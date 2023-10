Um drei Uhr in der Nacht werden die Uhren auf zwei Uhr zurückgestellt. Der Sonntag hat also 25 Stunden – und man kann eine Stunde länger schlafen. Damit gilt in Deutschland wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Gleichzeitig wird es eine Stunde früher hell und entsprechend eine Stunde früher dunkel.



Für die technische Umsetzung ist die Phyikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) zuständig: Sie kontrolliert die dortigen Atomuhren. Nach einem Abgleich mit dem Langwellensender DCF77 in Frankfurt sendet dieser die Zeitsignale an alle öffentlichen und privaten Funkuhren. Die PTB schätzt, dass allein in Deutschland mehr als 100 Millionen Funkuhren in Betrieb sind.