Das hätten die Berliner sich sparen können. Da bauen sie aus Angst vor der Pest eine Quarantänestation in sicherem Abstand vor den Toren der Stadt – doch die Krankheit erreicht die königlich-preußische Residenzstadt gar nicht. König Friedrich I. ergeht es wie seinen modernen Nachfahren mit der Schweinegrippe: Vorausschauende Klugheit wirkt hinterher wie blinder Aktionismus.



Doch das kann niemand wissen, als die ersten Spatenstiche am 13. Mai 1710 die Erde nordwestlich der Stadtgrenzen Berlins durchpflügen. Seit 1709 wütet die Pest in Polen und Ostpreußen, Hunderttausende Menschen sterben. 1711 verebbt der schwarze Spuk, ohne in Berlin angekommen zu sein. Das "Pesthaus" bleibt leer. Zunächst quartieren die Berliner sozial Benachteiligte in dem Gebäude ein – damals heißen sie Bettler und Streuner. Auch mittellose alte Menschen wohnen hier. Und das Haus dient als Entbindungseinrichtung für unehelich Schwangere – mit den Hebammen hält die Medizin Einzug. Bald werden auch Soldaten der nahen preußischen Garnison hier behandelt.

Der nächste Preußenkönig, Friedrich Wilhelm I., erklärt per Kabinettsorder: "Seine Königliche Majestät in Gnaden erlauben, dass in dem Garnison-Lazarett vor dem Spandowschen Thor auch ein Bürger-Lazarett angelegt werden soll." Und er notiert: "Es soll das Haus die Charité heißen." Am 1. Januar 1727 wird dieses Bürger-Lazarett eröffnet.

Pioniere der Charite Köpfe der Charité: Schönlein Einer der Pioniere an der Charité ist Johann Lukas Schönlein (1793-1864). Er kommt 1839 an die Universität Berlin, wird Leibarzt von König Friedrich Wilhelm IV. Er nutzt neue Diagnosemethoden wie Abklopfen und -hören, Analysen von Blut und Urin, Messen der Körpertemperatur. Er forscht unter anderem über Keuchhusten, Tuberkulose und Hautpilze. Virchow Rudolf Virchow (1821-1902) kam als Stipendiat der Militärärzte-Akademie "Pépinière" als Arzt an die Charité, musste wegen seiner Teilnahme an der Märzrevolution 1848 aber die Stadt verlassen. Er beschrieb als erster Thrombose und Leukämie. 1856 kehrte er nach Berlin zurück. Als Politiker setzte er sich für eine medizinische Grundversorgung und hygienische Lebensbedingungen ein. Auch Parks und Kinderspielplätze sollten die Lage des städtischen Proletariats verbessern. Virchow gilt als Begründer der modernen Pathologie. Koch Den Nobelpreis für Medizin erhielt Robert Koch (1843-1910) für seine Forschungen über Infektionskrankheiten. Er entdeckte die Sporen, die Milzbrand verursachen, und den Erreger der Tuberkulose. Auf zahlreichen Reisen nach Afrika und Indien forschte er über Tropenkrankheiten. Koch ist der Begründer der modernen Bakteriologie. Ehrlich Der Chemiker und Arzt Paul Ehrlich (1854 -1915) entwickelte als erster ein Medikament gegen Syphilis sowie zusammen mit Emil Adolf Behring ein Serum gegen Diphtherie und gilt als Begründer der Chemotherapie. Er experimentierte mit Färbungen von Zellen; eine Lösung zur Harn-Analyse heißt heute noch Ehrlichs Reagenz. 1908 erhielt Ehrlich für die Begründung der Immunologie den Nobelpreis. Sauerbruch Zu den umstrittenen Figuren der Charité-Geschichte gehört Ferdinand Sauerbruch (1875-1961). Der Chirurg entwickelte eine Unterdruckkammer, die Operationen am offenen Brustkorb ermöglichte, und den berühmten "Sauerbruch-Arm", eine Prothese. 1933 bekannte sich Sauerbruch öffentlich zu Adolf Hitler und war später als Mitglied des Reichsforschungsrates an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt. Er warnte aber auch schon 1937 vor Hitlers "Wahnsinn".

Damit beginnt der Aufstieg des nunmehr "Königlichen Charité-Krankenhauses". Schon 1725 hat Preußen eine Ausbildungsordnung für Heilberufe erlassen – die Zeit der Bader und Barbiere ist vorbei, der Arztberuf professionalisiert sich. Angehende Militärärzte für das ständig wachsende preußische Heer werden jetzt an der Charité am "Collegium Medico-Chirurgicum" ausgebildet.

Doch von der modernen Medizin ist die Charité noch weit entfernt. Brüche schienen, Gliedmaßen amputieren, das können die Ärzte; viel weiter ist die Chirurgie noch nicht. Die Doktoren glauben, dass der Körper aus vier Grundsäften besteht, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. "Schlechte Säfte" müssen ausgeleitet werden, durch Erbrechen, Aderlass oder Schröpfen. Das kann für den Patienten gefährlicher sein als die Krankheit selbst.

Die Charité bleibt bis 1798 ein Hospiz für Arme, wird aber zugleich städtisches Krankenhaus und Lehrklinik. Bald stößt sie an ihre Grenzen: In jedem Bett liegen zwei oder drei Patienten, die hygienischen Zustände sind katastrophal. Von 1785 bis 1797 wird sie erstmals abgerissen, ein imposanter spätbarocker Bau ersetzt das alte Pesthaus.