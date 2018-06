Am 12. März 1953 schießen zwei MiG-15 einen Lincoln-Bomber der Royal Air Force im nördlichen Luftkorridor ab. Am 2. April 1963 wird die Privatmaschine des kanadischen Fernsehstars Hughie Green im mittleren Luftkorridor von zwei MiG beschossen. Solche Angriffe werden ebenso zur Routine wie lautstarke Überflüge über Westberlin, zum Beispiel, wenn der Bundestag aus Bonn zu einer Sitzung angereist ist. Am 6. April 1966 verunglückt bei einem Flug über Westberlin eine sowjetische Jak-28 und stürzt in den Stößensee.