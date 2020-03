Mit dem Covid-19 Snapshot Monitoring (COSMO) machen Forscherinnen um die Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt seit dem dritten März einen regelmäßigen Schnappschuss der psychischen Lage von der Corona-Krise in Deutschland. Jede Woche gibt eine neue repräsentative Stichprobe von etwa 1.000 Deutschen über einen Onlinefragebogen an, wie gut sie über das Coronavirus Bescheid wissen und wie sie sich schützen. Vor allem geht es aber um die Ängste der Menschen und den persönlichen Umgang mit politischen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen.

ZEIT ONLINE: Frau Betsch, wie gehen die Deutschen mit der Gefahr durch das Coronavirus um?

Cornelia Betsch: Die Umfrage zeigt, dass die meisten Menschen in Deutschland gut über das Coronavirus informiert sind. Sie wissen, wie es sich überträgt, wie lange die Zeitspanne zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung ist und wie man sich im Alltag schützt – etwa durch Händewaschen und das Vermeiden von physischen Kontakten. An der Umsetzung hapert es dann doch. 89 Prozent der Menschen wissen etwa, dass sie bei Krankheitssymptomen in Quarantäne bleiben sollten, aber nur 63 Prozent tun das dann tatsächlich.

Cornelia Betsch ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Sie erforscht Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse bei Gesundheitsverhalten – etwa im Hinblick auf Impfentscheidungen und den Einsatz von Antibiotika. © Marco Borggreve

ZEIT ONLINE: Wie lässt sich das erklären?

Betsch: Da ist zum einen die Schwierigkeit, seine Gewohnheiten zu ändern. Wir kennen das alle, zum Beispiel von dem Vorsatz, mehr Sport zu treiben, weil wir ja wissen, dass das gesund für uns wäre. Da helfen möglichst konkrete Pläne – etwa ich wasche immer die Hände, wenn ich die Wohnung betrete. Und Gedächtnisstützen: Ich habe mir neulich Kreuze auf die Hände gemalt, um nicht dem Impuls zu folgen, andere Menschen doch mit einer Umarmung oder einem Handschlag zu begrüßen. Bei älteren Menschen fehlt aber tatsächlich auch das Wissen. Einigen ist nicht klar, dass auch der Aufenthalt an öffentlichen Orten das Risiko einer Ansteckung birgt.

ZEIT ONLINE: Entscheidend dafür, wie wir uns letztlich verhalten, ist neben dem Wissen aber auch unsere emotionale Bewertung der Corona-Krise. Haben die Menschen Angst?



Betsch: Ja, immer mehr Menschen sind besorgt über das Coronavirus – 75 Prozent der Befragten waren es diese Woche. Das ist der Höchstwert für unsere vier Befragungswochen. Aber wir unterschätzen immer noch die Wahrscheinlichkeit, uns anzustecken. Nur ein Drittel hält dies für eher oder sehr wahrscheinlich; ein weiteres ist sich unsicher.

ZEIT ONLINE: Worum drehen sich die Ängste der Menschen?

Betsch: Viele haben Angst, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Auch wirtschaftliche und soziale Folgen beschäftigen die Menschen. Nicht so sehr der Verlust des Arbeitsplatzes oder dass die Nahrungsmittel knapp werden könnten, aber der mögliche Konkurs kleiner Unternehmen, das Eintreten einer Rezession oder dass die Gesellschaft egoistischer werden könnte, beschäftigt viele.

ZEIT ONLINE: Finden Sie dafür Bestätigung? Wird das soziale Klima rauer?

Betsch: Nein, im Gegenteil. Die meisten Befragten hatten den Eindruck, dass die Menschen in ihrem Umfeld zusammenhalten – trotz Kontaktsperre. Und sie lehnten die Aussage ab, dass sie nichts tun können, um die Situation selbst positiv zu beeinflussen.

Wer viel an das Virus denkt, nimmt es auch als gefährlicher war Cornelia Betsch, Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation

ZEIT ONLINE: Egal, ob man sich mit den Menschen in seinem Umfeld unterhält, in die Zeitung oder das Internet schaut, das Thema Corona springt einem immer als Erstes entgegen. Spiegelt das auch die Umfrage wider?

Betsch: Ja, zwar nehmen immer noch viele Menschen die Pandemie als Medienhype wahr, aber 54 Prozent denken eben auch dauernd oder häufig an das Thema. Dieser Wert hat sich im Vergleich zu den ersten beiden Umfragewochen verdoppelt. Und spannend ist, dass damit auch die Wahrnehmung der Gefahr für die eigene Person zusammenhängt. Wer viel an das Virus denkt, nimmt es auch als gefährlicher war. Das sind allerdings nur korrelative Zusammenhängen – ob das Grübeln über Corona jetzt zu einer stärkeren Gefahrenwahrnehmung führt oder umgekehrt, können wir nicht sagen.

ZEIT ONLINE: Besonders gefährdet sind auch ältere Menschen. Sind sie sich dessen bewusst?

Betsch: Die Daten zeigen, dass die Älteren schon verstanden haben, dass es für sie schlimmer wird, wenn sie erkranken. Das Paradoxe aber ist: Die Mehrheit von ihnen denkt immer noch, dass sie sich nicht infizieren wird. Ganz umgekehrt die Jüngeren: Sie sagen, wahrscheinlich kriege ich es, aber dann wird es für mich eher nicht gefährlich.

ZEIT ONLINE: Hat sich damit die gesellschaftliche Debatte zwischen den Generationen, wie sie zuletzt geführt wurde, nicht geradezu umgekehrt?

Betsch: Zumindest stellen sich die zuletzt gesellschaftlich diskutierten Fragen neu. In der Bewegung Fridays For Future werfen Junge den Älteren vor: Ihr habt unsere Zukunft gestohlen. Deshalb wollen wir, dass ihr sofort euer gesamtes Verhalten ändert. Nun hat sich das Blatt der Verantwortlichkeit gewendet. Jetzt müssen die Alten auf die Verantwortlichkeit der Jüngeren pochen. Ihre Rücksicht einfordern. Aber das kann eine Chance sein. Mindestens ist es ein Anlass für die Generationen, neu darüber zu verhandeln, wie sie miteinander umgehen und zusammenleben möchten.

ZEIT ONLINE: Das alles sind wichtige Erkenntnisse. Können die Ergebnisse der Studie jetzt direkt und konkret helfen?

Betsch: Jede Krise muss psychologisch begleitet werden – gerade dann, wenn die zentrale Lösung eine Verhaltensänderung ist. Wir wollen Politik und Medien dabei helfen, die getroffenen Maßnahmen so zu kommunizieren, dass sie ankommen und umgesetzt werden.

ZEIT ONLINE: Hört die Politik denn auf Sie?

Betsch: Ja, die Politiker hören uns zu. Ich war kürzlich zu einer Sitzung des Thüringer Landeskabinetts eingeladen. Dort habe ich drei Botschaften vermittelt, die meiner Ansicht nach auf Grundlage der Daten für eine gute Krisenkommunikation zentral sind. Primär geht es in so einer – ja durchaus bedrohlich anmutenden – Situation um den Erhalt und Aufbau von Vertrauen. Etwa indem die Politik proaktiv auf Ängste und Sorgen reagiert – antizipiert, was für Herausforderungen sich der Gesellschaft noch stellen werden. Und ihre Maßnahmen dann drittens transparent kommuniziert; ihre Beweggründe erklärt.

ZEIT ONLINE: Gab es bei der Analyse der Daten auch Überraschungen?

Betsch: In der Tat! Mich hat zum Beispiel verwundert, dass Menschen mit einem höheren Bildungsgrad weniger Schutzmaßnahmen ergreifen.

ZEIT ONLINE: Können Sie sich im Nachhinein erklären, woran das liegt?

Betsch: Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass diese Krise endlich etwas grundsätzlich ändert, das Bildung bisher nicht zu tun vermochte. Ich warne seit Jahren davor, dass die Menschen die Risiken der Influenza oder der Masern nicht wahrnehmen; dass sie unverantwortlich handeln, für die Gesellschaft, für sich persönlich, wenn sie sich nicht impfen lassen. Nun wird allen vorgeführt, wie gefährlich ein Virus sein kann, wie es unser Dasein beherrscht, ja, wie es eine gesamte Gesellschaft lahmlegt.

ZEIT ONLINE: Und wohl alle würden sich jetzt sofort gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Betsch: Wahrscheinlich! Wir alle, denke ich, wünschen uns nicht nichts sehnlicher als einen Impfstoff. Ich hoffe sehr, dass diese Krise die gesellschaftliche Wahrnehmung ändern wird, dass also danach die allermeisten sagen: Ja, ich verstehe, warum Impfungen nötig sind, ich verstehe, was Gemeinschaftsschutz ist und wie wichtig immune Menschen für unser aller Gesundheit sind – und am Ende auch für die freie Gesellschaft.