Die Mathematikerin Katherine Johnson ist tot. Wie Nasa-Chef Jim Bridenstine twitterte, starb Johnson im Alter von 101 Jahren. "Mit Trauer hat unsere Nasa-Familie die Nachricht bekommen, dass Katherine Johnson heute Morgen im Alter von 101 Jahren gestorben ist", schrieb er. "Sie war eine amerikanische Heldin und eine Pionierlegende, die nie vergessen werden wird."

Johnson gehörte zu einer kleinen Gruppe afroamerikanischer Frauen, die ab den 1950er-Jahren für die Nasa komplizierteste Berechnungen von Raketenflugbahnen und Erdumlaufbahnen für Raumfahrtmissionen weitgehend ohne Hilfsmittel durchführte. Damals erhielten sie und ihre Kolleginnen dafür keine öffentliche Anerkennung.

Erst 2016 wurden Johnson und einige ihrer Kolleginnen durch den erfolgreichen Hollywood-Film Hidden Figures einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Für ihre Verdienste wurde Johnson 2015 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama mit der Presidential Medal of Freedom, einer der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA, geehrt. Außerdem benannte die Nasa ein wissenschaftliches Forschungszentrum nach ihr.

Johnson wirkte auch bei Apollo 11 mit

Johnson wurde 1918 als Tochter einer Lehrerin und eines Farmers in West Virginia geboren. Sie studierte Mathematik und Französisch und arbeitete zunächst als Lehrerin. 1953 begann sie bei der Nasa-Vorgängerorganisation NACA als Rechnerin.

Johnson und die anderen Frauen arbeiteten zunächst in einer nach Hautfarbe getrennten Einheit in Hampton im US-Bundesstaat Virginia. Dort gaben Schilder vor, auf welche Toiletten die Frauen gehen durften. Rückblickend sagte Johnson, sie habe wenig Zeit gehabt, besorgt zu sein, ungleich behandelt zu werden. "Mein Vater lehrte uns‚ du bist so gut wie jeder in dieser Stadt, aber du bist nicht besser‘", sagte sie 2008 der Nasa.

Johnson beeindruckte bei der US-Weltraumbehörde durch ihr Wissen in analytischer Geometrie und schrieb gemeinsam mit ihrem Kollegen Ted Skopinski theoretische Abhandlungen zum Thema Weltraumfahrt. Diese ermöglichten unter anderem den Erfolg von Alan Shepard, der 1961 als erster US-Amerikaner ins All flog. Der Astronaut John Glenn bat sie später, die vom Computer berechnete Umlaufbahn der Mission Mercury-Atlas 6 zu überprüfen, da er Johnsons Erfahrung eher vertraute. Johnson war zudem auch an der Mondlandemission Apollo 11 sowie der erfolgreichen Rückkehr der havarierten Mission Apollo 13 beteiligt. Bis zu ihrer Pensionierung 1986 wirkte sie auch Space-Shuttle-Programm der Nasa mit.

Margot Lee Shetterly, auf deren Buch Hidden Figures der Film von 2016 beruht, sagte, dass Johnson außergewöhnlich gewesen sei. Sie verwies darauf, dass Johnson während des Black History Month gestorben sei – und kurz nach dem Jahrestag der ersten bemannten US-Erdumkreisung durch John Glenn am 20. Februar 1962.