Die Zahl der von Wilderern getöteten Nashörner in Südafrika ist 2019 erheblich zurückgegangen. Nach Angaben von Umweltministerin Barbara Creecy sank sie landesweit im Vergleich zum Vorjahr von 769 auf 594 Tiere. Der Ministerin zufolge spiegeln die Zahlen einen längerfristigen Trend wider: Wilderei würde bereits seit fünf Jahren abnehmen.

Auch die Naturschutzorganisation WWF sieht die Entwicklung positiv und sprach von einem gemeinsamen Erfolg von Regierung, Privatwirtschaft, Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen. "Die neuen Zahlen sind ein großer Erfolg und verschaffen den Nashörnern eine kleine Verschnaufpause", sagte WWF-Referentin Katharina Trump. Allerdings sei das Problem noch nicht gelöst.



In Afrika soll es noch rund 20.000 Breitmaulnashörner und 5.000 Spitzmaulnashörner geben. Ihre Bestände wurden in den vergangenen Jahrzehnten arg dezimiert. Zwar ist der internationale Handel mit Nashorn-Hörnern verboten. Wilderer und Schmuggler machten allerdings mit Kunden in Asien gute Geschäfte. Vor allem in Vietnam und China ist Horn als Inhaltsstoff der traditionellen Medizin beliebt und kostet etwa so viel wie Gold.

Naturschutzorganisationen wie der WWF setzen bei der Bekämpfung der globalen Wildtier-Mafia auf internationale Kooperation. Südafrikas Umweltministerin Creecy hob in ihrer Stellungnahme auch die Arbeit der Anti-Wilderer-Einheiten in ihrem Land hervor. Diese Frauen und Männer "täglich im Kampf gegen die Nashorn-Wilderei ihr Leben aufs Spiel setzen", schrieb sie.