Der Schädel eines Opfers des Völkermordes an den Ovaherero und Nama. Er ist Teil einer Sammlung, die 2018 von der Bundesrepublik an Namibia zurückgegeben wurde. © Adam Berry/​Getty Images

"Wenn wir sie von dort verjagt hatten, dann blieb ihnen nichts weiter als das Sandfeld. (…) Von einer Anhöhe aus sahen wir, wie zwei mächtige Staubwolken eilig nach Osten und Nordosten zogen, hinein in den Dursttod."

Im Jahr 1906, es ist die Zeit des deutschen Kaiserreichs und des deutschen Kolonialismus, erscheint das Buch Peter Moors Fahrt nach Südwest. Ein Feldzugsbericht. In dem Roman erzählt der Autor Gustav Frenssen von den Erlebnissen des fiktiven jungen Soldaten Peter Moor, der 1904 zum Zeugen und zum Beteiligten am Krieg gegen die Ovaherero und Nama wird – einem Krieg, der in einen Völkermord mündete. Es starben damals in der deutschen Kolonie, dem heutigen Namibia, bis zu 100.000 Männer, Frauen und Kinder. Ein großer Teil der Ovaherero kam ums Leben, als die deutschen Truppen ihnen keinen anderen Ausweg ließen, als in die Omaheke-Wüste zu fliehen. Frenssens Roman, der den Krieg verherrlicht und den Völkermord nachträglich rechtfertigt, wird im Kaiserreich zum Bestseller und zur Schullektüre.

In der neuen Folge von Wie war das noch mal? reisen wir zurück in die Zeit der Anfänge der Kolonie, die auf einen Schwindel gründet und für die Deutschen nur durch den steten Einsatz von Gewalt überhaupt beherrschbar ist. Wir versetzen uns zurück in die Zeit des Kaiserreichs, auch akustisch, und sprechen über den Umgang der Deutschen mit den Kolonien.

Dass der brutale Krieg gegen die Ovaherero und Nama und ihre Vernichtung im Kaiserreich mitnichten ein Geheimnis waren, zeigt die Lektüre des hunderttausendfach verkauften Romans über Peter Moor. Er schildert offen, wie die Deutschen ihr völkermörderisches Handeln mit kolonialem Rassismus nachträglich rechtfertigten und es als Sieg einer angeblich überlegenen Kultur ästhetisierten. Wir befragen die Professorin für Neuere Deutsche Literatur in Tübingen, Sigrid Köhler, die das Buch für uns einordnet. Der Sprecher Christian Ohla hat Passagen daraus für Wie war das noch mal? eingelesen. Der Roman ist ein erschütterndes Zeitdokument.

Newsletter © ZEIT ONLINE Neu: Natürlich intelligent Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber auch ein riesiger Hype. Wie man echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem neuen KI-Newsletter. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein.

Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier .

Mit der Afrika-Korrespondentin der ZEIT, Andrea Böhm, erörtern wir außerdem, wie es heute um das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Namibia steht. Beziehungsstatus: kompliziert.

Mehr zum Thema lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins ZEIT Geschichte. Unter diesem Link können Sie eine Gratisausgabe von ZEIT Geschichte zum Testen bestellen. Sie bekommen das Heft im Handel oder online im ZEIT Shop.



Alle Folgen von "Wie war das noch mal?" hören Sie hier. Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter zeitgeschichte@zeit.de.

Der Originalton von Paul von Lettow-Vorbeck ist mit freundlicher Genehmigung der im Hörverlag bei der Verlagsgruppe Penguin Random House erschienenen Edition "Jahrhundertstimmen 1900–1945" entnommen.

Der Roman "Peter Moors Fahrt nach Südwest. Ein Feldzugsbericht" von Gustav Frenssen ist 1906 in der G. Grote'schen Verlagsbuchhandlung erschienen.