euro"). Schreibt man eine rationale Zahl so mit Komma, dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder endet die Zahl nach einer gewissen Anzahl von Nachkommastellen oder die Nachkommastellen wiederholen sich irgendwann. Was sind reelle Zahlen? Es gibt eine ganze Menge rationale Zahlen, unendlich viele auf jeden Fall. Aber es gibt noch sehr viel mehr Kommazahlen, also Dezimalbrüche: Jede unendlich lange Kommazahl, deren Nachkommastellen sich nicht irgendwann wiederholen, ist keine rationale Zahl. Eine solche Zahl ist zum Beispiel die Wurzel aus 2, die Zahl 1,414213562… oder die Kreiszahl Pi. Man nennt solche Zahlen irrational. Die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen zusammen bilden die reellen Zahlen R. Jede reelle Zahl lässt sich also als Kommazahl (Dezimalbruch) schreiben. Nur braucht man für die meisten unendlich viel Papier.

ZEIT ONLINE: ...der Liste, in der der Mathematiker David Hilbert Anfang des 20. Jahrhunderts die seiner Meinung nach wichtigsten offenen Fragen der Mathematik, die sogenannten Hilbertschen Probleme, sammelte und womit er einiges Aufsehen erregte.

Bedürftig: Schon dieses Problem Nummer eins auf der Liste stellte sich als unlösbar heraus. Es zeigte sich nämlich, dass die Kontinuumshypothese nicht entscheidbar ist: Ob es eine unendlich große Zahlenmenge gibt, die reelle Zahlen enthält — und zwar in gewissem Sinne mehr Zahlen als die natürlichen Zahlen 1,2,3, …, aber weniger als die reellen Zahlen — ist nicht eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten.

Im Zahlbegriff steckt im Grunde das gesamte menschliche Denken

ZEIT ONLINE: Soll heißen: Grundsätzliche Spielregeln der Mathematik prallen hier aufeinander und widersprechen sich?

Bedürftig: Die reellen Zahlen werden konstruiert, definiert, dann packt man sie in die anschauliche Zahlengerade, wie man sie aus der Schule kennt. Schon, dass das geht, ist alles andere als klar: Der Mengentheoretiker Georg Cantor hat es im 19. Jahrhundert als Axiom begriffen, also als Fakt, der nicht bewiesen werden kann. Nebenbei bemerkt: In der Schule wird es genau andersherum gemacht, man fasst die Gerade als Menge von Punkten auf, erklärt diese zu reellen Zahlen, und behauptet, dabei gebe es keine Probleme. Das ist ziemlich verquer. Die Zahlengerade ist in der Anschauung kontinuierlich. Da stellt sich die Frage, ob die reellen Zahlen das Kontinuum sind. Manche behaupten, solche Fragen seien sehr elitär. Aber es ist nicht wahr: Es hat einen sehr tiefen Hintergrund. Im Zahlbegriff steckt im Grunde das gesamte menschliche Denken.