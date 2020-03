Die geplante Abschaffung der Zeitumstellung in Europa kommt in diesem Jahr kaum noch voran. An diesem Sonntag werden die Uhren daher erneut um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt. Die EU-Kommission hatte nach einer selbst organisierten Umfrage vorgeschlagen, den alljährlichen Wechsel zwischen Sommer- und Normalzeit zu beenden. Sie legte dafür im September 2018 den Entwurf einer Richtlinie vor. Das Europäische Parlament stimmte im März vergangenen Jahres dafür, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben. Nun müssen die Mitgliedsstaaten sich im Rat festlegen.

Das aktuelle Vorsitzland Kroatien hat jedoch keinerlei Absicht, einen Ratsbeschluss dazu voranzutreiben. Im zweiten Halbjahr 2020 übernimmt Deutschland die EU-Präsidentschaft – und hat ebenfalls "keine konkreten Planungen" in dieser Frage, wie es von EU-Diplomaten heißt.

Zudem überlegen die Mitgliedsstaaten noch, ob nach der Abschaffung der Umstellung die normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) oder die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) gelten soll. Jeder EU-Staat kann dies künftig eigenverantwortlich festlegen – sobald Parlament und Rat der Richtlinie der EU-Kommission zugestimmt haben.

In Deutschland wurde die Sommerzeit 1980 eingeführt – aus Gründen der Energieeinsparung. Dahinter steckte die Überlegung, dass weniger Beleuchtung und damit weniger Strom verbraucht werden, wenn sich der Tag um eine Stunde nach vorn "verschiebt". Kritikern zufolge erfüllt die Zeitumstellung jedoch ihren ursprünglichen Zweck nicht, da Energiespareffekte kaum nachweisbar seien.