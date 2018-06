Ein Truppenschiff brachte den jungen Armeefotografen Bill Perlmutter Mitte der fünfziger Jahre nach Deutschland. Nie zuvor hatte er die USA verlassen. Europa kannte er nur aus Filmen. Nun sollte er Fotos für ein Soldatenmagazin machen. Seine Bilder zeigen, dass ihn vor allem die Einheimischen faszinierten: deutsche Jungs in Lederhosen, eine Pariser Postkartenverkäuferin, ein alter Italiener mit Sonnenbrille. Seit Donnerstag sind Perlmutters Bilder in einer Hamburger Galerie ausgestellt. Sein Bildband Through a Soldier's Lens erscheint am 25. Mai.