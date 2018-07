Die Münchner Kosmetikfirma Azuma Royal kauft noch 1987 dem Hamburger Aeroclub die Cessna 172 P Skyhawk II mit dem Kennzeichen D-ECJB ab. Sie soll in Deutschland für das Ledermode-Unternehmen MCM werben, erhält aber dann aus Rücksicht auf Russland keine Starterlaubnis. Später kauft ein japanischer Club sie und stellt sie in einem Freizeitpark bei Tokio aus. Seit 2009 steht die Maschine im Deutschen Technikmuseum in Berlin.