Es sei nicht die Zivilisation oder die Angst vor dem Gefängnis, die uns davon abhält, einander zu betrügen oder aufeinander loszugehen, sagt Rutger Bregman. Es sei die menschliche Natur. Tief in uns drinnen seien wir kooperativ, freundlich, liebevoll, altruistisch, kurzum: gut.



Bregmans neues Buch Im Grunde Gut will vor allem eines: eine Theorie widerlegen, die unser aller Leben prägt, die sogenannte Fassadentheorie. Sie besagt, dass der Mensch im Naturzustand egoistisch und gewalttätig ist, alle gegen alle, Totschlag und Betrug. Das Leben im Naturzustand, schrieb Thomas Hobbes, einer der bekanntesten Verfechter der Theorie, sei "nasty, brutish and short", garstig, brutal und kurz. Nur Gesetze, die Androhung von Strafen und ein disziplinierender Staat ermöglichten, dass wir friedlich zusammenleben können. Die Zivilisation sei eine dünne Schutzschicht über der explosiven und barbarischen menschlichen Natur und sie könne jederzeit reißen.



Der Niederländer Rutger Bregman ist Historiker und Journalist. Berühmt wurde er durch sein Buch "Utopien für Realisten". Er gilt als einer der wichtigsten jungen Denker Europas. © Roberto Ricciuti/​Getty Images

Berlin, ein paar Tage bevor wegen Corona die Schulen geschlossen werden und das öffentliche Leben Stück für Stück zum Halten kommt. Bregman reicht den Ellbogen. Er sitzt im saturierten Soho House auf einer Couch, ein Kellner mit Weste und Malcom-X-Brille bringt Kaffee und Apfelschorle mit Eiswürfeln und Strohhalm. Der 31-jährige niederländische Bestsellerautor, der in seinen Büchern für ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine 15-Stunden-Woche wirbt, wirkt fehl am Platz.



Obwohl Hobbes‘ Menschenbild unsere Institutionen und unser Denken geprägt hätten, gäbe es keinerlei Belege dafür, dass der Naturzustand so sei, wie Hobbes es sich vorstellt, sagt Bregman. Das Chaos nach dem Hurrikan Katrina sei das beste Beispiel: Im Jahr 2005 wurde New Orleans nahezu komplett überflutet, der Strom fiel aus, die Wasserversorgung war bedroht. Geschichten von durchtrennten Babykehlen, Plünderungen und Vergewaltigungen gingen um. Der Polizeichef ging vom Schlimmsten aus, die Armee rückte in die Stadt ein, der Historiker Timothy Garton Ash schrieb: "Man entferne die Grundelemente eines geordneten zivilisierten Lebens – Nahrung, Unterkunft, Trinkwasser, ein Minimum an persönlicher Sicherheit – und wir fallen innerhalb weniger Stunden in einen Hobbes’schen Naturzustand zurück, einen Krieg jeder gegen jeden."

"Auf jeden Panikkäufer kommen Tausend Krankenschwestern"

In Wirklichkeit aber passierte etwas anderes. Die meisten Menschen kümmerten sich umeinander, waren solidarisch und, nun ja, menschlich. Aus Texas kam eine Armada an Schiffen, um Menschen aus den überfluteten Gebieten abzuholen. Es bildeten sich Rettungs- und Hilfstrupps (AAPSS: Rodríguez et al., 2006). Einige Menschen plünderten Läden – aber nur, um die Kleidung und das Essen an die zu verteilen, die es brauchten. Vergewaltigungen und Kindermorde hingegen gab es wohl nicht. Das passt übrigens zum allgemeinen Bild, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Katastrophensituationen haben. Menschen verfallen nicht in Panik, und sie bauen binnen kürzester Zeit soziale Strukturen auf, um einander zu helfen (Social Science: Quarantelli, 2008).

Ein wenig erinnert das an die gegenwärtige Ausnahmesituation. Nun kann man darüber streiten, ob Extremsituationen wie eine Pandemie oder eine Naturkatastrophe angemessene Zeitpunkte sind, um anhand des Verhaltens von Menschen etwas über unsere Natur herauszufinden. Überhaupt: Gibt es die menschliche Natur, und wie genau können pauschale Aussagen über sie sein? Ist nicht, wer es wie Bregman versucht, immer zum Scheitern verurteilt?



Zumindest hat Bregman sehr genau nachgeforscht. Fünf Jahre habe er an dem Buch gearbeitet. Und zumindest machen die Erkenntnisse, die er zusammengetragen hat, eines sehr klar: Der Mensch ist ganz anders, als er in Der Herr der Fliegen erscheint und als Thomas Hobbes ihn sah. Die vergangenen 20 Jahre Wissenschaft – ob nun Sozialpsychologie, Archäologie, Geschichte oder Evolutionsbiologie – zeigten das, sagt Bregman. "Das Buch lag in der Luft. Ich musste nur die Punkte verbinden."