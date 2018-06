DIE ZEIT: Warum siedeln Menschen überhaupt in Gebieten, in denen immer wieder schwere Naturkatastrophen drohen?



Gerrit Schenk: In unterschiedlichen Kulturen werden sehr unterschiedliche Kosten-Nutzen-Analysen angestellt. Die Dammbaugesellschaften an der Nordseeküste haben sich stark an die Flutgefahren adaptiert. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sich dort wieder einmal eine Flutkatastrophe ereignet, aber man hat das Risiko minimiert. Das ist der Preis dafür, das sehr fruchtbare Land zu nutzen, die Hafenstädte auszubauen und die Fischfangkultur zu pflegen. Dafür nimmt man im Fall einer Katastrophe in Kauf, unter Umständen sehr hohe Verluste an Menschenleben zu erleiden.

Gerrit Schenk ist Koordinator des Forschungsprojektes "Cultures of Disaster" am Exzellenzcluster "Asien und Europa im globalen Kontext"

ZEIT: Gilt das vergleichbar auch für Erdbebenregionen?

Schenk: Menschen passen sich auch in vulkanischen und Erdbebenregionen an die Risiken an. Der britische Historiker Greg Bankoff von der University of Hull spricht von cultures of disaster , Katastrophenkulturen. Es gibt sehr gut an natürliche Extremereignisse angepasste Kulturen. Doch die kulturelle Entwicklung, die Bauweisen und Siedlungsstrukturen, der Umgang mit historischen Katastrophen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie groß die Katastrophe nach der Naturkatastrophe ist.

ZEIT: Am Fuße des Vesuvs, eines der gefährlichsten Vulkane der Welt, siedeln unbekümmert Menschen. Dort hat eine der berühmtesten historischen Naturkatastrophen stattgefunden, der Untergang von Pompeji. Haben Menschen kein Katastrophengedächtnis?

Schenk: Die Region um den Vesuv ist sehr fruchtbar. Darum haben die Menschen dort gesiedelt, obwohl sie die Gefährdung durch den Vulkan kannten – wenn sie auch nicht das Ausmaß vor Augen hatten, das die Katastrophe von Pompeji zeigte. Italien hat durchaus aus seiner Geschichte gelernt. Es hat eine historische Seismologie begründet, mit sehr viel Aufwand einen 2000 Jahre in die Vergangenheit reichenden Erdbebenkatalog eingerichtet und eine Gefahrenzonierung vorgenommen, um etwa Chemieunternehmen und ähnlich riskante Industrie nicht in Erdbebenzonen anzusiedeln.

Das Erdbeben und der Tsunami in Japan Das Erdbeben vom 11. März In fast 90 Prozent der Fälle werden Tsunamis durch Seebeben ausgelöst. Dabei brechen oder reißen aufeinander stoßende Erdplatten und erschüttern den Untergrund des Ozeans. In Japan taucht die Pazifische unter die Eurasische Platte. Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik Durch solche Erdverschiebungen können gewaltige Wassermassen in Bewegung gesetzt werden. Einmal angestoßen, beginnt eine Kettenreaktion: So wie ein Dominostein den nächsten anstößt, pflanzt sich die Bewegungsenergie im Wasser fort – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometern in der Stunde. In Japan ereignete sich am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit (06.46 Uhr MEZ) ein großes Erdbeben der Stärke 9. Zahlreiche weitere Beben erschütterten die Region. Das Epizentrum lag 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und fast 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokyo. Das Beben löste mehrere Flutwellen aus, die weite Landstriche verwüsteten. Mehr als 15.800 Menschen starben durch die Naturkatastrophen, mehr als 3.200 gelten weiterhin als vermisst. Rund 120.000 Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende weitere zum Teil erheblich beschädigt (Quelle: National Police Agency, Japan). Der Tsunami Eigentlich bedeutet das japanische Wort Tsunami "Hafenwelle". Meist ist es aber nicht eine einzige Welle, die ausgelöst durch ein Erdbeben die Küsten trifft, sondern die Erschütterungen lösen gleich eine ganze Serie von Flutwellen aus. Treffen diese Wellen nach ihrer rasanten Ausbreitung über den offenen Ozean auf flachere Gewässer, türmen sich die Wassermassen meterhoch auf. Als gewaltige Brecher schlagen die Fluten an Land und können so kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Mit Beben muss man auf Japans Hauptinsel Honshu stets rechnen. Das Land liegt im Bereich des Pazifischen Feuerrings. Damit ist ein Vulkangürtel gemeint, der den Pazifischen Ozean umringt. GAU in Fukushima Während des Bebens am 11. März 2011 wurde auch das an der Ostküste der Präfektur Fukushima gelegene Atomkraftwerk Fukushima-1 beschädigt. Der anschließende Tsunami zerstörte sowohl die Notstromversorgung als auch wichtige Kontrollmöglichkeiten der sechs Reaktoren. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Nachdem das Kühlsystem ausfiel, kam es zu mehreren Explosionen durch entzündeten Wasserstoff. Die Wände der Reaktoren 1, 2, 3 und 4 wurden teils schwer dadurch beschädigt. Zudem ereigneten sich Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität trat in hohen Mengen in die Umwelt aus. Das umliegende Gebiet musste evakuiert werden. Noch immer sind Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um die Atomanlage gesperrt. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Der AKW-Betreiber Tepco versucht, die havarierten Reaktoren langfristig unter Kontrolle zu halten. Die Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage von Fukushima-Daiichi mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist.

ZEIT: Und warum sind die Flanken des Vesuvs dann nicht unbewohnt?

Schenk: Die Theorie der Katastrophenforscher stößt auf die politische Alltagspraxis. In der werden Kommunen bestochen oder Bauten schlicht illegal errichtet. Es hängt von der Kultur ab, ob man eine historische und wissenschaftliche Erkenntnis am Ende praktisch umsetzt. Italien mit der Region rund um den Vesuv ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ein Risiko bekannt ist, aber im Alltag ignoriert wird.

ZEIT:Istanbul ist eine extrem durch Erdbeben gefährdete Stadt. Ist jemals eine – geologisch betrachtet – unglücklich gelegene Metropole verlagert worden?

Schenk: Die großen Städte sind historisch gewachsen. Seit Byzanz gegründet wurde, ist dieser Ort ein Kraftzentrum am Mittelmeer. Und niemand wird eine Millionenmetropole wie das heutige Istanbul umsiedeln. Die Siedlungsmuster sind manchmal über Jahrtausende vorgegeben. Aber auch jüngere Gründungen wie New York wird niemand verlegen wollen, obwohl es als Hafenstadt durchaus in einer Gefahrenzone liegt. Wenn aufgrund des Klimawandels der Meeresspiegel steigt, sind zuerst die am dichtesten besiedelten Regionen der Erde in Gefahr, die Küsten.