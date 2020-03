Corona-Hilfen für deutsche Firmen treten in Kraft

In einer nicht einmal 40 Minuten langen Sitzung hat der Bundesrat einem historischen Hilfspaket zugestimmt. In der Corona-Krise können nun Arbeitnehmer, Selbstständige, Mieter, Eltern, Krankenhäuser und Unternehmen unterstützt werden. Das entsprechende Gesetz wurde noch am Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet und kann somit in Kraft treten.



Für kleine Firmen und Selbstständige gibt es direkte Zuschüsse in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro. Für große Firmen stehen 600 Milliarden Euro bereit, notfalls können sie auch ganz oder zum Teil verstaatlicht werden. Die Krankenhäuser bekommen zusätzliches Geld für neue Intensivbetten mit künstlicher Beatmung und für vorsorglich verschobene Operationen. Mietern darf drei Monate lang nicht gekündigt werden, wenn sie wegen der Krise ihre Miete nicht zahlen können. Hartz IV und Kinderzuschlag sollen einfacher ausgezahlt werden.

Die Corona-Hilfsprogramme werden nach Rechnung der Bundesregierung mehr als 122 Milliarden Euro kosten. Zugleich kommen wegen der wirtschaftlichen Lage wohl 33,5 Milliarden Euro weniger Steuern herein. Deshalb plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. Der Bundesrat billigte den Nachtragshaushalt. Zuvor hatte der Bundestag am Mittwoch dafür die Schuldenbremse vorübergehend ausgesetzt.



Merkel gegen eine verfrühte Debatte über Exit-Strategie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält es für verfrüht, jetzt schon über eine Lockerung des Kontaktverbots zu diskutieren. Dieses Verbot wurde am vergangenen Sonntag ausgesprochen. Es trat am Montag in Kraft und soll nach dem Willen von Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder zunächst für zwei Wochen gelten. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit sich Krankenhäuser und Ärzte auf die Versorgung neuer Patienten vorbereiten können.

Derzeit verdoppele sich die Zahl der Neuinfektionen noch alle vier bis fünf Tage und damit immer noch viel zu schnell, sagte Merkel. Man könne über die Einschränkungen erst sprechen, wenn die Spanne sich in Richtung von zehn Tagen ausdehne. Die Kanzlerin befindet sich derzeit selbst in häuslicher Quarantäne in Berlin. Die ersten beiden Corona-Tests der Kanzlerin waren negativ ausgefallen, am Montag wird sie ein drittes Mal getestet werden.



Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bat die Bürgerinnen um Geduld. Es sei "viel zu früh, um Entwarnung zu geben oder Ausstiegsdaten in Aussicht zu stellen", sagte er dem SWR. Es werde mindestens noch acht bis zehn Tage dauern, bis man seriös darüber diskutieren könne, sagte der Grünen-Politiker.



Forscher untersuchen Ausbreitung des Virus in Heinsberg

Der Landkreis Heinsberg wird ab Montag zum Forschungsobjekt für ganz Deutschland: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck wird mit einem Team von 20 medizinischen studentischen Hilfskräften die Infektionsverläufe in Heinsberg erforschen, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte.

"Im Kreis Heinsberg gab es früher als an allen anderen Orten in Deutschland eine Vielzahl von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren", sagte Laschet. Heinsberg sei damit "die Erstregion – von hier aus lassen sich wichtige Erkenntnisse für ganz Deutschland ableiten".

Zur Karnevalszeit waren im Kreis Heinsberg die ersten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Aktuell zählt der Landkreis 1.150 Erkrankte, 29 Menschen starben dort an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.

Das Wissenschaftsteam will nun Patienten befragen, um mögliche Kausalketten mit Vorerkrankungen zu erfassen und hieraus Präventionsempfehlungen für die gesamtdeutsche und europäische Bevölkerung zu entwickeln. Ziele der Covid-19 Case-Cluster-Study sind unter anderem die Bestimmung der Dunkelziffer von Sars-CoV2-Infizierten und derjenigen, die bereits eine Infektion durchgemacht haben. Durch virologische Diagnostik und eine Fragebogenstudie soll bewertet werden, inwieweit die vorgenommenen Tests richtig waren und wie sich das Virus über Luft, Oberflächen, Bedarfsgegenstände, Lebensmittel und Wasser gegebenenfalls übertragen kann. Zusätzlich sollen die Probanden im Hinblick auf Vorerkrankungen und Kausalketten wie Reisen, Nahrung und Tierkontakte befragt werden.

Positiver Test bei Boris Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe milde Symptome – Husten und Fieber – entwickelt, sagte Johnson in einer Videobotschaft. Ein Test sei positiv ausgefallen. "Ich arbeite von zu Hause, ich bin in Selbstisolation", sagte der 55-jährige Politiker.

Kurz nach Johnson teilte auch der britische Gesundheitsminister Matt Hancock mit, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei. Auch er gab an, nur milde Symptome zu haben.

Italien meldet fast 1.000 Tote an einem Tag

In Italien wurden am Freitag 919 weitere Todesfälle gemeldet. Wie die Zivilschutzbehörde mitteilte, stieg die Gesamtzahl im Land damit auf 9.134. Die Zahl der bekannten Infektionsfälle stieg von 80.539 auf 86.498. Von den Menschen, die sich angesteckt haben, seien inzwischen fast 11.000 wieder vollständig genesen.



Die Daten zu den Todesopfern enthalten auch 50 Fälle aus dem Piemont, die eigentlich schon am Vortag hätten eingerechnet werden müssen, für die landesweite Statistik aber zu spät gemeldet wurden.



Lufthansa-Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Die Lufthansa hat Kurzarbeit für Tausende ihrer Mitarbeiter in Deutschland angemeldet. Geplant sei dies für rund 31.000 Beschäftigte der Bereiche Kabine, Boden und Cockpit, sagte ein Sprecher in Frankfurt. Vereinbarungen gebe es bereits für die Flugbegleiter und das Bodenpersonal, während eine Lösung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit noch auf dem Weg sei. Die Kurzarbeit soll zunächst bis zum 31. August gelten.

Wegen der geringen Nachfrage reduziert Lufthansa das Angebot seiner Fluggesellschaften in Europa immer weiter. Der Konzern hat angekündigt, von den rund 760 Flugzeugen der Flotte etwa 700 abzustellen und erst bei steigendem Bedarf wieder zu aktivieren.

EU-Staaten streiten über mögliche Finanzhilfen

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat den EU-Mitgliedstaaten Verantwortungslosigkeit im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgeworfen. Einige Regierungen hätten bei der Debatte um Finanzhilfen für finanziell schwächere Länder Kurzsichtigkeit und Egoismus an den Tag gelegt, sagte Sassoli.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Donnerstagabend bei einer Videokonferenz nicht auf neue Hilfen für weniger finanzkräftige Länder einigen können. Vereinbart wurde lediglich, dass man in den kommenden zwei Wochen neue Vorschläge erarbeiten will.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der niederländische Regierungschef Mark Rutte lehnten sogenannte Corona-Bonds als Vergemeinschaftung von Schulden ab. Diese waren von Sassoli und neun EU-Staaten gefordert worden, darunter Frankreich, Spanien und Italien. Merkel sprach sich dagegen für die Nutzung des Euro-Rettungsfonds ESM aus, um Länder mit geringen Haushaltsspielräumen zu unterstützen.

Die italienische Regierung kritisierte nach dem Gipfel, man könne mit "schönen Worten" in der jetzigen Krise nichts anfangen. Die EU könne nicht nur dann bereit sein zu helfen, wenn "alte Instrumente" eingesetzt würden, "die einige Länder bereits vor zehn Jahren ohne großen Erfolg eingesetzt haben", sagte Außenminister Luigi Di Maio. Er bezog sich dabei auf den ESM, der 2012 für verschuldete EU-Mitgliedsstaaten ins Leben gerufen wurde. Italien ist besonders von der Covid-19-Krise betroffen und zudem schon hochverschuldet.



Auch der Grünen-Politiker Sven Giegold kritisierte den Widerstand der Bundesregierung gegen eine gemeinsame Aufnahme von Schulden. "Mit ihrem plumpen Nein zu Eurobonds tritt die Bundesregierung die europäische Idee mit Füßen", sagte der Europapolitiker. "Gerade in den vom Virus am schwersten betroffenen Mitgliedsländern müssen die Menschen Europa jetzt spüren."

Von einer "Bedrohung für die Zukunft der EU" sprach darüber hinaus der portugiesische Regierungschef António Costa. Er bezog sich dabei auf die Regierung der Niederlande, die beim Videogipfel eine Untersuchung zur Haushaltspolitik einiger EU-Staaten verlangt habe. Dies sei "widerwärtig" und "rücksichtslos", sagte Costa.