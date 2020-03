Wie groß ist die Nachfrage nach den Coronavirus-Hilfsprogrammen der Regierung? Wer wird auf das Virus getestet? Und wie geht es Prinz Charles? Die Nachrichtenlage zum neuartigen Coronavirus ändert sich täglich, teils sogar innerhalb weniger Stunden. Hier finden Sie die bislang wichtigsten Entwicklungen von diesem Mittwoch in der Übersicht:

Bundestag beschließt Hilfsmaßnahmen und neue Schulden

Der Bundestag hat mit großer Mehrheit sowohl ein umfassendes Rettungspaket als auch einen Nachtragshaushalt zur Finanzierung der Hilfspakete beschlossen. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger.

Die Abgeordneten bewilligten auch einen milliardenschweren Rettungsfonds mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro für große Unternehmen. Über einen "Wirtschaftsstabilisierungsfonds" sollen Firmen unterstützt werden, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Notfalls soll sich der Staat wie in der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren auch an Unternehmen beteiligen können.

Dafür vorgesehen sind neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro. Dazu setzte das Parlament die Schuldenbremse außer Kraft. Das Bundesfinanzministerium veranschlagt die Hilfsprogramme in dem Nachtragshaushalt mit 122,5 Milliarden Euro – darunter direkte Zuschüsse in Höhe von 50 Milliarden Euro. Zugleich rechnet der Bund mit 33,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. So kommt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro.



Der Bundesrat muss den Plänen am Freitag noch zustimmen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden

Schülerinnen und Schüler sollen ihre Abschlussprüfungen bundesweit wie geplant ablegen. Darauf haben sich die Bundesländer in einer Schaltkonferenz der Kultusministerkonferenz (KMK) geeinigt. Wie KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) nach dem Gespräch mitteilte, sei eine Absage von Prüfungen "zum heutigen Zeitpunkt" nicht notwendig. Über das weitere Vorgehen würden sich die Bundesländer eng in der Ministerkonferenz abstimmen.



"Die Prüfungen, insbesondere die schriftlichen Abiturprüfungen, finden zum geplanten beziehungsweise zu einem Nachholtermin bis Ende des Schuljahres statt, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist", heißt es in dem Beschluss.

In Hessen und Rheinland-Pfalz finden momentan Abiturprüfungen unter strengen Hygienevorschriften statt. Andere Länder hatten Abitur- und andere Schulabschlussprüfungen verschoben.



Nach oben Link Link zum Beitrag

Große Nachfrage nach KfW-Krediten

Die Hilfsprogramme für deutsche Unternehmen werden stark nachgefragt. In den ersten zwei Tagen nach Start der Hilfen sind bei der staatlichen Förderbank KfW Kreditanträge von mehr als drei Milliarden Euro eingegangen. Insgesamt lagen bis zum Dienstagabend 76 Anträge über 3,18 Milliarden Euro vor, wie die KfW an diesem Mittwoch mitteilte. Darunter sind demnach acht Anträge im Volumen von 3,16 Milliarden Euro. Der weitaus größte Teil der Kreditanträge liegt laut der KfW zwischen 20.000 bis 35.000 Euro und wird für Betriebsmittel benötigt.

Der große Ansturm steht der staatlichen KfW noch bevor: Die privaten Geldhäuser, die Sparkassen und Volksbanken berichteten in den vergangenen Tagen von Tausenden Anrufen von Firmen, die dringend Geld brauchen. Allein bei der Deutschen Bank sind in den vergangenen beiden Tagen mehr als 10.000 Anfragen eingegangen, deren Volumen insgesamt im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegt, wie Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Stefan Hoops sagte.

Nach oben Link Link zum Beitrag

RKI: Deutschland erst am Anfang der Epidemie

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) aktuell 38 pro 100.000 Einwohner infiziert. Die Zahl nehme wie erwartet zu. "Wir stehen am Anfang der Epidemie", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen." Es sei noch völlig offen, wie sich die Epidemie weiter entwickelt.

Warum die Sterberate in Deutschland so gering ist, wisse man noch nicht. Dies sei jedoch keine Untererfassung, sagt Wieler.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Kriterien für Corona-Tests geändert

Die Kriterien für Tests auf das Coronavirus sind angepasst worden. Wer in einem Risikogebiet wie Südtirol war, werde angesichts der weitläufigen Ausbreitung nicht mehr getestet, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler. Geltende Kriterien sind Symptome, der Kontakt mit einem bestätigten Fall, Vorerkrankungen und die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Auch medizinisches Personal soll getestet werden.



Nach oben Link Link zum Beitrag

Pflegekräfte aus dem Ausland dürfen weiter einreisen

Pflegekräfte aus dem Ausland sind von dem Einreiseverbot für Saisonarbeiter nicht betroffen. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, dürfen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit aus berufsbedingten Gründen einreisen.

Dazu gehören unter anderem Gesundheits- und Pflegekräfte sowie Berufspendler, die dies durch Unterlagen wie Arbeitsverträge oder Auftragsunterlagen belegen müssen. Erntehelfern und anderen Saisonarbeitskräften wird hingegen von diesem Mittwoch um 17.00 Uhr an die Einreise verweigert.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Mehr als 150.000 Deutsche aus dem Ausland zurückgeholt

Das Auswärtige Amt hat gemeinsam mit den Reiseveranstaltern inzwischen mehr als 150.000 im Ausland gestrandete deutsche Urlauber zurückgebracht – nachdem sich zum Zeitpunkt der weltweiten Reisewarnung etwa 200.000 Deutsche noch im Ausland befanden. Laut eines Sprechers konzentriere man sich nun auf die schwierigeren Fälle, bei denen das Ausfliegen nicht so leicht möglich sei.

Für Deutsche, die in Tschechien gestrandet sind, gibt es ebenfalls eine Lösung. Busse des Unternehmens Regiojet verkehren von Prag über Dresden nach Berlin. In dem EU-Land war der internationale Bahn- und Busverkehr eingestellt worden. Das tschechische Außenministerium habe eine Sondererlaubnis erteilt, sagte Firmensprecher Aleš Ondruj.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Prinz Charles positiv auf Coronavirus getestet

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der älteste Sohn von Königin Elisabeth II. sei positiv auf den Erreger getestet worden, teilte seine Londoner Residenz Clarence House mit. Der 71-Jährige leidet demnach an leichten Symptomen der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, ist aber ansonsten "wohlauf". Seine 93-jährige Mutter hat er demnach zuletzt vor knapp zwei Wochen gesehen.

Charles und seine Frau Camilla, die sich den Angaben zufolge nicht angesteckt hat, befinden sich in Schottland in Selbstisolation. Charles habe trotz seiner Erkrankung in den vergangenen Tagen "wie gewöhnlich" zu Hause gearbeitet.