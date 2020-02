Etwa ein Fünftel der Deutschen erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Depression. Die Krankheit lässt sich gut mit Psychotherapie oder Medikamenten behandeln, in schwereren Fällen am besten mit beidem in Kombination. Wer den Gedanken hat, nicht mehr leben zu wollen, sollte sich umgehend Hilfe holen und im Notfall 112 wählen. Infos zu Symptomen und zu Beratungsstellen in der Nähe finden sich unter www.deutsche-depressionshilfe.de